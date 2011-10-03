所謂「彩飾卡車」，是指經過精心裝潢的卡車。它們艷麗、豪華、富有夢幻之感。在這裏請大家一起來欣賞一下這些「濃妝豔抹」的彩飾卡車。

彩飾卡車是成功者的勛章

「彩飾電話」「 彩飾相機」「 彩飾文具」……。這裏所說的「彩飾」，是「華美多彩的裝飾」之意。在日本，以年輕女性為中心，盛行一種「彩飾文化」，用串珠、水晶等飾件裝飾手機、數位相機、文具等。

另一方面，卡車司機這些粗漢子們，雖然和年輕女性的形象相去甚遠，但「彩飾文化」在30多年前就已經存在於他們當中了。那就是「彩飾卡車」，經過他們精心裝潢的卡車。

令「彩飾卡車」一舉成名的，是1975年至79年間拍攝的10部系列電影《卡車野郎》（東映公司出品，鈴木則文導演）。出於對駕駛彩飾卡車遍走日本全國的主角的嚮往，用彩燈、眼花繚亂的噴塗來裝飾卡車的專業駕駛員劇增，同時也產生了強烈的社會影響。

田附勝拍攝的彩飾卡車的車主們，據說幾乎都是在幼年時期看了這部電影後，心中萌生出將來自己也要這樣做的念頭。田附花了9年時間，在日本各地拍攝彩飾卡車並編輯出版了寫真集《DECOTRA》（2007年，Little More出版社）。此外，諸如美國新墨西哥州聖塔菲（Santa Fe）的藝術畫廊提出希望收藏其作品等，在海外也產生了巨大反響。

田附說道：「作為拍攝對象的卡車非常入畫，司機們也頗具魅力。卡車司機這個職業極其艱苦，沒有健壯的身體和頑強的意志，是無法勝任這項工作的。我是想通過彩飾卡車，描繪在那裏突顯出的人情冷暖和世態炎涼。」

彩飾卡車也是卡車司機的勛章。購買一輛大型卡車通常需要約1,000萬日圓，再加上燈飾等裝潢，還要花上1,000萬日圓，有時甚至達2,000萬日圓以上。

濃艷亮麗的美學，令男子漢氣派盡展無餘。希望讀者欣賞。

（原文日文）

卡車名：午夜之帝 攝於滋賀縣

卡車名：龍虎丸 攝於茨城縣

卡車名：天下丸 攝於栃木縣

卡車名：電飾丸 攝於東京都

參加慈善活動的彩飾卡車 攝於千葉縣

閃閃發光的卡車側保險槓 攝於千葉縣

卡車名：桃色沙龍 攝於埼玉縣

卡車名：午夜皇后 攝於秋田縣

魅咲丸的司機土屋 攝於埼玉縣

卡車名：卡車前線 攝於滋賀縣

卡車名：不動明王 攝於秋田縣

卡車名：魅咲丸 攝於埼玉縣

麻由美丸的司機小島 攝於東京都

卡車名：大地丸Ⅱ 攝於靜岡縣