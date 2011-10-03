所謂「彩飾卡車」，是指經過精心裝潢的卡車。它們艷麗、豪華、富有夢幻之感。在這裏請大家一起來欣賞一下這些「濃妝豔抹」的彩飾卡車。

彩飾卡車是成功者的勛章

「彩飾電話」「 彩飾相機」「 彩飾文具」……。這裏所說的「彩飾」，是「華美多彩的裝飾」之意。在日本，以年輕女性為中心，盛行一種「彩飾文化」，用串珠、水晶等飾件裝飾手機、數位相機、文具等。

另一方面，卡車司機這些粗漢子們，雖然和年輕女性的形象相去甚遠，但「彩飾文化」在30多年前就已經存在於他們當中了。那就是「彩飾卡車」，經過他們精心裝潢的卡車。

令「彩飾卡車」一舉成名的，是1975年至79年間拍攝的10部系列電影《卡車野郎》（東映公司出品，鈴木則文導演）。出於對駕駛彩飾卡車遍走日本全國的主角的嚮往，用彩燈、眼花繚亂的噴塗來裝飾卡車的專業駕駛員劇增，同時也產生了強烈的社會影響。

田附勝拍攝的彩飾卡車的車主們，據說幾乎都是在幼年時期看了這部電影後，心中萌生出將來自己也要這樣做的念頭。田附花了9年時間，在日本各地拍攝彩飾卡車並編輯出版了寫真集《DECOTRA》（2007年，Little More出版社）。此外，諸如美國新墨西哥州聖塔菲（Santa Fe）的藝術畫廊提出希望收藏其作品等，在海外也產生了巨大反響。

田附說道：「作為拍攝對象的卡車非常入畫，司機們也頗具魅力。卡車司機這個職業極其艱苦，沒有健壯的身體和頑強的意志，是無法勝任這項工作的。我是想通過彩飾卡車，描繪在那裏突顯出的人情冷暖和世態炎涼。」

彩飾卡車也是卡車司機的勛章。購買一輛大型卡車通常需要約1,000萬日圓，再加上燈飾等裝潢，還要花上1,000萬日圓，有時甚至達2,000萬日圓以上。

濃艷亮麗的美學，令男子漢氣派盡展無餘。希望讀者欣賞。

（原文日文）

卡車名：午夜之帝　攝於滋賀縣
卡車名：午夜之帝　攝於滋賀縣
卡車名：龍虎丸　攝於茨城縣
卡車名：龍虎丸　攝於茨城縣
卡車名：天下丸　攝於栃木縣
卡車名：天下丸　攝於栃木縣
卡車名：電飾丸　攝於東京都
卡車名：電飾丸　攝於東京都
參加慈善活動的彩飾卡車　攝於千葉縣
參加慈善活動的彩飾卡車　攝於千葉縣
閃閃發光的卡車側保險槓　攝於千葉縣
閃閃發光的卡車側保險槓　攝於千葉縣
卡車名：桃色沙龍　攝於埼玉縣
卡車名：桃色沙龍　攝於埼玉縣
卡車名：午夜皇后　攝於秋田縣
卡車名：午夜皇后　攝於秋田縣
魅咲丸的司機土屋　攝於埼玉縣
魅咲丸的司機土屋　攝於埼玉縣
卡車名：卡車前線　攝於滋賀縣
卡車名：卡車前線　攝於滋賀縣
卡車名：不動明王　攝於秋田縣
卡車名：不動明王　攝於秋田縣
卡車名：魅咲丸　攝於埼玉縣
卡車名：魅咲丸　攝於埼玉縣
麻由美丸的司機小島　攝於東京都
麻由美丸的司機小島　攝於東京都
卡車名：大地丸Ⅱ　攝於靜岡縣
卡車名：大地丸Ⅱ　攝於靜岡縣
繪有鯛魚圖案的車輪　攝於神奈川縣
繪有鯛魚圖案的車輪　攝於神奈川縣