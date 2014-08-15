Название "декотόра" происходит от английского "decoration truck" – так называются специальным образом декорированные и иллюминированные грузовики. Мы предлагаем вашему вниманию подборку фотоснимков, на которых во всей их роскошной красе запечатлены фантастические и эпатажные японские "арт-траки".

Декотόра – награда удачливым и преуспевшим

К каким только словам и словосочетаниям не приставляют в современном японском языке префикс "деко" от английского слова decoration! Так называемая "деко-культура", то есть "культура декорирования", чрезвычайно популярна среди нынешних японских девушек и выражается в избыточном украшении аппликациями из бисера и хрусталя мобильных телефонов, цифровых фотоаппаратов, канцелярских принадлежностей и т.д.

Но оказывается, "деко-культура" существовала в Японии уже более тридцати лет назад, и была популярной вовсе не у девушек, а среди водителей-дальнобойщиков, которые украшали не фотоаппараты, а свои грузовики - декотόра.

Декотόра сделались известными в одночасье, и всё благодаря кинематографу - а именно фильму режиссёра Судзуки Норифуми под названием "Дальнобойщик" ("Torakku-yaro") ("Дальнобойщик"), десять серий которого шли в японских кинотеатрах в период с 1975 по 1979 год. Из серии в серию главный герой колесил по Японии на своем экстравагантно разукрашенном, иллюминированном грузовике. Его примером вдохновились многие профессиональные водители. Всё больше дальнобойщиков начали украшать свои машины иллюминацией и яркими рисунками – декотόра стали настоящим социальным явлением.

Владельцы декотόра, которых фотографирует Тацуки Масару, посмотрели "Дальнобойщика" ещё детьми, и с самого детства почти каждый из них мечтал о том, что когда-нибудь у него тоже будет такой грузовик. В течение девяти лет фотограф работал над проектом, снимая декотόра по всей Японии. А в 2007 году в издательстве "Little more" вышел альбом его фотографий под названием "DECOTORA". Некоторые из этих работ были включены в постоянную коллекцию арт-галереи в Санта-Фе (штат Нью-Мексико) и нашли живой отклик не только в Японии, но и за рубежом.

"Грузовики – это отличная натура, но водители интересуют меня ничуть не меньше. Водить грузовик – тяжелый труд. Для того, чтобы справляться с этой работой, нужно быть сильным и выносливым не только физически, но и душевно. С помощью фотографий декотόра я хотел более рельефно показать выраженные в них конкретные человеческие характеры, структуру отношений…" – рассказывает Тацуки Масару.

Декотόра – это своего рода знак отличия, награда и предмет гордости дальнобойщика. Кроме стоимости самого грузовика, который обходится водителю в 10 млн. иен, как минимум, столько же уходит на иллюминацию и прочие украшения, а в некоторых случаях сумма, потраченная на декорирование, превышает 20 млн. иен!

Вглядитесь в фотографии – эстетика цветового эпатажа выступает здесь средством выражения профессиональной гордости дальнобойщиков и силы мужского духа.

"Полночный император" (Midnight emperor), снимок сделан в префектуре Сига

"Рюко-мару" (Дракон и Тигр), снимок сделан в префектуре Ибараки

"Тэнка-мару" (Великий Владыка), снимок сделан в префектуре Тотиги

"Дэнсёку-мару" (Феерическая Иллюминация), снимок сделан в Токио

Декотόра, выставленные на благотворительном мероприятии в префектуре Тиба

Иллюминированный боковой бампер, снимок сделан в префектуре Тиба

"Момоиро Сарон" (Персиковый Салон), снимок сделан в префектуре Сайтама

"Полночная королева" (Midnight queen), снимок сделан в префектуре Акита

"Мисаки-мару" и его водитель Цутия-сан, снимок сделан в префектуре Сайтама

"Грузо-Лик" (Truck Front), снимок сделан в префектуре Сига

"Фудо Мё-о" (Ачаланатха), снимок сделан в префектуре Акита

"Мисаки-мару", снимок сделан в префектуре Сайтама

"Маюми-мару" и его водитель Кодзима-сан, снимок сделан в Токио

"Дайти-мару 2" (Вторая Земля), снимок сделан в префектуре Сидзуока