日本的山地占国土的70%，农民们数百年来在那里开垦的层层梯田，如今正渐渐消失。在这里，让我们通过照片，欣赏梯田四季的美景，同时去认识这些宝贵的自然遗产、产业和文化遗产。
走向消失边缘的梯田
有“日本的金字塔”之称的梯田，是农民代代开山造田的血汗结晶。看着眼前那几个世纪以来先人们历经千辛“雕塑”出的壮观景象，不禁在心中激起了对他们辛勤劳作的无限敬意。
围绕梯田，环境发生突变是在上世纪50年代中期之后。插秧机、中耕机等的出现，推进了农业机械化的发展；化肥、农药的普及，令单位面积产量大大提高。其结果是，梯田因不适宜于大型农业机械的耕作而遭废弃，而农业人口的老龄化和农业生产后继乏人问题，又进一步加快了这一趋势。日本各地随处可见的梯田美景正在迅速消失，无法引起人们的兴趣和关心。
带着一种如梦如幻的心境，我用镜头记录了梯田行将消逝的景象。十余年来，在拍摄各地梯田的过程中，我认识到，实际上是梯田把自然和人类联系起来，在那里你看到的是一幅幅极其生动充满着活力的生产场景。
对梯田之爱
让我第一次为之感动的经历，是在新潟县松之山町(现在的十日町市)看一个祈愿丰收的焚火仪式“Dondo烧”。时间是1月15日，村民们在梯田里高高地堆起秸秆稻草，之后点火焚烧。这火，是正月里献给田地神明的。村民们围聚在火堆周围，相互敬酒对饮，祈求丰年。
那里地处“雪国”，农田湮没在厚达数米的积雪下，凛冽的寒风钻心刺骨。前来参加仪式的多数是老年人，他们个个精神矍铄，欢声笑语不绝于耳。尽管农活儿要在好几个月后才开始，但他们却冒着严寒来到田间，敬拜田神地祇——这是不喜欢农活儿的人办不到的事情。
初春，农活儿首先从育苗开始。挑选稻种，消毒之后浸泡在温水中使其发芽。同时还要犁地耕田，修整田埂，引水泡地，平整水田。之后，把苗床上培育的秧苗插种到田里。从春天插秧到秋天收割，期间农民们要时时割草除草，管理灌溉用水等，劳作繁重，难得有喘气歇息的机会。
因为梯田的农活儿很多都需人工完成，据说比平地上的农田需要多花五倍的时间。当然，不只是时间，体力的消耗也更大，所以对老年人来说，是非常繁重的劳动。
但是，这里的农户，个个精神焕发，乐在其中。一位老农虽然已经把家业传给了儿子，但还是每天去田里干活儿。平时满口说着“吃力”“真累”这类怨言，但他儿子悄悄儿地告诉我，“如果不干点儿什么庄稼活儿，他肯定会难受死的”。
重新发现梯田的价值
有幸的是，近年，日本人又开始探索起梯田新的价值了。梯田的作用不仅仅是种植水稻，它具有暂时储备雨水的功能，可以防止雨后山体滑坡、悬崖塌陷；它还能在保护自然环境和生物的多样性、维护日本的美丽景观等方面发挥积极作用。这种多方面的价值是不能单纯用生产力来衡量的。
着眼于梯田的这些多样性价值，保护梯田的运动也呈现活跃的倾向。政府对梯田保护发放各种补贴，民间则通过建立梯田所有人制度等方式，力图在一般市民中扩大参与稻作的人数，同时还尝试把梯田美景作为观光景点进行大力推介。
通过接触那些为梯田的未来而不辞辛劳的人们，我坚定了一个认识，那就是日本的梯田尽管确实会趋于减少，但它们不会消失。