日本的山地占国土的70%，农民们数百年来在那里开垦的层层梯田，如今正渐渐消失。在这里，让我们通过照片，欣赏梯田四季的美景，同时去认识这些宝贵的自然遗产、产业和文化遗产。

走向消失边缘的梯田

有“日本的金字塔”之称的梯田，是农民代代开山造田的血汗结晶。看着眼前那几个世纪以来先人们历经千辛“雕塑”出的壮观景象，不禁在心中激起了对他们辛勤劳作的无限敬意。

狭窄而陡峭的梯田遭到废弃

围绕梯田，环境发生突变是在上世纪50年代中期之后。插秧机、中耕机等的出现，推进了农业机械化的发展；化肥、农药的普及，令单位面积产量大大提高。其结果是，梯田因不适宜于大型农业机械的耕作而遭废弃，而农业人口的老龄化和农业生产后继乏人问题，又进一步加快了这一趋势。日本各地随处可见的梯田美景正在迅速消失，无法引起人们的兴趣和关心。

带着一种如梦如幻的心境，我用镜头记录了梯田行将消逝的景象。十余年来，在拍摄各地梯田的过程中，我认识到，实际上是梯田把自然和人类联系起来，在那里你看到的是一幅幅极其生动充满着活力的生产场景。

对梯田之爱

让我第一次为之感动的经历，是在新潟县松之山町(现在的十日町市)看一个祈愿丰收的焚火仪式“Dondo烧”。时间是1月15日，村民们在梯田里高高地堆起秸秆稻草，之后点火焚烧。这火，是正月里献给田地神明的。村民们围聚在火堆周围，相互敬酒对饮，祈求丰年。

那里地处“雪国”，农田湮没在厚达数米的积雪下，凛冽的寒风钻心刺骨。前来参加仪式的多数是老年人，他们个个精神矍铄，欢声笑语不绝于耳。尽管农活儿要在好几个月后才开始，但他们却冒着严寒来到田间，敬拜田神地祇——这是不喜欢农活儿的人办不到的事情。

初春，农活儿首先从育苗开始。挑选稻种，消毒之后浸泡在温水中使其发芽。同时还要犁地耕田，修整田埂，引水泡地，平整水田。之后，把苗床上培育的秧苗插种到田里。从春天插秧到秋天收割，期间农民们要时时割草除草，管理灌溉用水等，劳作繁重，难得有喘气歇息的机会。

因为梯田的农活儿很多都需人工完成，据说比平地上的农田需要多花五倍的时间。当然，不只是时间，体力的消耗也更大，所以对老年人来说，是非常繁重的劳动。

但是，这里的农户，个个精神焕发，乐在其中。一位老农虽然已经把家业传给了儿子，但还是每天去田里干活儿。平时满口说着“吃力”“真累”这类怨言，但他儿子悄悄儿地告诉我，“如果不干点儿什么庄稼活儿，他肯定会难受死的”。

重新发现梯田的价值

有幸的是，近年，日本人又开始探索起梯田新的价值了。梯田的作用不仅仅是种植水稻，它具有暂时储备雨水的功能，可以防止雨后山体滑坡、悬崖塌陷；它还能在保护自然环境和生物的多样性、维护日本的美丽景观等方面发挥积极作用。这种多方面的价值是不能单纯用生产力来衡量的。

着眼于梯田的这些多样性价值，保护梯田的运动也呈现活跃的倾向。政府对梯田保护发放各种补贴，民间则通过建立梯田所有人制度等方式，力图在一般市民中扩大参与稻作的人数，同时还尝试把梯田美景作为观光景点进行大力推介。

通过接触那些为梯田的未来而不辞辛劳的人们，我坚定了一个认识，那就是日本的梯田尽管确实会趋于减少，但它们不会消失。

长崎县松浦市 5月

三重县津市 4月

佐贺县玄海町 5月

滋贺县大津市 4月

长崎县壹岐市 5月

新潟县上越市 5月

福冈县八女市 6月

新潟县十日町市 6月

长崎县松浦市 6月

高知县四万十市 7月

新潟县十日町市 8月

石川县志贺年町 8月

山形县大藏村 8月

长崎县南岛原市 9月

福冈县八女市 9月

福冈县八女市 9月

新潟县十日町市 9月

鹿儿岛县南九州市 9月

福冈县ukiha市 9月

大分县玖珠町 9月

宫崎县高千穗町 10月

千叶县鸭川市 10月