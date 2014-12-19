日本的山地占國土的70%，農民們數百年來在那裏開墾的層層梯田，如今正漸漸消失。在這裏，讓我們通過照片，欣賞梯田四季的美景，同時來認識這些寶貴的自然遺產、產業和文化遺產。
走向消失邊緣的梯田
有「日本的金字塔」之稱的梯田，是農民代代開山造田的血汗結晶。看著眼前那幾個世紀以來先人們歷經千辛「雕塑」出的壯觀景象，不禁在心中激起了對他們辛勤勞作的無限敬意。
圍繞梯田，環境發生突變是在上世紀50年代中期之後。插秧機、中耕機等的出現，推進了農業機械化的發展；化肥、農藥的普及，令單位面積產量大大提高。其結果是，梯田因不適宜於大型農業機械的耕作而遭廢棄，而農業人口的老齡化和農業生產後繼乏人問題，又進一步加快了這一趨勢。日本各地隨處可見的梯田美景正在迅速消失，無法引起人們的興趣和關心。
帶著一種如夢如幻的心境，我用鏡頭記錄了梯田行將消逝的景象。10餘年來，在拍攝各地梯田的過程中，我認識到，實際上是梯田把自然和人類聯繫起來，在那裏你看到的是一幅又一幅極其生動充滿著活力的生產場景。
對梯田之愛
讓我第一次為之感動的經歷，是在新潟縣松之山町（現在的十日町市）看一個祈願豐收的焚火儀式「Dondo燒」。時間是1月15日，村民們在梯田裏高高地堆起秸稈稻草，之後點火焚燒。這火，是正月裏獻給田地神明的。村民們圍聚在火堆周圍，相互敬酒對飲，祈求豐年。
那裏地處「雪國」，農田湮沒在厚達數公尺的積雪下，凜冽的寒風鑽心刺骨。前來參加儀式的多數是老年人，他們個個精神矍鑠，歡聲笑語不絕於耳。儘管農活要在好幾個月後才開始，但他們卻冒著嚴寒來到田間，敬拜田神地祇——這是不喜歡農活的人辦不到的事情。
初春，農活首先從育苗開始。挑選稻種，消毒之後浸泡在溫水中使其發芽。同時還要犁地耕田，修整田埂，引水泡地，平整水田。之後，把苗床上培育的秧苗插種到田裏。從春天插秧到秋天收割，期間農民們要時時割草除草，管理灌溉用水等，勞作繁重，難得有喘氣歇息的機會。
因為梯田的農活很多都需人工完成，據說比平地上的農田需要多花5倍的時間。當然，不只是時間，體力的消耗也更大，所以對老年人來說，是非常繁重的勞動。
但是，這裏的農戶，個個精神煥發，樂在其中。一位老農雖然已經把家業傳給了兒子，但還是每天去田裏工作。平時滿口說著「吃力」「真累」這類牢騷，但他兒子悄悄地告訴我，「如果不做點什麼農活，他肯定會難受死的」。
重新發現梯田的價值
有幸的是，近年，日本人又開始探索起梯田新的價值了。梯田的作用不僅僅是種植水稻，它具有暫時儲備雨水的功能，可以防止雨後山崩、坍方；它還能在保護自然環境和生物的多樣性、維護日本的美麗景觀等方面發揮積極作用。這種多方面的價值是不能單純用生產力來衡量的。
著眼於梯田的這些多樣性價值，保護梯田的運動也呈現活躍的傾向。政府對梯田保護發放各種補貼，民間則通過建立梯田所有人制度等方式，力圖在一般市民中擴大參與稻作的人數，同時還嘗試把梯田美景作為觀光景點進行大力推介。
通過接觸那些為梯田的未來而不辭辛勞的人們，我堅定了一個認識，那就是日本的梯田儘管確實會趨於減少，但它們不會消失。