日本的山地占國土的70%，農民們數百年來在那裏開墾的層層梯田，如今正漸漸消失。在這裏，讓我們通過照片，欣賞梯田四季的美景，同時來認識這些寶貴的自然遺產、產業和文化遺產。

走向消失邊緣的梯田

有「日本的金字塔」之稱的梯田，是農民代代開山造田的血汗結晶。看著眼前那幾個世紀以來先人們歷經千辛「雕塑」出的壯觀景象，不禁在心中激起了對他們辛勤勞作的無限敬意。

狹窄而陡峭的梯田遭到廢棄

圍繞梯田，環境發生突變是在上世紀50年代中期之後。插秧機、中耕機等的出現，推進了農業機械化的發展；化肥、農藥的普及，令單位面積產量大大提高。其結果是，梯田因不適宜於大型農業機械的耕作而遭廢棄，而農業人口的老齡化和農業生產後繼乏人問題，又進一步加快了這一趨勢。日本各地隨處可見的梯田美景正在迅速消失，無法引起人們的興趣和關心。

帶著一種如夢如幻的心境，我用鏡頭記錄了梯田行將消逝的景象。10餘年來，在拍攝各地梯田的過程中，我認識到，實際上是梯田把自然和人類聯繫起來，在那裏你看到的是一幅又一幅極其生動充滿著活力的生產場景。

對梯田之愛

讓我第一次為之感動的經歷，是在新潟縣松之山町（現在的十日町市）看一個祈願豐收的焚火儀式「Dondo燒」。時間是1月15日，村民們在梯田裏高高地堆起秸稈稻草，之後點火焚燒。這火，是正月裏獻給田地神明的。村民們圍聚在火堆周圍，相互敬酒對飲，祈求豐年。

那裏地處「雪國」，農田湮沒在厚達數公尺的積雪下，凜冽的寒風鑽心刺骨。前來參加儀式的多數是老年人，他們個個精神矍鑠，歡聲笑語不絕於耳。儘管農活要在好幾個月後才開始，但他們卻冒著嚴寒來到田間，敬拜田神地祇——這是不喜歡農活的人辦不到的事情。

初春，農活首先從育苗開始。挑選稻種，消毒之後浸泡在溫水中使其發芽。同時還要犁地耕田，修整田埂，引水泡地，平整水田。之後，把苗床上培育的秧苗插種到田裏。從春天插秧到秋天收割，期間農民們要時時割草除草，管理灌溉用水等，勞作繁重，難​​得有喘氣歇息的機會。

因為梯田的農活很多都需人工完成，據說比平地上的農田需要多花5倍的時間。當然，不只是時間，體力的消耗也更大，所以對老年人來說，是非常繁重的勞動。

但是，這裏的農戶，個個精神煥發，樂在其中。一位老農雖然已經把家業傳給了兒子，但還是每天去田裏工作。平時滿口說著「吃力」「真累」這類牢騷，但他兒子悄悄地告訴我，「如果不做點什麼農活，他肯定會難受死的」。

重新發現梯田的價值

有幸的是，近年，日本人又開始​​探索起梯田新的價值了。梯田的作用不僅僅是種植水稻，它具有暫時儲備雨水的功能，可以防止雨後山崩、坍方；它還能在保護自然環境和生物的多樣性、維護日本的美麗景觀等方面發揮積極作用。這種多方面的價值是不能單純用生產力來衡量的。

著眼於梯田的這些多樣性價值，保護梯田的運動也呈現活躍的傾向。政府對梯田保護發放各種補貼，民間則通過建立梯田所有人制度等方式，力圖在一般市民中擴大參與稻作的人數，同時還嘗試把梯田美景作為觀光景點進行大力推介。

通過接觸那些為梯田的未來而不辭辛勞的人們，我堅定了一個認識，那就是日本的梯田儘管確實會趨於減少，但它們不會消失。

長崎縣松浦市 5月

三重縣津市 4月

佐賀縣玄海町 5月

滋賀縣大津市 4月

長崎縣壹岐市 5月

新潟縣上越市 5月

福岡縣八女市 6月

新潟縣十日町市 6月

長崎縣松浦市 6月

高知縣四萬十市 7月

新潟县十日町市 8月

石川縣志賀年町 8月

山形縣大藏村 8月

长崎县南岛原市 9月

福岡縣八女市 9月

福岡縣八女市 9月

新潟縣十日町市 9月

鹿兒島縣南九州市 9月

福岡縣ukiha市 9月

大分縣玖珠町 9月

宮崎縣高千穗町 10月

千葉縣鴨川市 10月