Горы занимают около 70% территории Японии. Несколько столетий назад японские крестьяне стали осваивать склоны гор, сооружая террасные рисовые поля. Сейчас их можно увидеть уже очень редко, и немногие сохранившиеся террасы являются как природными памятниками, так и наследием старинной рисоводческой культуры Японии. Здесь мы представим вам прекрасные пейзажи разных времён года в тех местах, где сохранились террасы рисовых полей.

Исчезающие традиционные пейзажи Японии

Террасы танада выражают самую суть тяжелого труда крестьян, которые вырезали рисовые поля в теле горы. При взгляде на удивительные виды этих террас невольно проникаешься почтением к людям, которые веками вкладывали душу в обработку горных полей.

Узкие или расположенные на крутых склонах террасные поля перестали возделывать

Природная среда, окружающая террасные поля, сильно изменилась после 1950-х годов, когда начала применяться пахотная, транспортная и прочая сельскохозяйственная техника. Сельскохозяйственные механизмы использовались всё шире, распространялись химические удобрения и другие химикаты, урожайность росла. В результате от террасных полей отказались как от непригодных для земледелия, поскольку там было невозможно использовать крупную технику. Старение фермеров и нехватка молодой рабочей силы стимулировали этот процесс. Прекрасные поля танада, которые раньше можно было увидеть в любом уголке страны, стали быстро исчезать и вытеснялись из сознания людей, которые проявляли всё меньший интерес к ним.

В своих фотографиях я старался передать настроение заброшенности, умирания террасных полей танада. За всё то время, как я снимаю эти поля в разных районах Японии, — а это уже более десяти лет, — я заметил, что такие поля расположены там, где человек ближе всего к природе, и они являются иллюстрацией очень быстрого развития производства.

Увлечение террасными полями

Впервые я соприкоснулся с этой темой в префектуре Ниигата, в поселке Мацунояма (сейчас это в пределах города Токамати) на празднике Дондояки. Была середина января, Малый новый год(*1). На террасном поле сложили высокую горку из соломы и подожгли. Этот огонь — новогоднее подношение божеству. Жители посёлка пили сакэ вокруг этого огня и молились о ниспослании урожая в наступившем году.

Праздник Дондояки, моления об обильном урожае

Там часто идут снегопады, и на полях скопился снег толщиной в несколько метров. Сильная вьюга промораживает до костей. Среди собравшихся много стариков, но все веселы и бодры. Смех не смолкает. До полевых работ ждать ещё несколько месяцев, и мёрзнешь даже от мыслей о погоде, а они идут на поле и проводят положенные обряды перед божеством. Это немыслимо для человека, который не любил бы работать на своём поле.

Ранней весной полевые работы начинаются с выращивания рассады. Семена сортируют, обеззараживают, вымачивают в тёплой воде, пока они не прорастут. Вместе с этим готовят поле, ремонтируют перегородки между полями, заливают поле водой, выравнивают дно. После этого рассаду из лотков высаживают на поле. От посадки до жатвы постоянно занимаются прополкой, регулируют уровень воды и т. п., так что нет ни единого свободного дня.

Среди работающих на поле много стариков, но по ним не скажешь, что их эта работа изнуряет

На террасных полях все эти работы проводятся вручную, и говорят, что их обработка требует в пять раз больше труда, чем возделывание равнинного поля. Само собой, речь не только о потраченном времени, такая изнурительная работа должна быть почти непосильной для стариков.

Однако люди, работающие там, бодры и действительно веселы. В таком возрасте можно было бы поручить работу сыну и уйти на покой, но они всё равно каждый день идут на поле. На словах постоянно жалуются, как им тяжело, но один из сыновей тихонько сказал мне, что если они перестанут работать в поле, то потеряют вкус к жизни.

Возрождение ценности террасного поля

Поля танада — это не только рис, они служат жилищем для многих живых существ

К счастью, в последние несколько лет японцы, похоже, вновь начинают видеть ценность в террасных полях. Польза от таких полей далеко не только в урожае риса. Задерживая дождевую воду в запрудах на склонах горы, поля танада предотвращают оползни и обвалы и оберегают окружающую среду, способствуют сохранению существующего разнообразия видов живой природы и помогают Японии оставаться по-прежнему прекрасной. Всё разнообразие положительных функций полей танада невозможно свести к рисоводству.

Когда стало известно о таком многообразном влиянии террасных полей, активизировалось движение за их сохранение. Правительство оказывает разнообразную материальную помощь, — принимаются меры по увеличению количества людей, занятых в рисоводстве, развитию сообществ владельцев террасных полей, часто рассказывают об их пейзажной красоте и ценности как объектов туризма.

Скорее всего, количество полей танада в Японии будет уменьшаться, но они, вероятно, не исчезнут совсем. Каждый раз, когда общаюсь с людьми, которые занимаются их сохранением, я становлюсь в этом всё более уверен.

Фотографии Китто Такэнага

г. Мацуура, преф. Нагано, май

г. Цу, преф. Миэ, апрель

пос. Гэнкай, преф. Сага, май

г. Оцу, преф. Сига, апрель

г. Ики преф. Нагасаки, май

г. Дзёэцу, преф. Ниигата, май

г. Отомэ, преф. Фукуока, июнь

г. Токамати, преф. Ниигата, июнь

г. Мацуура, преф. Нагасаки, июнь

г. Симанто, преф. Коти, июль

г. Токамати, преф. Ниигата, август

пос. Сика, преф. Исикава, август

с. Окура, преф. Ямагата, август

г. Минамисимабара, преф. Нагасаки, сентябрь

г. Отомэ, преф. Фукуока, сентябрь

г. Отомэ, преф. Фукуока, сентябрь

г. Токамати, преф. Ниигата, сентябрь

г. Минамикюсю, преф. Кагосима, сентябрь

г. Укиха, преф. Фукуока, сентябрь

пос. Кусу, преф. Оита, сентябрь

пос. Такатихо, преф. Миядзаки, октябрь

г. Камогава, преф. Тиба, октябрь