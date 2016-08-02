现在，日本各地将夜景打造成为旅游资源，掀起了一股夜景旅游热潮。日本各地迥异的风土，使得夜景也呈现出不同的风情。让我们踏上旅途，去寻访各地的美丽夜景吧。

着迷于璀璨夜色的日本人

日本的许多传统节庆活动都在夜间举行，其数量之多号称世界之最。其中著名的，有青森的大灯笼节（“佞武多祭”），京都的“大文字送火”等，这或许与日本人的精神世界一脉相承，自古他们就喜好花鸟风月，并流传下许多以咏月为题的诗歌。也可能是因为有这样的历史背景，日本人非常珍视夜之审美享受，孕育出了独特的赏夜文化。近十年来，LED彩饰景观灯在日本全国已有千余处，还有很多其他国家少见的收费彩灯景点，赏灯已发展成为晚间的一大娱乐活动。其中，甚至有营收高达数十亿日元的大型设施。

流光溢彩，宛如白夜

历史上有两件事可以证明日本人是多么热爱夜景。其一是第二次世界大战。战败后，日本国内满目疮痍。为了祈愿和平、复苏经济，日本普及了日光灯，其数量之多，为世界之最。夜幕降临后，照亮了房间每个角落的日光灯下，千家万户温馨团圆，整座城市银光闪烁。与世界各地常见的橙色钠灯点亮的夜景大不相同，如果你登上有日本新三大夜景之美称的长崎稻佐山、神户掬星台和札幌藻岩山，放眼望去，一望无际的是犹如银装束裹的白夜。

因节约而生的夜景热

另一个是二十世纪九十年代前期泡沫经济的崩溃。经济上的压力，使日本人的价值观开始转向节约至上，这便催生了无需破费也可乐在其中的夜景观赏热。夜景看得多了，就渐渐品味出各处的不同，于是便有了“我喜欢这里的夜景”、“这里的夜景给我带来心灵的宁静”等个人偏好。并且，“工厂夜景”、超级月亮等赏月活动人气也高居不下，夜景的各种魅力被不断发掘出来。

人气夜景纷纷登场

如今更是出现了“夜景旅游”的说法，日本有不少地区开始将夜景打造为旅游资源，不断完善观景台和彩灯景观，增加夜景观赏游览项目等，不断挖掘夜景的魅力，为外国游客提供舒适的观赏环境。此外还打造了日本夜间美景的认证品牌“日本夜景遗产”、日本赏月名胜的认证品牌“日本百名月”，且今年还将举办旅游盛会——第八届“夜景峰会”。

日本人对夜景的喜爱远远不止于此。例如青森县陆奥市的夜景，因形似燕尾蝶而获得了“燕尾蝶夜景”的美称。这种以夜景特殊的形状为对象的观赏方式逐渐传播开去，给夜景观赏活动增添了独特的注脚。此外不少地方还给夜樱、红叶、铁路、“宿场町”(*1)、城堡和神社佛阁等装上彩灯，将新的夜景名胜呈现在游人面前。除了赏月和观灯，陆续开发打造的日本海渔火、温泉风情夜景等也大受人们的欢迎。夜幕下的日本，千姿百态。要想真正了解日本和日本人，或许可以到夜色中去寻找答案。

摄影：丸田Atsushi

撰文：丸々Motoo

观景处

从弥彦山Sky Line远眺日本海（新潟县）

新仓山浅间公园（山梨县）

