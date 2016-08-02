现在，日本各地将夜景打造成为旅游资源，掀起了一股夜景旅游热潮。日本各地迥异的风土，使得夜景也呈现出不同的风情。让我们踏上旅途，去寻访各地的美丽夜景吧。

着迷于璀璨夜色的日本人

日本的许多传统节庆活动都在夜间举行，其数量之多号称世界之最。其中著名的，有青森的大灯笼节（“佞武多祭”），京都的“大文字送火”等，这或许与日本人的精神世界一脉相承，自古他们就喜好花鸟风月，并流传下许多以咏月为题的诗歌。也可能是因为有这样的历史背景，日本人非常珍视夜之审美享受，孕育出了独特的赏夜文化。近十年来，LED彩饰景观灯在日本全国已有千余处，还有很多其他国家少见的收费彩灯景点，赏灯已发展成为晚间的一大娱乐活动。其中，甚至有营收高达数十亿日元的大型设施。

流光溢彩，宛如白夜

历史上有两件事可以证明日本人是多么热爱夜景。其一是第二次世界大战。战败后，日本国内满目疮痍。为了祈愿和平、复苏经济，日本普及了日光灯，其数量之多，为世界之最。夜幕降临后，照亮了房间每个角落的日光灯下，千家万户温馨团圆，整座城市银光闪烁。与世界各地常见的橙色钠灯点亮的夜景大不相同，如果你登上有日本新三大夜景之美称的长崎稻佐山、神户掬星台和札幌藻岩山，放眼望去，一望无际的是犹如银装束裹的白夜。

因节约而生的夜景热

另一个是二十世纪九十年代前期泡沫经济的崩溃。经济上的压力，使日本人的价值观开始转向节约至上，这便催生了无需破费也可乐在其中的夜景观赏热。夜景看得多了，就渐渐品味出各处的不同，于是便有了“我喜欢这里的夜景”、“这里的夜景给我带来心灵的宁静”等个人偏好。并且，“工厂夜景”、超级月亮等赏月活动人气也高居不下，夜景的各种魅力被不断发掘出来。

人气夜景纷纷登场

如今更是出现了“夜景旅游”的说法，日本有不少地区开始将夜景打造为旅游资源，不断完善观景台和彩灯景观，增加夜景观赏游览项目等，不断挖掘夜景的魅力，为外国游客提供舒适的观赏环境。此外还打造了日本夜间美景的认证品牌“日本夜景遗产”、日本赏月名胜的认证品牌“日本百名月”，且今年还将举办旅游盛会——第八届“夜景峰会”。

日本人对夜景的喜爱远远不止于此。例如青森县陆奥市的夜景，因形似燕尾蝶而获得了“燕尾蝶夜景”的美称。这种以夜景特殊的形状为对象的观赏方式逐渐传播开去，给夜景观赏活动增添了独特的注脚。此外不少地方还给夜樱、红叶、铁路、“宿场町”(*1)、城堡和神社佛阁等装上彩灯，将新的夜景名胜呈现在游人面前。除了赏月和观灯，陆续开发打造的日本海渔火、温泉风情夜景等也大受人们的欢迎。夜幕下的日本，千姿百态。要想真正了解日本和日本人，或许可以到夜色中去寻找答案。

摄影：丸田Atsushi
撰文：丸々Motoo

观景处

  1. 青森县釜卧山
  2. 山形县楯山公园
  3. 小湊铁路饭给站
  4. 新潟县APA度假村上越妙高
  5. 新潟县弥彦山Sky Line
  6. 山梨县新仓山浅间公园
  7. 静冈县香贯山
  8. 三重县关宿
  9. 奈良县东大寺二月堂
  10. 奈良县奈良市若草山观景台
  11. 兵库县竹田城址
  12. 冈山县鹫羽山Sky Line
  13. 爱媛县宇和岛市
  14. 长崎县稻佐山观景台
  15. 大分县别府温泉“汤烟观景台”
釜卧山观景台俯瞰陆奥市全景。通称燕尾蝶夜景（青森县）
釜卧山观景台俯瞰陆奥市全景。通称燕尾蝶夜景（青森县）
从楯山公园远眺最上川（山形县）
从楯山公园远眺最上川（山形县）
小湊铁路饭给站的樱花彩灯（千叶县）
小湊铁路饭给站的樱花彩灯（千叶县）
APA度假村上越妙高的夏夜彩灯（新潟县）
APA度假村上越妙高的夏夜彩灯（新潟县）
从弥彦山Sky Line远眺日本海（新潟县）
从弥彦山Sky Line远眺日本海（新潟县）
从弥彦山Sky Line远眺日本海（新潟县）

新仓山浅间公园（山梨县）

从香贯山远眺骏河湾（静冈县）
从香贯山远眺骏河湾（静冈县）
东海道五十三次（驿站）之一的关宿（三重县）
东海道五十三次（驿站）之一的关宿（三重县）
东大寺二月堂（奈良县）
东大寺二月堂（奈良县）
从若草山观景台眺望奈良市景（奈良县）
从若草山观景台眺望奈良市景（奈良县）
竹田城址（兵库县）
竹田城址（兵库县）
从鹫羽山Sky Line眺望水岛综合工厂区（冈山县）
从鹫羽山Sky Line眺望水岛综合工厂区（冈山县）
从爱宕公园观看宇和岛市景（爱媛县）
从爱宕公园观看宇和岛市景（爱媛县）
从稻佐山观景台眺望满月和海上月光大道（长崎县）
从稻佐山观景台眺望满月和海上月光大道（长崎县）
从汤烟观景台眺望别府温泉（大分县）
从汤烟观景台眺望别府温泉（大分县）

(*1) ^ 古时以驿站为中心发展起来的小镇，现多已不复存在，只有少数转型为观光区，仍保存旧貌——译注