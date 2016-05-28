В разных уголках Японии ночные пейзажи становятся туристической достопримечательностью, и сейчас интерес к ночным видам продолжает расти. Благодаря разнообразию ландшафта, ночные виды бывают самыми разными. Путешествуйте с нами по знаменитым местам, которые поражают красотой открывающихся пейзажей!

Японцы очарованы цветами ночных пейзажей

В Японии наибольшее в мире количество праздников, проводящихся в тёмное время суток – среди них праздник Нэбута в г. Аомори и огромные фигурные костры в Киото, зажигаемые на праздник О-Бон. Возможно, это связано с менталитетом японцев, ведь ещё в эпоху Хэйан (794-1192) среди различных природных красот в поэзии очень часто встречались стихи, посвящённые луне. Вероятно, такой исторический фон и послужил причиной того, что японцы по-особенному воспринимали красоту ночи, здесь стали ценить ночные пейзажи. За последние десять лет количество мест, где устраивают иллюминации с использованием светодиодных фонарей, перевалило за тысячу. Подчас на любование ночной иллюминацией продают билеты, что редко встретишь в других странах, и подсветка стала одним из крупнейших ночных развлечений. Некоторые самые масштабные мероприятия приносят по несколько миллиардов йен.

Белизна японских ночных городов

Можно выделить два исторических обстоятельства, ставших причиной того, что японцы так любят ночные пейзажи. Во-первых, это Вторая мировая война, во время которой многие города были сожжены дотла, и вернувшиеся к мирной жизни японцы, в военные годы проводившие ночи в условиях светомаскировки, стали использовать огромное количество ламп дневного света, которые при этом и экономичнее, так что были у этого и экономические причины. Флуоресцентные лампы, прогоняющие тьму, создавали уютную семейную атмосферу, и города ночью стали испускать белое сияние. Это сильно отличается от многих других городов мира, где применяют оранжевые натриевые лампы. Если посмотреть на ночные виды Нагасаки с горы Инаса, Кобе с Кикусэйдай или Саппоро с горы Моива, признанные тремя лучшими ночными пейзажами Японии, то увидим, что города светятся белым и как будто покрыты снегом.

Экономические причины увлечения ночными пейзажами

Другим фактором, вызвавшим рост интереса к ночным пейзажам, стал крах «экономики мыльного пузыря». На фоне экономических проблем японцы стали больше ценить недорогие виды досуга, и любование ночными видами как способ времяпрепровождения обрело широкую популярность. Чем больше люди любуются пейзажами, тем лучше начинают в них разбираться, у них появляются свои предпочтения, они начинают говорить: «Мне нравится этот вид», «Этот пейзаж меня умиротворяет». Растёт увлечение заводскими пейзажами, «суперлуной», в ночных видах люди открывают для себя всё новые стороны.

Люди открывают новые пейзажи

Уже появилось выражение «туризм ночных пейзажей» (якэй канко), и в разных регионах прилагают ряд усилий для использования туристического потенциала ночных пейзажей – устраивают смотровые площадки, подсветку, организовывают туры по местам, известным вечерними видами, подогревая интерес к прелестям ночных видов. Стремятся к тому, чтобы насладиться ночными пейзажами могли и иностранные туристы. Для создания своего рода «торговых марок» прекрасных японских пейзажей составляют списки ночных видов, «наследие ночных пейзажей Японии», провели уже в восьмой раз «саммит ночных видов», появился и перечень «100 мест любования полной луной».

Японцы в своей любви к ночным пейзажам не останавливаются на достигнутом, и продолжают развивать это увлечение, ассоциируя, например, формы некоторых пейзажей с определёнными животными – так, вид на г. Муцу в преф. Аомори, как считают, напоминает бабочку-парусника, и он уже определённо ассоциируется с этой бабочкой. За счёт подсветки могут создаваться новые ночные пейзажи, включающие цветущую сакуру, железнодорожные достопримечательности и старинные здания, замки, буддийские храмы и синтоистские святилища… Люди находят своё очарование в исариби – «рыбачьих огнях» в Японском море, в ночных видах городков на термальных источниках – онсэнах, так что ночные виды более не исчерпываются только полной луной или иллюминацией. В любви японцев к ночным пейзажам заключён глубокий смысл, и здесь, возможно, заключена часть ответа на вопрос о том, что такое Япония и японцы.

Фотографии: Марута Ацуси

Текст: Марумару Мотоо

(Статья на японском языке опубликована 21 апреля 2016 г.)

Вид на г. Муцу, формой напоминающий бабочку-парусника, со смотровой площадки на горе Камабусэяма (преф. Аомори)

Вид на реку Могами из парка Татэяма (преф. Ямагата)

Вид на подсветку цветущей сакуры возле ст. Коминато-Итабу (преф. Тиба)

Летняя иллюминация на курорте «Апа Дзёэцу-Мёко» (преф. Ниигата)

Вид на Японское море с горной дороги на горе Яхикояма (преф. Ниигата)

Парк «Аракураяма-Сэнгэн» (преф. Яманаси)

Вид с горы Канукияма на залив Суруга (преф. Сидзуока)

Сэкидзюку, одна из 53 станций дороги Токайдо (преф. Миэ)

Храм Нигацудо в монастыре Тодайдзи (преф. Нара)

Вид на г. Нара со смотровой площадки на горе Вакакусаяма (преф. Нара)

Остатки замка Такэда (преф. Хёго)

Вид на промышленный комбинат «Мидзусима» с горной дороги на г. Васюдзан (преф. Окаяма)

Вид г. Увадзима из парка Атаго (преф. Эхимэ)

Вид со смотровой площадки Инасаяма на Нагасаки; полная луна и лунная дорожка на заливе (преф. Нагасаки)