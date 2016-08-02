現在，日本各地將夜景打造成為旅游資源，掀起了一股夜景旅遊熱潮。日本各地迥異的風土，使得夜景也呈現出不同的風情。讓我們踏上旅途，去尋訪各地的美麗夜景吧。

著迷於璀璨夜色的日本人

日本的許多傳統節慶活動都在夜間舉行，其數量之多號稱世界之最。其中著名的，有青森的「佞武多祭」，京都的「大文字送火」等，這或許與日本人的精神世界一脈相承，自古他們就喜好花鳥風月，並流傳下許多以詠月為題的詩歌。也可能是因為有這樣的歷史背景，日本人非常珍視夜之審美享受，孕育出了獨特的賞夜文化。近10年來，LED彩燈在日本全國已有千餘處，還有很多其他國家少見的收費彩燈景點，賞燈已發展成為晚間的一大娛樂活動。其中，甚至有營收高達數10億日圓的大型設施。

流光溢彩，宛如白夜

歷史上有兩件事可以證明日本人是多麼熱愛夜景。其一是第二次世界大戰。戰敗後，日本國內滿目瘡痍。為了祈願和平、復甦經濟，日本普及了日光燈，其數量之多，為世界之最。夜幕降臨後，照亮了房間每個角落的日光燈下，千家萬戶溫馨團圓，整座城市銀光閃爍。與世界各地常見的橙色鈉燈點亮的夜景大不相同，如果你登上有日本新三大夜景之美稱的長崎稻佐山、神戶掬星臺和札幌藻岩山，放眼望去，一望無際的是猶如銀裝束裹的白夜。

因節約而生的夜景熱

另一個是20世紀90年代前期泡沫經濟的崩潰。經濟上的壓力，使日本人的價值觀開始轉向節約至上，這便催生了無需破費也可樂在其中的夜景觀賞熱。夜景看得多了，就漸漸品味出各處的不同，於是便有了「我喜歡這裏的夜景」、「這裏的夜景給我帶來心靈的寧靜」等個人偏好。並且，「工廠夜景」、超級月亮等賞月活動人氣也高居不下，夜景的各種魅力被不斷發掘出來。

人氣夜景紛紛登場

如今更是出現了「夜景旅遊」的說法，日本有不少地區開始將夜景打造為旅游資源，不斷完善觀景臺和彩燈景觀，增加夜景觀賞遊覽項目等，不斷挖掘夜景的魅力，為外國遊客提供舒適的觀賞環境。此外還打造了日本夜間美景的認證品牌「日本夜景遺產」、日本賞月名勝的認證品牌「日本百名月」，且今年還將舉辦旅遊盛會——第8屆「夜景峰會」。

日本人對夜景的喜愛遠遠不止於此。例如青森縣陸奧市的夜景，因形似燕尾蝶而獲得了「燕尾蝶夜景」的美稱。這種以夜景特殊的形狀為對象的觀賞方式逐漸傳播開來，為夜景觀賞活動增添了獨特的註腳。此外不少地方還為夜櫻、紅葉、鐵路、「宿場町」(*1)、城堡和神社佛閣等裝上彩燈，將新的夜景名勝呈現在遊人面前。除了賞月和觀燈，陸續開發打造的日本海漁火、溫泉風情夜景等也大受人們的歡迎。夜幕下的日本，千姿百態。要想真正了解日本和日本人，或許可以到夜色中去尋找答案。

攝影：丸田Atsushi

撰文：丸々Motoo

從彌彥山Sky Line遠眺日本海（新潟縣）