現在，日本各地將夜景打造成為旅游資源，掀起了一股夜景旅遊熱潮。日本各地迥異的風土，使得夜景也呈現出不同的風情。讓我們踏上旅途，去尋訪各地的美麗夜景吧。

著迷於璀璨夜色的日本人

日本的許多傳統節慶活動都在夜間舉行，其數量之多號稱世界之最。其中著名的，有青森的「佞武多祭」，京都的「大文字送火」等，這或許與日本人的精神世界一脈相承，自古他們就喜好花鳥風月，並流傳下許多以詠月為題的詩歌。也可能是因為有這樣的歷史背景，日本人非常珍視夜之審美享受，孕育出了獨特的賞夜文化。近10年來，LED彩燈在日本全國已有千餘處，還有很多其他國家少見的收費彩燈景點，賞燈已發展成為晚間的一大娛樂活動。其中，甚至有營收高達數10億日圓的大型設施。

流光溢彩，宛如白夜

歷史上有兩件事可以證明日本人是多麼熱愛夜景。其一是第二次世界大戰。戰敗後，日本國內滿目瘡痍。為了祈願和平、復甦經濟，日本普及了日光燈，其數量之多，為世界之最。夜幕降臨後，照亮了房間每個角落的日光燈下，千家萬戶溫馨團圓，整座城市銀光閃爍。與世界各地常見的橙色鈉燈點亮的夜景大不相同，如果你登上有日本新三大夜景之美稱的長崎稻佐山、神戶掬星臺和札幌藻岩山，放眼望去，一望無際的是猶如銀裝束裹的白夜。

因節約而生的夜景熱

另一個是20世紀90年代前期泡沫經濟的崩潰。經濟上的壓力，使日本人的價值觀開始轉向節約至上，這便催生了無需破費也可樂在其中的夜景觀賞熱。夜景看得多了，就漸漸品味出各處的不同，於是便有了「我喜歡這裏的夜景」、「這裏的夜景給我帶來心靈的寧靜」等個人偏好。並且，「工廠夜景」、超級月亮等賞月活動人氣也高居不下，夜景的各種魅力被不斷發掘出來。

人氣夜景紛紛登場

如今更是出現了「夜景旅遊」的說法，日本有不少地區開始將夜景打造為旅游資源，不斷完善觀景臺和彩燈景觀，增加夜景觀賞遊覽項目等，不斷挖掘夜景的魅力，為外國遊客提供舒適的觀賞環境。此外還打造了日本夜間美景的認證品牌「日本夜景遺產」、日本賞月名勝的認證品牌「日本百名月」，且今年還將舉辦旅遊盛會——第8屆「夜景峰會」。

日本人對夜景的喜愛遠遠不止於此。例如青森縣陸奧市的夜景，因形似燕尾蝶而獲得了「燕尾蝶夜景」的美稱。這種以夜景特殊的形狀為對象的觀賞方式逐漸傳播開來，為夜景觀賞活動增添了獨特的註腳。此外不少地方還為夜櫻、紅葉、鐵路、「宿場町」(*1)、城堡和神社佛閣等裝上彩燈，將新的夜景名勝呈現在遊人面前。除了賞月和觀燈，陸續開發打造的日本海漁火、溫泉風情夜景等也大受人們的歡迎。夜幕下的日本，千姿百態。要想真正了解日本和日本人，或許可以到夜色中去尋找答案。

攝影：丸田Atsushi
撰文：丸々Motoo

釜臥山觀景臺俯瞰陸奧市全景。通稱燕尾蝶夜景（青森縣）
釜臥山觀景臺俯瞰陸奧市全景。通稱燕尾蝶夜景（青森縣）
從楯山公園遠眺最上川（山形縣）
從楯山公園遠眺最上川（山形縣）
小湊鐵路飯給站的櫻花彩燈（千葉縣）
小湊鐵路飯給站的櫻花彩燈（千葉縣）
APA度假村上越妙高的夏夜彩燈（新潟縣）
APA度假村上越妙高的夏夜彩燈（新潟縣）
從彌彥山Sky Line遠眺日本海（新潟縣）
從彌彥山Sky Line遠眺日本海（新潟縣）
新倉山淺間公園（山梨縣）
新倉山淺間公園（山梨縣）
從香貫山遠眺駿河灣（靜岡縣）
從香貫山遠眺駿河灣（靜岡縣）
東海道五十三次（驛站）之一的關宿（三重縣）
東海道五十三次（驛站）之一的關宿（三重縣）
東大寺二月堂（奈良縣）
東大寺二月堂（奈良縣）
從若草山觀景臺眺望奈良市景（奈良縣）
從若草山觀景臺眺望奈良市景（奈良縣）
竹田城址（兵庫縣）
竹田城址（兵庫縣）
從鷲羽山Sky Line眺望水島綜合工廠區（岡山縣）
從鷲羽山Sky Line眺望水島綜合工廠區（岡山縣）
從愛宕公園觀看宇和島市景（愛媛縣）
從愛宕公園觀看宇和島市景（愛媛縣）
從稻佐山觀景臺眺望滿月和海上月光大道（長崎縣）
從稻佐山觀景臺眺望滿月和海上月光大道（長崎縣）
從湯煙觀景臺眺望別府溫泉（大分縣）
從湯煙觀景臺眺望別府溫泉（大分縣）

(*1) ^ 古時以驛站為中心發展起來的小鎮，現多已不復存在，只有少數轉型為觀光區，仍保存舊貌——譯註