在墓前双手合十，祭拜逝者。扫墓者心头涌起万千思绪。逝者的家人怀着怎样的心情相聚于此？他们又向逝者汇报些什么呢？
与故人共度片刻时光
从某一时期开始，我作为守墓人，去墓地的机会多起来。在墓前献花或焚香时环顾四周，看到墓前供奉的花束有的鲜活如初，有的已见枯萎，有的则彻底干枯变色，从中可窥见人们前来扫墓的足迹。
走在墓园中，放眼看到这些景象时，我的脑海中浮现出一个日语词汇“ITSUKUSHIMU”，用英语来说，就是“to care for”或“to love”，有时大概也包含着“to respect”的语感。来这里的每一个人多少都怀着这样一种感情，与记忆中的故人共度片刻时光。
相聚墓地的一家三代
日本人扫墓，一般是在被视为祖先之灵回归家中的夏季的盂兰盆节，或者在每年祭祀祖先的春分秋分时节。逝者的忌辰或每月忌日、辞旧迎新以及每逢重大事情时，人们都会到逝者墓前汇报，日本人大概就是这样一个喜欢为祖先扫墓的民族吧。
文中的图片拍摄的是北自北海道、南到冲绳的三代（或以上）之家前来扫墓的照片。
记得小时候听说过，佛事原本不是一个人而是大家一同去做的。但是，在社会进入了少子老龄化时代，核心家庭模式形成已久的今天，保持这样的传统越来越困难了。不过，在某个特殊的日子里，所有家庭成员相约前去扫墓，大家的表情中甚至流露出某种喜悦之情。
扫墓人家传递给我们的信息
近年，日本经历了东日本大地震等灾难性事件，处于历史的转折期，可谓是巨变的时代。毫无疑问，我们有意无意地都在呼吸着时代的空气。近半个世纪，日本人的生活和价值观发生了翻天覆地的变化，这种变化大概还会不断加速。不过，望着眼前扫墓的人们，我感觉确确实实地存在着某种超越时代的东西，打动着每个日本人的心房。
时间长河中，包含着死亡与重生这一生命的本质。一个生命与曾经存在过的另一个生命共存共处，这或许可以让我们理解自己从何而来。
图片、撰文：伊藤昌世
标题图片：三重县四日市市 2015年