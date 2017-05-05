在墓前双手合十，祭拜逝者。扫墓者心头涌起万千思绪。逝者的家人怀着怎样的心情相聚于此？他们又向逝者汇报些什么呢？

与故人共度片刻时光

从某一时期开始，我作为守墓人，去墓地的机会多起来。在墓前献花或焚香时环顾四周，看到墓前供奉的花束有的鲜活如初，有的已见枯萎，有的则彻底干枯变色，从中可窥见人们前来扫墓的足迹。

走在墓园中，放眼看到这些景象时，我的脑海中浮现出一个日语词汇“ITSUKUSHIMU”，用英语来说，就是“to care for”或“to love”，有时大概也包含着“to respect”的语感。来这里的每一个人多少都怀着这样一种感情，与记忆中的故人共度片刻时光。

相聚墓地的一家三代

日本人扫墓，一般是在被视为祖先之灵回归家中的夏季的盂兰盆节，或者在每年祭祀祖先的春分秋分时节。逝者的忌辰或每月忌日、辞旧迎新以及每逢重大事情时，人们都会到逝者墓前汇报，日本人大概就是这样一个喜欢为祖先扫墓的民族吧。

文中的图片拍摄的是北自北海道、南到冲绳的三代（或以上）之家前来扫墓的照片。

记得小时候听说过，佛事原本不是一个人而是大家一同去做的。但是，在社会进入了少子老龄化时代，核心家庭模式形成已久的今天，保持这样的传统越来越困难了。不过，在某个特殊的日子里，所有家庭成员相约前去扫墓，大家的表情中甚至流露出某种喜悦之情。

扫墓人家传递给我们的信息

近年，日本经历了东日本大地震等灾难性事件，处于历史的转折期，可谓是巨变的时代。毫无疑问，我们有意无意地都在呼吸着时代的空气。近半个世纪，日本人的生活和价值观发生了翻天覆地的变化，这种变化大概还会不断加速。不过，望着眼前扫墓的人们，我感觉确确实实地存在着某种超越时代的东西，打动着每个日本人的心房。

时间长河中，包含着死亡与重生这一生命的本质。一个生命与曾经存在过的另一个生命共存共处，这或许可以让我们理解自己从何而来。

图片、撰文：伊藤昌世

标题图片：三重县四日市市 2015年

爱知县名古屋市 2015年

爱知县名古屋市 2015年

冲绳县那霸市 2014年

爱知县名古屋市 2014年

北海道札幌市 2015年

爱知县名古屋市 2015年

青森县青森市 2011年

青森县青森市 2011年

北海道札幌市 2015年

神奈川县镰仓市 2014年

神奈川县横滨市 2015年

三重县四日市市 2015年

东京都府中市 2015年

东京都府中市 2015年

爱知县名古屋市 2015年

东京都府中市 2014年

爱知县名古屋市 2015年