在墓前雙手合十，祭拜逝者。掃墓者心頭湧起萬千思緒。逝者的家人懷著怎樣的心情相聚於此？他們又向逝者回報些什麼呢？
與故人共度片刻時光
從某一時期開始，我作為守墓人，去墓地的機會多起來。在墓前獻花或焚香時環顧四周，看到墓前供奉的花束有的鮮活如初，有的已見枯萎，有的則徹底乾枯變色，從中可窺見人們前來掃墓的足跡。
走在墓園中，放眼看到這些景象時，我的腦海中浮現出一個日語詞匯「Itsukushimu」，用英語來說，就是「to care for」或「to love」，有時大概也包含著「to respect」的語感。來這裏的每一個人多少都懷著這樣一種感情，與記憶中的故人共度片刻時光。
相聚墓地的一家三代
日本人掃墓，一般是在被視為祖先之靈回歸家中的夏季的盂蘭盆節，或者在每年祭祀祖先的春分秋分時節。逝者的忌辰或每月忌日、辭舊迎新以及每逢重大事情時，人們都會到逝者墓前回報，日本人大概就是這樣一個喜歡為祖先掃墓的民族吧。
文中的圖片拍攝的是北自北海道、南到沖繩的三代（或以上）之家前來掃墓的照片。
記得小時候聽說過，佛事原本不是一個人而是大家一同去做的。但是，在社會進入了少子老齡化時代，核心家庭模式形成已久的今天，保持這樣的傳統越來越困難了。不過，在某個特殊的日子裏，所有家庭成員相約前去掃墓，大家的表情中甚至流露出某種喜悅之情。
掃墓人家傳遞給我們的資訊
近年，日本經歷了東日本大地震等災難性事件，處於歷史的轉折期，可謂是巨變的時代。毫無疑問，我們有意無意地都在呼吸著時代的空氣。近半個世紀，日本人的生活和價值觀發生了翻天覆地的變化，這種變化大概還會不斷加速。不過，望著眼前掃墓的人們，我感覺確確實實地存在著某種超越時代的東西，打動著每個日本人的心房。
時間長河中，包含著死亡與重生這一生命的本質。一個生命與曾經存在過的另一個生命共存共處，這或許可以讓我們理解自己從何而來。
圖片、撰文：伊藤昌世
標題圖片：三重縣四日市市 2015年