在墓前雙手合十，祭拜逝者。掃墓者心頭湧起萬千思緒。逝者的家人懷著怎樣的心情相聚於此？他們又向逝者回報些什麼呢？

與故人共度片刻時光

從某一時期開始，我作為守墓人，去墓地的機會多起來。在墓前獻花或焚香時環顧四周，看到墓前供奉的花束有的鮮活如初，有的已見枯萎，有的則徹底乾枯變色，從中可窺見人們前來掃墓的足跡。

走在墓園中，放眼看到這些景象時，我的腦海中浮現出一個日語詞匯「Itsukushimu」，用英語來說，就是「to care for」或「to love」，有時大概也包含著「to respect」的語感。來這裏的每一個人多少都懷著這樣一種感情，與記憶中的故人共度片刻時光。

相聚墓地的一家三代

日本人掃墓，一般是在被視為祖先之靈回歸家中的夏季的盂蘭盆節，或者在每年祭祀祖先的春分秋分時節。逝者的忌辰或每月忌日、辭舊迎新以及每逢重大事情時，人們都會到逝者墓前回報，日本人大概就是這樣一個喜歡為祖先掃墓的民族吧。

文中的圖片拍攝的是北自北海道、南到沖繩的三代（或以上）之家前來掃墓的照片。

記得小時候聽說過，佛事原本不是一個人而是大家一同去做的。但是，在社會進入了少子老齡化時代，核心家庭模式形成已久的今天，保持這樣的傳統越來越困難了。不過，在某個特殊的日子裏，所有家庭成員相約前去掃墓，大家的表情中甚至流露出某種喜悅之情。

掃墓人家傳遞給我們的資訊

近年，日本經歷了東日本大地震等災難性事件，處於歷史的轉折期，可謂是巨變的時代。毫無疑問，我們有意無意地都在呼吸著時代的空氣。近半個世紀，日本人的生活和價值觀發生了翻天覆地的變化，這種變化大概還會不斷加速。不過，望著眼前掃墓的人們，我感覺確確實實地存在著某種超越時代的東西，打動著每個日本人的心房。

時間長河中，包含著死亡與重生這一生命的本質。一個生命與曾經存在過的另一個生命共存共處，這或許可以讓我們理解自己從何而來。

圖片、撰文：伊藤昌世

標題圖片：三重縣四日市市 2015年

愛知縣名古屋市 2015年

愛知縣名古屋市 2015年

沖繩縣那霸市 2014年

愛知縣名古屋市 2014年

北海道札幌市 2015年

愛知縣名古屋市 2015年

青森縣青森市 2011年

青森縣青森市 2011年

北海道札幌市 2015年

神奈川縣鎌倉市 2014年

神奈川縣鎌倉市 2014年

三重縣四日市市 2015年

東京都府中市 2015年

東京都府中市 2015年

愛知縣名古屋市 2015年

東京都府中市 2014年

愛知縣名古屋市 2015年