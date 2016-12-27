Приходя на кладбище, мы складываем в молитве руки, обращаясь к умершим предкам. В нашей душе разыгрывается сложная гамма чувств. Что влечёт к могилам японские семьи? О чём рассказывают японцы ушедшим?
Общение с мёртвыми
С некоторого времени я стала чаще приходить на кладбище. Я ухаживаю за могилами. Украшая надгробие цветами и возжигая благовония, я неспешно осматриваюсь. Цветы на других надгробиях – свежесрезанные, слегка увядшие или иссохшие и до неузнаваемости изменившие цвет – напоминают о визитах родственников.
Прогуливаясь по кладбищу и разглядывая окрестности, мне вспоминается слово ицукусиму – любовь с оттенком сострадания, заботы и жалости. Оно относится к так называемым яматокотоба – словам исконно японского происхождения. Именно на кладбище люди соприкасаются с этой гранью любви в своих сердцах, проводя время с ушедшими в другой мир, чьи образы прочно хранит память.
Место встречи поколений
Основные традиции посещения кладбищ в Японии связаны с праздниками О-Бон и Хиган. О-Бон – летний праздник поминовения душ усопших предков во время их возвращения на землю. Хиган – неделя вознесения молитв по умершим в период весеннего и осеннего равноденствия. Японцы посещают кладбища достаточно часто – в памятные даты, во время новогодних каникул, могут зайти, чтобы рассказать усопшему о случившемся в их жизни важном событии.
Свои фотоработы я посвятила семьям, пришедшим на кладбища в самых разных уголках Японии – от Хоккайдо на севере до Окинавы на юге.
Когда я была маленькой, меня учили, что буддийские обряды должны совершаться с участием не одного, а нескольких членов семьи. Эту традицию не так-то легко поддерживать в условиях современного общества с прогрессирующим старением, низкой рождаемостью и нуклеарными семьями. Однако выражение лиц у людей, собравшихся проведать могилы всей семьёй, кажется особенно светлым.
О чём говорят могилы?
В последнее время Япония пережила несколько сильнейших катастроф, включая землетрясение и цунами в северо-восточной Японии (март 2011), и вступила в период исторических изменений, переходную эпоху. Мы неосознанно вдыхаем атмосферу эпохи перемен. За последние полвека быт и система ценностей в Японии претерпевали радикальные изменения, и создаётся впечатление, что их темп только ускоряется. Однако, глядя на посещающих могилы японцев, я чувствую, что в их душе жива преодолевшая века частичка старины.
Смерть и возрождение – неотъемлемая часть жизненного цикла живых существ. Сосуществование живых с тем, что некогда было живым, может приоткрыть завесу над тайной – откуда мы все родом?
Фото и текст Ито Масаё
Фото к заголовку: город Ёккаити в префектуре Миэ, 2015 год