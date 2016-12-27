Приходя на кладбище, мы складываем в молитве руки, обращаясь к умершим предкам. В нашей душе разыгрывается сложная гамма чувств. Что влечёт к могилам японские семьи? О чём рассказывают японцы ушедшим?

Общение с мёртвыми

С некоторого времени я стала чаще приходить на кладбище. Я ухаживаю за могилами. Украшая надгробие цветами и возжигая благовония, я неспешно осматриваюсь. Цветы на других надгробиях – свежесрезанные, слегка увядшие или иссохшие и до неузнаваемости изменившие цвет – напоминают о визитах родственников.

Прогуливаясь по кладбищу и разглядывая окрестности, мне вспоминается слово ицукусиму – любовь с оттенком сострадания, заботы и жалости. Оно относится к так называемым яматокотоба – словам исконно японского происхождения. Именно на кладбище люди соприкасаются с этой гранью любви в своих сердцах, проводя время с ушедшими в другой мир, чьи образы прочно хранит память.

Место встречи поколений

Основные традиции посещения кладбищ в Японии связаны с праздниками О-Бон и Хиган. О-Бон – летний праздник поминовения душ усопших предков во время их возвращения на землю. Хиган – неделя вознесения молитв по умершим в период весеннего и осеннего равноденствия. Японцы посещают кладбища достаточно часто – в памятные даты, во время новогодних каникул, могут зайти, чтобы рассказать усопшему о случившемся в их жизни важном событии.

Свои фотоработы я посвятила семьям, пришедшим на кладбища в самых разных уголках Японии – от Хоккайдо на севере до Окинавы на юге.

Когда я была маленькой, меня учили, что буддийские обряды должны совершаться с участием не одного, а нескольких членов семьи. Эту традицию не так-то легко поддерживать в условиях современного общества с прогрессирующим старением, низкой рождаемостью и нуклеарными семьями. Однако выражение лиц у людей, собравшихся проведать могилы всей семьёй, кажется особенно светлым.

О чём говорят могилы?

В последнее время Япония пережила несколько сильнейших катастроф, включая землетрясение и цунами в северо-восточной Японии (март 2011), и вступила в период исторических изменений, переходную эпоху. Мы неосознанно вдыхаем атмосферу эпохи перемен. За последние полвека быт и система ценностей в Японии претерпевали радикальные изменения, и создаётся впечатление, что их темп только ускоряется. Однако, глядя на посещающих могилы японцев, я чувствую, что в их душе жива преодолевшая века частичка старины.

Смерть и возрождение – неотъемлемая часть жизненного цикла живых существ. Сосуществование живых с тем, что некогда было живым, может приоткрыть завесу над тайной – откуда мы все родом?

Фото и текст Ито Масаё

Фото к заголовку: город Ёккаити в префектуре Миэ, 2015 год

Город Нагоя (префектура Аити), 2015

Город Нагоя (префектура Аити), 2015

Город Наха (префектура Окинава), 2014

Город Нагоя (префектура Айти), 2015

Город Саппоро (Хоккайдо), 2015

Город Нагоя (префектура Айти), 2015

Город Аомори (префектура Аомори), 2011

Город Аомори (префектура Аомори), 2011

Город Саппоро (Хоккайдо), 2015

Город Камакура (префектура Канагава), 2014

Город Йокогама (префектура Канагава), 2015

Город Ёккаити (префектура Миэ), 2015

Город Футю (Токио), 2015

Город Футю (Токио), 2015

Город Нагоя (префектура Айти), 2015

Город Футю (Токио), 2014

Город Нагоя (префектура Айти), 2015