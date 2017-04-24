“祭堂”，是1300年前由来自京城的乐师们传授的舞乐，经历了多次濒临失传的危机，艰难地延续到今天。本文通过一位数次获奖的摄影作家的镜头，为读者展现“祭堂”传承者们的身姿。

“嗈呀啦呀啊诶”，“嗖哩呀啊萨啊诶”，白雪皑皑的山村，回荡着年轻人们生气勃勃的声音。秋田县鹿角市八幡平的大日堂（大日灵贵神社），地处秋田、岩手、青森三县交界，气温最低可达零下20度。每年1月2日，来自4个村落的“能众”（舞者）聚集于此，以各式各样的舞蹈供奉神明。这便是被称为“祭堂”的祭祀活动。

多次濒临失传危机

距今已传承1300年的“祭堂”，曾多次濒临失传的危机。由于数度遭遇火灾，记载其历史的古代文献及佛像，几乎已被烧毁殆尽。因此，“祭堂”的再现仅能依靠年长者的口头传承。此外，还遭遇过表演五大尊(*1)舞必不可少的贴金面具被盗事件，以致4个村落的祭神仪式全部被迫中断。

至于“大博士”（大日如来）在舞台上咏唱的“诵念词”，一直以来也都依靠口头传承。但是，由于继承者猝死，“诵念词”已经无人知晓。据说现在，表演者只是模仿诵经的样子。

严格的斋戒

在表演舞乐前，舞者必须进行严格的斋戒，净身慎心。修行时间有人长达48天。期间，夫妻须分房而眠，要避免在舞者家里生育，不可前往死者家中，不可食用飞禽走兽。舞者们通常从事的职业，大多是木工、农民、消防员、理发师、公司职员等，工作繁重，因而对他们而言，控制饮食是一件非常艰辛的事情。

另外，在部分村落如今依然保留着一种被称为“水垢离”的做法——在冰寒彻骨的清晨，用冷水冲澡，以求洗刷自身的罪孽与污秽，洁净身心。

严峻的传承问题

舞者“能众”大多依靠世袭传承，但也有因种种原因而导致无人继承的情况。特别是需要3名孩童一同表演的“鸟舞”，在少子化的日本，舞者的数量难以保证，着实令人苦恼。

为了将美妙的舞乐代代相传，当地的人们克服了不计其数的困难。他们对故土的热爱，无时无刻不赋予我生活的希望与勇气。

拍摄、撰文：地藏Yukari

标题图片：行走在深厚的积雪中跳着鸟舞的孩子们

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