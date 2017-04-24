“祭堂”，是1300年前由来自京城的乐师们传授的舞乐，经历了多次濒临失传的危机，艰难地延续到今天。本文通过一位数次获奖的摄影作家的镜头，为读者展现“祭堂”传承者们的身姿。

“嗈呀啦呀啊诶”，“嗖哩呀啊萨啊诶”，白雪皑皑的山村，回荡着年轻人们生气勃勃的声音。秋田县鹿角市八幡平的大日堂（大日灵贵神社），地处秋田、岩手、青森三县交界，气温最低可达零下20度。每年1月2日，来自4个村落的“能众”（舞者）聚集于此，以各式各样的舞蹈供奉神明。这便是被称为“祭堂”的祭祀活动。

多次濒临失传危机

距今已传承1300年的“祭堂”，曾多次濒临失传的危机。由于数度遭遇火灾，记载其历史的古代文献及佛像，几乎已被烧毁殆尽。因此，“祭堂”的再现仅能依靠年长者的口头传承。此外，还遭遇过表演五大尊(*1)舞必不可少的贴金面具被盗事件，以致4个村落的祭神仪式全部被迫中断。

至于“大博士”（大日如来）在舞台上咏唱的“诵念词”，一直以来也都依靠口头传承。但是，由于继承者猝死，“诵念词”已经无人知晓。据说现在，表演者只是模仿诵经的样子。

严格的斋戒

在表演舞乐前，舞者必须进行严格的斋戒，净身慎心。修行时间有人长达48天。期间，夫妻须分房而眠，要避免在舞者家里生育，不可前往死者家中，不可食用飞禽走兽。舞者们通常从事的职业，大多是木工、农民、消防员、理发师、公司职员等，工作繁重，因而对他们而言，控制饮食是一件非常艰辛的事情。

另外，在部分村落如今依然保留着一种被称为“水垢离”的做法——在冰寒彻骨的清晨，用冷水冲澡，以求洗刷自身的罪孽与污秽，洁净身心。

严峻的传承问题

舞者“能众”大多依靠世袭传承，但也有因种种原因而导致无人继承的情况。特别是需要3名孩童一同表演的“鸟舞”，在少子化的日本，舞者的数量难以保证，着实令人苦恼。

为了将美妙的舞乐代代相传，当地的人们克服了不计其数的困难。他们对故土的热爱，无时无刻不赋予我生活的希望与勇气。

拍摄、撰文：地藏Yukari
标题图片：行走在深厚的积雪中跳着鸟舞的孩子们

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“小豆泽”和“大里”2个村落的舞者齐聚一堂，表演“权现舞”和“工匠舞”
“小豆泽”和“大里”2个村落的舞者齐聚一堂，表演“权现舞”和“工匠舞”
“能众（舞者）”们走在前往神社的雪路上。在举行祭祀活动的1月，气温有时会达到零下20度
“能众（舞者）”们走在前往神社的雪路上。在举行祭祀活动的1月，气温有时会达到零下20度
舞者必须进行严格的斋戒，修行时间最长的人甚至会斋戒48天
舞者必须进行严格的斋戒，修行时间最长的人甚至会斋戒48天
造酒厂内陈列的先祖们的照片。这是一家有130年历史的酒厂
造酒厂内陈列的先祖们的照片。这是一家有130年历史的酒厂
洁净身心的“水垢离”仪式。4个村落中，如今仅有1个村落还举行这种仪式
洁净身心的“水垢离”仪式。4个村落中，如今仅有1个村落还举行这种仪式
大里村落的舞者表演驹舞时使用的马首。据说这是流传于日本全国的马驹舞的原型
大里村落的舞者表演驹舞时使用的马首。据说这是流传于日本全国的马驹舞的原型
表演鸟舞的孩子们在做准备。受到少子化的影响，要确保孩童出演鸟舞，变得越发困难
表演鸟舞的孩子们在做准备。受到少子化的影响，要确保孩童出演鸟舞，变得越发困难
4个村落的舞者在神社内的地藏堂前，举行修禊（除祸消灾）仪式，相致问候
4个村落的舞者在神社内的地藏堂前，举行修禊（除祸消灾）仪式，相致问候
在表演“神名手舞”前，伴随笛声鞠躬行礼的人们
在表演“神名手舞”前，伴随笛声鞠躬行礼的人们
近年来开始举行的招福除災仪式
近年来开始举行的招福除災仪式
谷内村的舞者表演“五大尊舞”时使用的面具被视为神圣之物，因此禁止徒手触摸
谷内村的舞者表演“五大尊舞”时使用的面具被视为神圣之物，因此禁止徒手触摸
马驹舞。2名舞者将马驹道具系在腰上，手握缰绳，摇晃马首，脚踩节拍，滑稽地踏步前行
马驹舞。2名舞者将马驹道具系在腰上，手握缰绳，摇晃马首，脚踩节拍，滑稽地踏步前行
鸟舞。由大里村的3名童子表演。他们分别披戴代表雄鸟、雌鸟和雏鸟的头饰。扮演雄鸟的童子右手持铃，所有人手持印有太阳旗的扇子起舞
鸟舞。由大里村的3名童子表演。他们分别披戴代表雄鸟、雌鸟和雏鸟的头饰。扮演雄鸟的童子右手持铃，所有人手持印有太阳旗的扇子起舞
权现舞。祭奠五之宫皇子之灵的舞蹈。舞者高举狮子头，奋力起舞，同时由孩子摇动狮子的尾巴
权现舞。祭奠五之宫皇子之灵的舞蹈。舞者高举狮子头，奋力起舞，同时由孩子摇动狮子的尾巴
五大尊舞。头戴黄金面具的2名舞者，分别被称为大博士（金刚界大日如来）和小博士（胎藏界大日如来）
五大尊舞。头戴黄金面具的2名舞者，分别被称为大博士（金刚界大日如来）和小博士（胎藏界大日如来）
雪中的大日灵贵神社，如梦似幻。这里是位于青森、岩手、秋田县三地交界的暴雪地带
雪中的大日灵贵神社，如梦似幻。这里是位于青森、岩手、秋田县三地交界的暴雪地带
祭祀过后，迎来新的一天。每当夏天来临，这片大雪覆盖的土地就会变成绿油油的农田
祭祀过后，迎来新的一天。每当夏天来临，这片大雪覆盖的土地就会变成绿油油的农田

(*1) ^ 五大尊：即五大明王，佛教用语，指不动明王、降三世明王、军荼利明王、大威德明王与金刚夜叉明王——译注。