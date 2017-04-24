「祭堂」，是1300年前由來自京城的樂師們傳授的舞樂，經歷了多次瀕臨失傳的危機，艱難地延續到今天。本文通過1位數次獲獎的攝影作家的鏡頭，為讀者展現「祭堂」傳承者們的身姿。

「yonyarae」，「soryansae」，白雪皚皚的山村，迴蕩著年輕人們生氣勃勃的聲音。秋田縣鹿角市八幡平的大日堂（大日靈貴神社），地處秋田、岩手、青森三縣交界，氣溫最低可達零下20度。每年1月2日，來自4個村落的「能眾」（舞者）聚集於此，以各式各樣的舞蹈供奉神明。這便是被稱為「祭堂」的祭祀活動。

多次瀕臨失傳危機

距今已傳承1300年的「祭堂」，曾多次瀕臨失傳的危機。由於數度遭遇火災，記載其歷史的古代文獻及佛像，幾乎已被燒毀殆盡。因此，「祭堂」的再現僅能依靠年長者的口頭傳承。此外，還遭遇過表演五大尊(*1)舞必不可少的貼金面具被盜事件，以致4個村落的祭神儀式全部被迫中斷。

至於「大博士」（大日如來）在舞臺上詠唱的「誦念詞」，長久以來也都依靠口頭傳承。但是，由於繼承者猝死，「誦念詞」已經無人知曉。據說現在，表演者只是模仿誦經的樣子。

嚴格的齋戒

在表演舞樂前，舞者必須進行嚴格的齋戒，淨身慎心。修行時間有人長達48天。期間，夫妻須分房而眠，要避免在舞者家裏生育，不可前往死者家中，不可食用飛禽走獸。舞者們通常從事的職業，大多是木工、農民、消防員、理髮師、公司職員等，工作繁重，因而對他們而言，控制飲食是一件非常艱辛的事情。

另外，在部分村落如今依然保留著一種被稱為「水垢離」的做法——在冰寒徹骨的清晨，用冷水沖澡，以求洗刷自身的罪孽與汙穢，潔淨身心。

嚴峻的傳承問題

舞者「能眾」大多依靠世襲傳承，但也有因種種原因而導致無人繼承的情況。特別是需要3名孩童一同表演的「鳥舞」，在少子化的日本，舞者的數量難以保證，實在令人苦惱。

為了將美妙的舞樂代代相傳，當地的人們克服了不計其數的困難。他們對故土的熱愛，無時無刻不賦予我生活的希望與勇氣。

拍攝、撰文：地藏Yukari

標題圖片：行走在深厚的積雪中跳著鳥舞的孩子們