「祭堂」，是1300年前由來自京城的樂師們傳授的舞樂，經歷了多次瀕臨失傳的危機，艱難地延續到今天。本文通過1位數次獲獎的攝影作家的鏡頭，為讀者展現「祭堂」傳承者們的身姿。

「yonyarae」，「soryansae」，白雪皚皚的山村，迴蕩著年輕人們生氣勃勃的聲音。秋田縣鹿角市八幡平的大日堂（大日靈貴神社），地處秋田、岩手、青森三縣交界，氣溫最低可達零下20度。每年1月2日，來自4個村落的「能眾」（舞者）聚集於此，以各式各樣的舞蹈供奉神明。這便是被稱為「祭堂」的祭祀活動。

多次瀕臨失傳危機

距今已傳承1300年的「祭堂」，曾多次瀕臨失傳的危機。由於數度遭遇火災，記載其歷史的古代文獻及佛像，幾乎已被燒毀殆盡。因此，「祭堂」的再現僅能依靠年長者的口頭傳承。此外，還遭遇過表演五大尊(*1)舞必不可少的貼金面具被盜事件，以致4個村落的祭神儀式全部被迫中斷。

至於「大博士」（大日如來）在舞臺上詠唱的「誦念詞」，長久以來也都依靠口頭傳承。但是，由於繼承者猝死，「誦念詞」已經無人知曉。據說現在，表演者只是模仿誦經的樣子。

嚴格的齋戒

在表演舞樂前，舞者必須進行嚴格的齋戒，淨身慎心。修行時間有人長達48天。期間，夫妻須分房而眠，要避免在舞者家裏生育，不可前往死者家中，不可食用飛禽走獸。舞者們通常從事的職業，大多是木工、農民、消防員、理髮師、公司職員等，工作繁重，因而對他們而言，控制飲食是一件非常艱辛的事情。

另外，在部分村落如今依然保留著一種被稱為「水垢離」的做法——在冰寒徹骨的清晨，用冷水沖澡，以求洗刷自身的罪孽與汙穢，潔淨身心。

嚴峻的傳承問題

舞者「能眾」大多依靠世襲傳承，但也有因種種原因而導致無人繼承的情況。特別是需要3名孩童一同表演的「鳥舞」，在少子化的日本，舞者的數量難以保證，實在令人苦惱。

為了將美妙的舞樂代代相傳，當地的人們克服了不計其數的困難。他們對故土的熱愛，無時無刻不賦予我生活的希望與勇氣。

拍攝、撰文：地藏Yukari

標題圖片：行走在深厚的積雪中跳著鳥舞的孩子們

「小豆澤」和「大里」2個村落的舞者齊聚一堂，表演「權現舞」和「工匠舞」
「小豆澤」和「大里」2個村落的舞者齊聚一堂，表演「權現舞」和「工匠舞」
「能眾（舞者）」們走在前往神社的雪路上。在舉行祭祀活動的1月，氣溫有時會達到零下20度
「能眾（舞者）」們走在前往神社的雪路上。在舉行祭祀活動的1月，氣溫有時會達到零下20度
舞者必須進行嚴格的齋戒，修行時間最長的人甚至會齋戒48天
舞者必須進行嚴格的齋戒，修行時間最長的人甚至會齋戒48天
造酒廠內陳列的先祖們的照片。這是一家有130年歷史的酒廠
造酒廠內陳列的先祖們的照片。這是一家有130年歷史的酒廠
潔淨身心的「水垢離」儀式。4個村落中，如今僅有1個村落還舉行這種儀式
潔淨身心的「水垢離」儀式。4個村落中，如今僅有1個村落還舉行這種儀式
大里村落的舞者表演駒舞時使用的馬首。據說這是流傳於日本全國的馬駒舞的原型
大里村落的舞者表演駒舞時使用的馬首。據說這是流傳於日本全國的馬駒舞的原型
表演鳥舞的孩子們在做準備。受到少子化的影響，要確保孩童出演鳥舞，變得越發困難
表演鳥舞的孩子們在做準備。受到少子化的影響，要確保孩童出演鳥舞，變得越發困難
4個村落的舞者在神社內的地藏堂前，舉行修禊（除禍消災）儀式，互相問候
4個村落的舞者在神社內的地藏堂前，舉行修禊（除禍消災）儀式，互相問候
在表演「神名手舞」前，伴隨笛聲鞠躬行禮的人們
在表演「神名手舞」前，伴隨笛聲鞠躬行禮的人們
近年來開始舉行的招福除災儀式
近年來開始舉行的招福除災儀式
谷內村的舞者表演「五大尊舞」時使用的面具被視為神聖之物，因此禁止徒手觸摸
谷內村的舞者表演「五大尊舞」時使用的面具被視為神聖之物，因此禁止徒手觸摸
馬駒舞。2名舞者將馬駒道具系在腰上，手握韁繩，搖晃馬首，腳踩節拍，滑稽地踏步前行
馬駒舞。2名舞者將馬駒道具系在腰上，手握韁繩，搖晃馬首，腳踩節拍，滑稽地踏步前行
鳥舞。由大里村的3名童子表演。他們分別披戴代表雄鳥、雌鳥和雛鳥的頭飾。扮演雄鳥的童子右手持鈴，所有人手持印有太陽旗的扇子起舞
鳥舞。由大里村的3名童子表演。他們分別披戴代表雄鳥、雌鳥和雛鳥的頭飾。扮演雄鳥的童子右手持鈴，所有人手持印有太陽旗的扇子起舞
權現舞。祭奠五之宮皇子之靈的舞蹈。舞者高舉獅子頭，奮力起舞，同時由孩子搖動獅子的尾巴
權現舞。祭奠五之宮皇子之靈的舞蹈。舞者高舉獅子頭，奮力起舞，同時由孩子搖動獅子的尾巴
五大尊舞。頭戴黃金面具的2名舞者，分別被稱為大博士（金剛界大日如來）和小博士（胎藏界大日如來）
五大尊舞。頭戴黃金面具的2名舞者，分別被稱為大博士（金剛界大日如來）和小博士（胎藏界大日如來）
雪中的大日靈貴神社，如夢似幻。這裏是位於青森、岩手、秋田縣3地交界的暴雪地帶
雪中的大日靈貴神社，如夢似幻。這裏是位於青森、岩手、秋田縣3地交界的暴雪地帶
祭祀過後，迎來新的一天。每當夏天來臨，這片大雪覆蓋的土地就會變成綠油油的農田
祭祀過後，迎來新的一天。每當夏天來臨，這片大雪覆蓋的土地就會變成綠油油的農田

(*1) ^ 五大尊：即五大明王，佛教用語，指不動明王、降三世明王、軍荼利明王、大威德金剛與金剛夜叉明王——譯注。