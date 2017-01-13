Дзайдо – это музыкально-танцевальное представление жанра бугаку, попавшее на северо-восток Японии из Киото 1300 лет назад. Несколько раз оно оказывалось на грани исчезновения, но его удалось сохранить до наших дней. Здесь мы покажем, как исполнителей древних представлений увидела Тикура Юкари – фотограф и писательница, неоднократно награждавшаяся различными премиями.

Утопающую в снегу горную деревню оглашают энергичные молодые голоса: «Ён яра я-э! Сорян-са-э!». Каждый год 2 января танцоры из четырёх посёлков собираются в Павильоне Великого солнца Дайнитидо в синтоистском святилище Оохирумэмути города Кадзуно, расположенном на горном массиве Хатимантай вблизи места, где сходятся границы префектур Акита, Иватэ и Аомори, а температура зимой опускается до -20°C. Там они исполняют разнообразные танцы в качестве подношения божеству. Это праздник, который называется Дзайдо.

Древнее искусство на грани исчезновения

Это искусство, передававшееся на протяжении 1300 лет, несколько раз оказывалось перед угрозой исчезновения. Сильные пожары уничтожили старинные документы и древние буддийские изваяния, говорящие об его истории, поэтому можно было только возрождать его по рассказам старожилов. Покрытые сусальным золотом маски для «Танца Пяти Великих почитаемых» были украдены, и праздники почитания богов в четырёх посёлках какое-то время не проводились.

Тонаэгото, устная традиция возглашения молитв, которое на сцене проводит Ообакасэ (Великий мудрец, то есть будда Махавайрочана, яп. Дайнити-нёрай), прервалась из-за безвременной смерти унаследовавшего её человека, и способ исполнения был утрачен. Сейчас танцор только имитирует возглашение молитвы.

Строгий пост и очищение

Перед тем, как исполнять танцы бугаку, танцорам приходится проводить строгий очищающий пост. Некоторые постятся на протяжении 48 дней. В ходе поста супруги спят в разных комнатах, стараются, чтобы в доме танцора не произошли роды, не ходят в дома, где недавно кто-то умер, не едят мясо животных. В обычной жизни танцоры работают на самых разных работах, среди них есть плотники, фермеры, пожарные, парикмахеры, офисные служащие. Тем из танцоров, кто работает в полную силу, очень тяжело соблюдать пост.

Кроме того, ранним утром они проводят очищение водой мидзугори – обливаются обжигающе ледяной водой, чтобы очиститься от грехов и смыть ритуальную нечистоту (кэгарэ), хотя сейчас так поступают уже не все танцоры.

Проблема наследования

Чаще всего искусство наследуется в семьях, но бывает, что наследование прерывается по непреодолимым причинам. Из-за снижения рождаемости особенно тяжело подготовить танцоров для «Танца птиц» торимаи, который исполняют трое детей.

Настолько страстное отношение танцоров к своей родине, побуждающее их превозмогать бесчисленные трудности и продолжать прекрасную традицию танцев, всегда наполняет меня жаждой жизни и вселяет в меня мужество.

Фотографии и текст: Тикура Юкари

(Статья на японском языке опубликована 22 декабря 2016 г.)

Танцоры из посёлков Адзусава и Оосато собрались для исполнения «Танца гонгэнов, воплощений будд» (гонгэнмаи) и «Танца столяров» (косёмаи)

Танцоры идут к святилищу по заснеженной дороге. В январе, когда проводится праздник, температура может опускаться до -20°C

Танцорам приходится выдерживать строгий пост. Самый долгий срок поста составляет 48 дней

Фотографии предков на заводе по производству сакэ, основанном в 1856 году

Танцор проводит очищение водой. Сейчас такое очищение проводится только в одном из четырёх посёлков

Лошадиная голова для «Танца лошадей» (комамаи), который исполняют танцоры из посёлка Оосато. Говорят, что танец послужил прототипом «лошадиных плясок», традиционно исполняющихся в разных частях Японии

Детей готовят к исполнению «Танца птиц» (торимаи). Из-за низкой рождаемости сохранять коллектив для этого танца очень непросто

Танцоры из четырёх посёлков собираются перед павильоном Дзидзодо, приветствуют друг друга и участвуют в церемонии очищения сюбацу

Перед танцем канатэмаи при звуках флейты люди низко склоняют головы

Обряд эзотерического буддизма, который с недавних пор стал проводиться в праздничный период

Маски для «Танца Пяти Великих почитаемых», который исполняют жителя посёлка Яти, считаются священными, и их нельзя трогать голыми руками

«Танец лошадей» (комамаи). Двое танцоров с прикреплёнными к поясу лошадиными головами сжимают вожжи и забавно приплясывают, отбивая ногами ритм

«Танец птиц» (торимаи). Его исполняют трое детей из посёлка Оосато в нарядах птиц (самца, самки и птенца). Ребёнок в костюме самца держит в правой руке колокольчик, у все троих – веера с изображением восходящего солнца

«Танец гонгэнов, воплощений будд» (гонгэнмаи). Танец призван умилостивить духов пяти принцев

«Танец Пяти Великих почитаемых». Двое в золотых масках – Ообакасэ (Великий мудрец, Махавайрочана Алмазного мира) и Кохакасэ (Махавайрочана Мира чрева)

Фантастический вид святилища Оохирумэмути в снегу. Здесь, где сходятся границы префектур Акита, Аомори и Иватэ, выпадает огромное количество снега