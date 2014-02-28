Японская «Снежная страна». Сильные снегопады подчас отрезают ее жителей от внешнего мира, и зимние праздники помогают жителям «Снежной страны» сохранить душевное тепло в самые холодные месяцы. Представляемые фотографии позволят ощутить ту сердечную атмосферу, которая царит среди этих людей, живущих в бескрайних снегах.
Душевное тепло в зимнюю стужу
Многие местности на побережье Японского моря в районах Хокурику и Тохоку известны своими снегопадами, во всём мире найдется не так много мест, способных сравниться с ними по количеству выпадающего снега. Зимой метели могут продолжаться несколько дней подряд, покрывая окрестности метровыми сугробами, а в горах толщина снежного покрова порой превышает 2-3 метра. В этих регионах, составляющих около половины территории Японии, живёт примерно 20 миллионов человек.
Зима в «Снежной стране» — это ежедневное противостояние со снегом. Постоянно нужно расчищать дороги, сбрасывать снег с крыш. Однако на протяжении долгой зимы жизнь людей, которые живут в этих краях, скрашивают праздники и ярмарки, которые проводятся здесь с давних времён. Традиция многих праздников насчитывает уже сотни лет. Фотографии Сайто Рёити позволяют живо ощутить атмосферу этих особенных моментов в жизни людей, которые придают им сил в холодное время года. Сайто Рёити говорит, что во время зимних праздников здесь царит необыкновенная душевная открытость и теплота, спасающая в дни долгих снегопадов. «Взрослые предвкушают приближение праздников так же, как и дети. Праздники заряжают всех энергией, напоминая людям об их собственном детстве, когда снег был для них товарищем по играм. Такое настроение людей, живущих в “Снежной стране”, я и хотел передать каждый раз, когда делал очередную фотографию», — говорит он.
О зимних праздниках «Снежной страны»
Праздник бумажных воздушных шаров
Известен своими огромными воздушными шарами, расписанными изображениями воинов и красавиц. Проводится ежегодно 10 февраля в районе Нисики г. Сэмбоку преф. Акита. Возникновение праздника связывают с моментом, когда известный учёный эпохи Эдо Хирага Гэннай (1728-1780), осуществлявший здесь инженерное руководство медными копями, познакомил жителей с игрой с воздушными шарами, используя нагретый воздух.
«Бонтэн переходит через реку»
Проводится 11 февраля на берегу реки Омоно в г. Дайсэн преф. Акита. Ярко украшенное подношение божествам, представляющее собой шест с бумажными полосками (бонтэн), переправляют с противоположного берега к святилищу Идзусан.
Праздник собачек Инукко
Проводится во вторые выходные февраля в г. Юдзава преф. Ниигата и имеет примерно 400-летнюю историю. На площадях и в парках города строят снежные храмы и создают скульптуры, изображающие собак. Этот праздник очень любим горожанами и помогает им улучшить настроение в холодное время года.
Снежные дома камакура в Ёкотэ
Дома из снега строят в Ёкотэ уже на протяжении примерно 400 лет, и они являются местным атрибутом празднования Нового года по лунному календарю. Строятся домики камакура следующим образом: насыпают большую гору из снега, в ней создают полость, в которой устраивают святилище божества воды. Дети, которые ожидают посетителей с подношениями внутри святилища, предлагают амадзакэ – сладкий напиток из ферментированного риса – и рисовые лепёшки моти. Праздник проводится 15-16 февраля.
Праздник Хатинохэ-но эмбури
Проводится 17-20 февраля в г. Хатинохэ преф. Аомори. Эмбури — это танец, который исполняется для того, чтобы умилостивить богов и просить их обеспечить богатый урожай в этом году. Движения танца имитируют возделывание риса — посадку семян, высадку рассады и т. п. После поклонения в святилище Тёдзяяма Синра в центральной части города танцоры исполняют танец иссэй-одори.
Рынок Ханава
Около 50 лавок этого рынка в г. Кадзуно префектуры Акита, как говорят, имеют 400-летнюю историю. Рынок открыт в 3, 8, 13, 18 и другие дни месяца, последней порядковой цифрой которых является 3 или 8. Здесь продаются свежие овощи, рыба, фрукты, разнообразные соленья, одежда, соломенные изделия и многое другое.
Аудио включается щелчком мыши под фотографиями
Скрипка: Такэдзава Такэси
Скрипач Такэдзава Такэси более 20 лет был концертмейстером французского Национального оркестра Лотарингии. Он исполнил традиционную детскую песню «Снег» (Юки), выразив в ней свои впечатления от этих фотографий.
(Оригинал публикации на японском от 20 февраля 2012 г.)