Японская «Снежная страна». Сильные снегопады подчас отрезают ее жителей от внешнего мира, и зимние праздники помогают жителям «Снежной страны» сохранить душевное тепло в самые холодные месяцы. Представляемые фотографии позволят ощутить ту сердечную атмосферу, которая царит среди этих людей, живущих в бескрайних снегах.

Душевное тепло в зимнюю стужу

Многие местности на побережье Японского моря в районах Хокурику и Тохоку известны своими снегопадами, во всём мире найдется не так много мест, способных сравниться с ними по количеству выпадающего снега. Зимой метели могут продолжаться несколько дней подряд, покрывая окрестности метровыми сугробами, а в горах толщина снежного покрова порой превышает 2-3 метра. В этих регионах, составляющих около половины территории Японии, живёт примерно 20 миллионов человек.

Зима в «Снежной стране» — это ежедневное противостояние со снегом. Постоянно нужно расчищать дороги, сбрасывать снег с крыш. Однако на протяжении долгой зимы жизнь людей, которые живут в этих краях, скрашивают праздники и ярмарки, которые проводятся здесь с давних времён. Традиция многих праздников насчитывает уже сотни лет. Фотографии Сайто Рёити позволяют живо ощутить атмосферу этих особенных моментов в жизни людей, которые придают им сил в холодное время года. Сайто Рёити говорит, что во время зимних праздников здесь царит необыкновенная душевная открытость и теплота, спасающая в дни долгих снегопадов. «Взрослые предвкушают приближение праздников так же, как и дети. Праздники заряжают всех энергией, напоминая людям об их собственном детстве, когда снег был для них товарищем по играм. Такое настроение людей, живущих в “Снежной стране”, я и хотел передать каждый раз, когда делал очередную фотографию», — говорит он.

О зимних праздниках «Снежной страны» Праздник бумажных воздушных шаров

Известен своими огромными воздушными шарами, расписанными изображениями воинов и красавиц. Проводится ежегодно 10 февраля в районе Нисики г. Сэмбоку преф. Акита. Возникновение праздника связывают с моментом, когда известный учёный эпохи Эдо Хирага Гэннай (1728-1780), осуществлявший здесь инженерное руководство медными копями, познакомил жителей с игрой с воздушными шарами, используя нагретый воздух. «Бонтэн переходит через реку»

Проводится 11 февраля на берегу реки Омоно в г. Дайсэн преф. Акита. Ярко украшенное подношение божествам, представляющее собой шест с бумажными полосками (бонтэн), переправляют с противоположного берега к святилищу Идзусан. Праздник собачек Инукко

Проводится во вторые выходные февраля в г. Юдзава преф. Ниигата и имеет примерно 400-летнюю историю. На площадях и в парках города строят снежные храмы и создают скульптуры, изображающие собак. Этот праздник очень любим горожанами и помогает им улучшить настроение в холодное время года. Снежные дома камакура в Ёкотэ

Дома из снега строят в Ёкотэ уже на протяжении примерно 400 лет, и они являются местным атрибутом празднования Нового года по лунному календарю. Строятся домики камакура следующим образом: насыпают большую гору из снега, в ней создают полость, в которой устраивают святилище божества воды. Дети, которые ожидают посетителей с подношениями внутри святилища, предлагают амадзакэ – сладкий напиток из ферментированного риса – и рисовые лепёшки моти. Праздник проводится 15-16 февраля. Праздник Хатинохэ-но эмбури

Проводится 17-20 февраля в г. Хатинохэ преф. Аомори. Эмбури — это танец, который исполняется для того, чтобы умилостивить богов и просить их обеспечить богатый урожай в этом году. Движения танца имитируют возделывание риса — посадку семян, высадку рассады и т. п. После поклонения в святилище Тёдзяяма Синра в центральной части города танцоры исполняют танец иссэй-одори. Рынок Ханава

Около 50 лавок этого рынка в г. Кадзуно префектуры Акита, как говорят, имеют 400-летнюю историю. Рынок открыт в 3, 8, 13, 18 и другие дни месяца, последней порядковой цифрой которых является 3 или 8. Здесь продаются свежие овощи, рыба, фрукты, разнообразные соленья, одежда, соломенные изделия и многое другое.

Аудио включается щелчком мыши под фотографиями

Скрипка: Такэдзава Такэси

Скрипач Такэдзава Такэси более 20 лет был концертмейстером французского Национального оркестра Лотарингии. Он исполнил традиционную детскую песню «Снег» (Юки), выразив в ней свои впечатления от этих фотографий.



(Оригинал публикации на японском от 20 февраля 2012 г.)

Роща защищает жилые дома от снега и ветра (пос. Какунодатэ г. Сэмбоку преф. Акита)

Праздник бумажных воздушных шаров (р-н Нисики г. Сэмбоку преф. Акита)

Праздник бумажных воздушных шаров (р-н Нисики г. Сэмбоку преф. Акита)

Праздник бумажных воздушных шаров (р-н Нисики г. Сэмбоку преф. Акита)

Праздник «Бонтэн переходит через реку». Семья встречает процессию, чтобы облить её сакэ (г. Дайсэн преф. Акита)

Праздник «Бонтэн переходит через реку». Разбрасывание рисовых лепёшек моти (г. Дайсэн преф. Акита)

Праздник «Бонтэн переходит через реку». Бабушка с внучкой (г. Дайсэн преф. Акита)

Праздник «Бонтэн переходит через реку». Церемония переправы (г. Дайсэн преф. Акита)

Девочка на утреннем рынке Ханава (г. Кадзуно преф. Акита)

Пожилая женщина продаёт маринованные овощи на утреннем рынке Ханава (г. Кадзуно преф. Акита)

Оживлённая рыбная лавка на утреннем рынке Ханава (г. Кадзуно преф. Акита)

Собака породы акита на празднике собачек Инукко (г. Юдзава преф. Акита)

Дети в снежном домике камакура ждут гостей (г. Ёкотэ преф. Акита)

Миниатюрные снежные домики камакура на берегу реки (г. Ёкотэ преф. Акита)

Дети строят из снега домики камакура (г. Ёкотэ преф. Акита)

Вид на камакуру сзади (г. Ёкотэ преф. Акита)

Танцевальный праздник Хатинохэ-но эмбури, известный красочными костюмами участников (г. Хатинохэ преф. Аомори)

Мальчик после успешного исполнения одной из главных ролей на празднике Хатинохэ-но эмбури (г. Хатинохэ преф. Аомори)

Девочки после исполнения танца на празднике Хатинохэ-но эмбури (г. Хатинохэ преф. Аомори)