Les régions à fort enneigement sont appelées « pays de neige » (yukiguni) au Japon. Les fêtes d’hiver, qui se déroulent alors que la neige tombe silencieusement, apportent le redoux dans les cœurs des habitants, enclins à la mélancolie à cette époque de l’année. Des photos pour réchauffer le cœur, montrant ces gens qui coexistent avec la neige et savent tout de sa beauté comme de sa richesse.

La fête de la neige comme une libération

Les régions du Hokuriku et du Tôhoku, situées du côté de la mer du Japon, font partie des zones les plus enneigées du monde. Pendant l’hiver, il neige tous les jours avec un enneigement moyen de plus d’un mètre en terrain plat et dépassant les 2 ou 3 mètres en région montagneuse. Près de 20 millions d’habitants vivent dans ces régions qui représentent à elles seules presque la moitié du territoire de l’Archipel.

L’hiver dans le pays de neige, c’est une lutte de tous les jours contre la neige. Avec au quotidien des travaux pénibles comme le déneigement des routes et celui des toits. Mais pendant cette longue période hivernale, dans chaque région et dans chaque village, des fêtes et des marchés sont organisés depuis bien longtemps et servent à dissiper dans l’allégresse l’atmosphère pesante apportée dans les cœurs par le froid. Parmi ces fêtes, celles qui ont une tradition de plusieurs centaines d’années ne sont pas rares. Les œuvres de Saitō Ryōichi présentées ici nous montrent la vivacité des expressions des gens du pays de neige dans ces moments “hors du commun”.

« Les fêtes du pays de neige, lorsque la neige continue de tomber des jours durant, apportent le redoux dans les cœurs des habitants enclins à la mélancolie et elles sont empreintes d’une atmosphère qui fait frémir de joie. », déclare le photographe.

« Lorsque la date de la fête approche, les adultes retrouvent eux aussi leur cœur d’enfant. Ils se rappellent la joie qu’ils éprouvaient lorsque la neige était leur amie et ils refont ainsi le plein d’énergie. Ils sont alors disposés à vivre avec courage jusqu’à la venue du printemps. C’est dans l’espoir de transmettre par mes photos ce sentiment des habitants du pays de neige que j’ai appuyé sur l’obturateur. »

Musique de fond

« Yuki »

Au violon, Takezawa Takeshi

Le violoniste Takezawa Takeshi, actif sur la scène internationale depuis près de 20 ans et premier violon de l’Orchestre National de Lorraine, a interprété pour nous avec émotion la chanson d’enfant « Yuki » (Neige) à la vue des photos. Venez découvrir, avec la pureté des sons de son instrument, ces moments magiques du redoux des régions à fort enneigement.

Sur les fêtes hivernales et les marchés du pays de neige □Lâcher de ballons en papier

Une fête d’hiver pendant laquelle de gigantesques ballons-lanterne en papier, décorés d’images de samouraïs et de jolies filles, sont lâchés pour danser dans le ciel nocturne. Elle a lieu le 10 février à Uehinokinai, Nishiki, dans la ville de Senboku de la préfecture d’Akita. Elle proviendrait d’un jeu s’inspirant du principe des ballons à air chaud inventé par Hiraga Gennai (1729-1779), scientifique et érudit de l’ère Edo, venu dans la région pour la supervision technique des mines de cuivre. □Bonten traversant la rivière

Une fête qui a lieu le 11 février sur les bords de la rivière Omono de la ville de Daisen dans la préfecture d’Akita. Un bateau transportant des bonten, ou bâtons sacrés de 4 mètres de haut faits d’étoffes colorées, traverse la rivière en direction du sanctuaire Izuyama sur l’autre rive et dédié à la divinité protectrice du même nom. □Fête des chiens Inukko Matsuri

Une fête populaire de la région de Yuzawa dans la préfecture d’Akita dont la tradition remonte à près de 400 ans et se déroule le deuxième week-end de février. Des sanctuaires et des statues de chiens faits de neige décorent l’esplanade et les parcs de la ville. Une fête aimée par tous les habitants, qui les aide à surmonter avec énergie la longueur de l’hiver. □Igloos kamakura de Yokote

Une fête du koshôgatsu ou petit nouvel an, qui a près de 400 ans d’histoire et a lieu les 15 et 16 février. Les igloos ou kamakura construits en creusant dans la neige sont dédiés à la divinité de l’eau et les enfants distribuent du saké doux amazaké et des gâteaux de riz mochi aux visiteurs venus déposer leur offrande. □Danses Hachinohe Enburi

Ces danses, qui ont lieu du 17 au 20 février à Hachinohe dans la préfecture d’Aimori, sont des prières pour d’abondantes récoltes pendant l’année. Elles retracent la gestuelle de tous les travaux des champs, des semailles à la plantation et à la récolte du riz. Après une visite de célébration au sanctuaire Chojayama Shinra, une parade s’organise et défile avec animation dans le centre de la ville. □Marché matinal de Hanawa

Ce marché est organisé tous les jours se terminant par 3 et 8 à Kazuno, dans la préfecture d’Akita. Il semble avoir une tradition d’environ 400 ans et près de 50 étalages s’y rassemblent. On y trouve de tout, aussi bien des légumes frais récoltés dans les environs que du poisson, des fruits, des plats fait maison, des vêtements et des objets d’artisanat en paille de riz.

La forêt ménagère yashikirin pour protéger la maison du vent et de la neige. (Kakunodate, ville de Senboku, Akita)

Enfants participant à la fête du lacher de ballons en papier. (Nishikimachi, ville de Senboku, Akita)

Une fillette regardant des ballons-lanterne s’envoler dans le ciel. (Nishikimachi, ville de Senboku, Akita)

Le site du lâcher des ballons en papier. (Nishikimachi, ville de Senboku, Akita)

Le jour des Bonten traversant la rivière. Une famille offrant du saké aux jeunes. (Ville de Daisen, Akita)

Le jour des Bonten traversant la rivière. Le lancer des gâteaux de riz mochi. (Ville de Daisen, Akita)

Le jour des Bonten traversant la rivière. Une grand-mère et sa petite-fille parties assister au spectacle. (Ville de Daisen, Akita)

Le jour des Bonten traversant la rivière. Le point culminant de la consécration des bonten. (Ville de Daisen, Akita)

Une fillette du marché matinal de Hanawa. (Ville de Kazuno, Akita)

Paysanne vendant des légumes fermentés dans le marc de saké kasuzuké faits maison au marché matinal de Hanawa. (Ville de Kazuno, Akita)

Marchandes de poissons très affairées lors du marché matinal de Hanawa. (Ville de Kazuno, Akita)

Un chien Akita faisant fête à tout le monde sur le site de Inukko Matsuri. (Ville de Yuzawa, Akita)

Enfants attendant les visiteurs dans un igloo kamakura. (Ville de Yokote, Akita)

Minis kamakura sur la berge de la rivière. (Ville de Yokote, Akita)

Enfants en train de construire des minis kamakura. (Ville de Yokote, Akita)

Kamakura vus de dos. (Ville de Yokote, Akita)

Hachinohe Enburi célèbre pour la splendeur de ses danses. (Ville de Hachinohe, Aomori)

Un enfant soulagé d’avoir bien interprété son rôle durant les danses de Hachinohé Enburi. (Ville de Hachinohe, Aomori)

Fillettes venant de finir de danser lors de Hachinohé Enburi. (Ville de Hachinohe, Aomori)