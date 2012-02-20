El invierno convierte algunas zonas de Japón en el país de la nieve. Las fiestas tradicionales de invierno son aquí un buen remedio contra el decaimiento que embarga los corazones durante las interminables nevadas. Asistimos en estas fiestas a conmovedoras escenas protagonizadas por las gentes de estas regiones, que han aprendido a convivir con la nieve y a amar su belleza y su abundancia. Diviértase siguiendo la canción infantil Yuki (Nieve) (click en el botón de reproducción en la parte inferior de las fotografías).

Liberadoras fiestas de invierno

Algunas zonas del archipiélago japonés, como la región de Hokuriku y la parte de Tōhoku próxima al Mar del Japón, se encuentran entre las regiones del mundo que reciben nevadas más copiosas. En invierno, los días de nieve se suceden y las acumulaciones de un metro son normales en las llanuras, superándose en las montañas los dos e incluso tres metros. Este país de la nieve ocupa en realidad cerca de la mitad del territorio japonés y da cabida a una población que ronda los 20 millones de habitantes.

El invierno es aquí un diario bregar con la nieve, que debe ser constantemente retirada de caminos y tejados, lo cual resulta muy duro. Pero es también la estación en que ciudades y pueblos acogen viejas fiestas y ferias capaces de alegrar los ánimos más decaídos. Entre estas celebraciones no son pocas las que cuentan con varios siglos de historia. En las fotografías que presentamos en este espacio Saitō Ryōichi ha captado los semblantes llenos de vida que muestran los pobladores del país de la nieve durante estos festivos paréntesis.

“En estas regiones, las fiestas de invierno tienen algo muy emocionante, algo que hace palpitar esos corazones tan proclives a deprimirse durante los días de interminables nevadas”, dice Saitō.

Cuando llega el día de la festividad es como si los adultos volvieran a ser niños. Recordando los tiempos en que la nieve era su compañera de juegos, reviven también aquella ilusión infantil y esto les da nuevas energías para superar lo que queda de invierno y llegar sanos y salvos hasta la primavera. Ese sentimiento de la gente que vive en estas regiones es lo que yo he tratado de reflejar en mis fotografías, eso es lo que persigo al apretar el obturador.

Sobre las fiestas y ferias que aparecen en el reportaje Fiesta de los globos de papel (Kamifūsen-age)

Famosa celebración de invierno en que se elevan al cielo de la noche grandes globos de papel (kamifūsen) adornados con retratos de guerreros y mujeres bellas. Tiene lugar el 10 de febrero en el barrio de Uehinokinai, en la ciudad de Senboku (prefectura de Akita). Se dice que Hiraga Gennai, científico, intelectual y escritor de mediados del siglo XVIII, fue quien introdujo la fiesta en esta región, transmitiendo a sus habitantes el principio del globo de aire caliente durante su estancia aquí como instructor técnico en las minas de cobre. Fiesta de los Bonden que cruzan el río (Kawa wo wataru Bonden)

Es una tradición que se escenifica cada 11 de febrero en el río Omogawa a su paso por la ciudad de Daisen (prefectura de Akita). Los objetos llamados Bonden sirven como receptáculo para la divinidad durante la fiesta. De colorido diseño, se colocan en una embarcación que cruza el río y se ofrendan en el santuario sintoísta de Izuyama, al otro lado del río. Fiesta de los cachorros (Inukko matsuri)

Tradición propia de la región de Yuzawa (prefectura de Akita) originada hace cerca de cuatrocientos años. Se celebra el segundo sábado de febrero y se prolonga hasta el día siguiente. En las plazas de la ciudad y en el Parque Central se colocan figuras de nieve en forma de capillas (o-dōkko) y perros. Hoy en día es una festividad muy querida por los habitantes del área, que encuentran en ella las fuerzas para superar el duro invierno. Los kamakura de Yokote

Estos iglús a la japonesa son los protagonistas de una fiesta del antiguo Año Nuevo con cerca de cuatro siglos de antigüedad que se celebra el 15 y el 16 de febrero en la ciudad de Yokote (prefectura de Akita). Dentro de estas construcciones, que se hacen formando primero montones de nieve y vaciándolos luego, los niños reciben a los visitantes que acuden a venerar a la deidad del agua (Suijin) y hacer sus óbolos y les obsequian con amazake (bebida dulce de arroz fermentado) y mochi (pastelitos de arroz molido). El Enburi de Hachinohe

Se celebra entre los días 17 y 20 de febrero. Un enburi es una danza tradicional para propiciar buenas cosechas. Representa las diversas labores agrícolas relacionadas con el cultivo del arroz (sembrado, trasplante, etc). Tras hacer la ofrenda en el santuario sintoísta de Chōjayama Shinra, la avenida central de la población vibra con un bullicioso desfile llamado Isseiodori. Feria matinal de Hanawa (Hanawa no asaichi)

Se celebra en la ciudad de Kazuno (prefectura de Akita) los días terminados en 3 y en 8 de cada mes. Con más de cuatro siglos de historia, participan en ella cerca de medio centenar de comercios, que ofrecen un amplio repertorio de artículos, desde verduras frescas de la zona, pescado, fruta y comida preparada, hasta ropa y artesanía en paja.

☆ El violinista Takezawa Takeshi, que ha sido durante cerca de 20 años concertino en la Orquesta Nacional de Lorena (Francia), interpreta para nosotros, con todo el sentimiento que le inspira la contemplación de estas fotografías, la canción infantil Yuki (Nieve). Admiren también ustedes, con los cristalinos sones del violín, los momentos de sosiego que ofrece esta nevada región. Para escuchar la música de fondo haga click en el botón de reproducción en la parte inferior de las fotografías.

Violín: Takezawa Takeshi.

(Traducido al español del original en japonés)

Las casas rurales de la región suelen estar rodeadas de una arboleda o yashikirin, que sirve de protección frente al viento y la nieve. Distrito de Kakunodate, en la ciudad de Senboku (prefectura de Akita).

Escena de la fiesta de los globos de papel. Distrito de Nishiki-chō, en la ciudad de Senboku (prefectura de Akita).

Escena de la fiesta de los globos de papel. Distrito de Nishiki-chō, en la ciudad de Senboku (prefectura de Akita).

Escena de la fiesta de los globos de papel. Distrito de Nishiki-chō, en la ciudad de Senboku (prefectura de Akita).

Fiesta de los Bonden que cruzan el río. Una de las familias encargadas de repartir sake entre los jóvenes, en la ciudad de Daisen (prefectura de Akita).

Fiesta de los Bonden que cruzan el río. Escena del popular mochimaki o reparto de mochi (pastelitos de arroz molido), en la ciudad de Daisen (prefectura de Akita).

Fiesta de los Bonden que cruzan el río. Abuela y nieta, en la ciudad de Daisen (prefectura de Akita).

Fiesta de los Bonden que cruzan el río. Punto culminante de la ofrenda, en la ciudad de Daisen (prefectura de Akita).

Una niña se acerca a un puesto en la Feria matinal de Hanawa, en la ciudad de Kazuno (prefectura de Akita).

Anciana vende encurtidos caseros en la feria matinal de Hanawa, en la ciudad de Kazuno (prefectura de Akita).

Los pescateros están muy ocupados durante la feria matinal de Hanawa, en la ciudad de Kazuno (prefectura de Akita).

Un perro de la raza Akita, cariñoso con todos pese a su imponente aspecto, en la fiesta de los cachorro de la ciudad de Yuzawa (prefectura de Akita).

Niños aguardan a los visitantes en el interior de un kamakura (especie de iglú) en la ciudad de Yokote (prefectura de Akita).

Multitud de kamakura (especie de iglú) en miniatura y con lucecillas dentro cubren la orilla de un río, en la ciudad de Yokote (prefectura de Akita).

Niños haciendo sus kamakura (especie de iglú) en miniatura, en la ciudad de Yokote (prefectura de Akita).

Vista posterior de un kamakura (especie de iglú), en la ciudad de Yokote (prefectura de Akita).

La fiesta de Enburi, famosa por sus vistosas danzas, en la ciudad de Hachinohe (prefectura de Aomori).

Satisfaccción tras haber hecho un buen papel en la fiesta de Enburi, en la ciudad de Hachinohe (prefectura de Aomori).

Niñas que acaban de bailar en la fiesta de Enburi, en la ciudad de Hachinohe (prefectura de Aomori).