日本大雪地带被称为“雪国”。在静雪积深的一片皑皑白色世界里，人们往往感到郁闷惆怅。而一扫人们心头压抑的，是冬日的节庆活动。与雪共生的“雪国”人，深知这份美丽和珍贵，让我们在这里共享他们那温暖人心的千般风情、万种光景。

舒展心灵的冬日节庆活动

日本列岛临日本海一侧的北陆（包括富山、石川、福井、新潟四县）以及东北（包括福岛、宫城、岩手、青森、山形、秋田六县）地区，是世界上为数不多的大雪地带。

冬季，这里几乎天天降雪，平地积雪超过1米，而山区的积雪更是深达2-3米。在这片约占整个日本国土一半的大雪地带，大约生活居住着2000万人口。

雪国的冬天，日复一日的是与雪相战。清除道路的积雪、铲除屋顶的积雪，寒冬的日日夜夜严酷而漫长。但是，在漫漫的冬季里，各个地区和村落，自古至今沿袭着举办节庆活动和集市的习俗，驱散压抑在人们心头的沉闷情绪。在这些节庆活动中，拥有上百年历史传统的不在少数。这里向大家介绍的斋藤亮一作品，捕捉的就是雪国人那“平常难得一见”的精神焕发、生气勃勃的表情。

“雪国的冬季，连日不断的降雪，会给人们的心情带来一抹惆怅。而冬季的节庆活动，却洋溢着令人舒展心灵、欢欣喜悦的气氛，”斋藤这样说。

“每当节庆活动临近，大人们也重返童心，回忆起当年与雪为友时那种喜不自禁的心情，心中即刻充满了力量，为迎接春天的到来，增添了生活的勇气。用照片传递“雪国”人的这种情怀——我就是怀着这样的心愿，对镜调焦、按动快门的。”

组图中的节庆活动和定期集市 □放纸气球（孔明灯）

这是冬季的一个活动，把描绘有武士或美人图案的巨大纸气球放飞上夜空。每年2月10日，在秋田县仙北市西木町上桧内举行。传说是江户时代博物学者平贺源内来此指导铜矿采掘技术时，利用热气球原理发明了这个游戏，并流传至今。 □梵天渡川

每年2月11日，在秋田县大仙市的雄物川河畔举行的活动。把五颜六色、独具创意的梵天（四面佛）安在小船上，渡过雄物川，前往对岸供奉梵天的伊豆山神社。 □雪犬节

秋田县汤泽地区的民俗活动，每年2月的第二个星期六及翌日举行，已有大约400年的历史，如今深受市民喜爱、成为健康地度过漫漫长冬的一项传统活动。节庆活动期间，在小镇的广场和中央公园，各处都有用雪建造了祭狗佛堂和秋田犬雕像。 □横手雪室节

每年2月15-16日举办的小年活动，已有约400年的历史。挖凿雪山建造的雪室中，祭祀着水神，孩子们为捐献了香资的游客们分发甜米酒和年糕。 □八户朳

每年2月17-20日举行。所谓“朳”是为祈愿一年丰产丰收的舞蹈，表现了播种、插秧等种植水稻时的一系列动作。每当完成了在长者山新罗神社的供奉之后，市民们涌上市中心街道，“大家一起跳舞”的场面热闹非凡。 □花轮早市

在秋田县鹿角市，每当日期尾数逢3、逢8之日开集，据称已有约400年的历史。集市上约有50家店铺，出售在近郊收获的新鲜蔬菜以及鱼类、水果、手工自制的副食熟菜、服装、稻草工艺品等各种物品。

☆小提琴演奏家竹泽健先生是法国国立洛林管弦乐团的第一小提琴手，活跃于舞台已近20个年头。此次他为这组“雪国”摄影图片，深情地演奏了童谣曲《雪》。请您在小提琴清澈悦耳的美妙旋律中，欣赏“雪国”的“温馨一刻”。（请点击图片下方的播放键欣赏BGM）

小提琴：竹泽健