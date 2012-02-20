日本大雪地帶被稱為「雪國」。在靜雪積深的一片皚皚白色世界裏，人們往往感到鬱悶惆悵。而一掃人們心頭壓抑的，是冬日的節慶活動。與雪共生的「雪國」人，深知這份美麗和珍貴，讓我們在這裏共享他們那溫暖人心的千般風情、萬種光景。

舒展心靈的冬日節慶活動

日本列島臨日本海一側的北陸（包括富山、石川、福井、新潟四縣）以及東北（包括福島、宮城、岩手、青森、山形、秋田六縣）地區，是世界上為數不多的大雪地帶。

冬季，這裏幾乎天天降雪，平地積雪超過1m，而山區的積雪更是深達2－3m。在這片約占整個日本國土一半的大雪地帶，大約生活居住著2,000萬人口。

雪國的冬天，日復一日的是與雪相戰。清除道路的積雪、剷除屋頂的積雪，寒冬的日日夜夜嚴酷而漫長。但是，在漫漫的冬季裏，各個地區和村落，自古至今沿襲著舉辦節慶活動和集市的習俗，驅散壓抑在人們心頭的沉悶情緒。在這些節慶活動中，擁有上百年歷史傳統的不在少數。這裏向大家介紹的齋藤亮一作品，捕捉的就是雪國人那「平常難得一見」的精神煥發、生氣勃勃的表情。

「雪國的冬季，連日不斷的降雪，會給人們的心情帶來一抹惆悵。而冬季的節慶活動，卻洋溢著令人舒展心靈、歡欣喜悅的氣氛」齋藤這樣說。

「每當節慶活動臨近，大人們也重返童心，回憶起當年與雪為友時那種喜不自禁的心情，心中即刻充滿了力量，為迎接春天的到來，增添了生活的勇氣。用照片傳遞『雪國』人的這種情懷——我就是懷著這樣的心願，對鏡調焦、按動快門的。」

組圖中的節慶活動和定期集市

□放紙氣球（孔明燈）
這是冬季的一個活動，把描繪成武士或美人圖案的巨大紙氣球放飛上夜空。每年2月10日，在秋田縣仙北市西木町上檜內舉行。傳說是江戶時代博物學者平賀源內來此指導銅礦採掘技術時，利用熱氣球原理發明了這個遊戲，並流傳至今。

□梵天渡川
每年2月11日，在秋田縣大仙市的雄物川河畔舉行的活動。把五顏六色、獨具創意的梵天（四面佛）安在小船上，渡過雄物川，前往對岸供奉梵天的伊豆山神社。

□雪犬節
秋田縣湯澤地區的民俗活動，每年2月的第二個星期六及翌日舉行，已有大約400年的歷史，如今深受市民喜愛、成為健康地度過漫漫長冬的一項傳統活動。節慶活動期間，在小鎮的廣場和中央公園，各處都有用雪建造了祭狗佛堂和秋田犬雕像。

□橫手雪室節
每年2月15－16日舉辦的小年活動，已有約400年的歷史。挖鑿雪山建造的雪室中，祭祀著水神，孩子們為捐獻了香資的遊客們分發甜米酒和年糕。

□八戶朳
每年2月17－20日舉行。所謂「朳」是為祈願一年豐產豐收的舞蹈，表現了播種、插秧等種植水稻時的一系列動作。每當完成了在長者山新羅神社的供奉之後，市民們湧上市中心街道，「大家一起跳舞」的場面熱鬧非凡。

□花輪早市
在秋田縣鹿角市，每當日期尾數逢3、逢8之日開集，據稱已有約400年的歷史。集市上約有50家店鋪，出售在近郊收穫的新鮮蔬菜以及魚類、水果、手工自製的副食熟菜、服裝、稻草工藝品等各種物品。

☆小提琴演奏家竹澤健先生是法國國立洛林管弦樂團的第一小提琴手，活躍於舞臺已近20個年頭。此次他為這組「雪國」攝影圖片，深情地演奏了童謠曲《雪》。請您在小提琴清澈悅耳的美妙旋律中，欣賞「雪國」的「溫馨一刻」。（請點圖片下方的播放鍵欣賞BGM）
小提琴：竹澤健 

為房屋遮風擋雪的房地林（秋田縣仙北市角館）
為房屋遮風擋雪的房地林（秋田縣仙北市角館）
“放紙氣球（孔明燈）”會場（秋田縣仙北市西木町）
“放紙氣球（孔明燈）”會場（秋田縣仙北市西木町）
“放紙氣球（孔明燈）”會場（秋田縣仙北市西木町）
“放紙氣球（孔明燈）”會場（秋田縣仙北市西木町）
“放紙氣球（孔明燈）”會場（秋田縣仙北市西木町）
“放紙氣球（孔明燈）”會場（秋田縣仙北市西木町）
“梵天渡川”當日。一家人用美酒款待年輕人（秋田縣大仙市）
“梵天渡川”當日。一家人用美酒款待年輕人（秋田縣大仙市）
“梵天渡川”當日。“撒年糕”的場面（秋田縣大仙市）
“梵天渡川”當日。“撒年糕”的場面（秋田縣大仙市）
“梵天渡川”當日。祖孫倆人（秋田縣大仙市）
“梵天渡川”當日。祖孫倆人（秋田縣大仙市）
“梵天渡川”當日。供奉梵天的高潮（秋田縣大仙市）
“梵天渡川”當日。供奉梵天的高潮（秋田縣大仙市）
“花輪早市”上的女孩（秋田縣鹿角市）
“花輪早市”上的女孩（秋田縣鹿角市）
“花輪早市”上，正在銷售自家醃製的酒糟鹹菜的老太太（秋田縣鹿角市）
“花輪早市”上，正在銷售自家醃製的酒糟鹹菜的老太太（秋田縣鹿角市）
“花輪早市”上繁忙的鮮魚店（秋田縣鹿角市）
“花輪早市”上繁忙的鮮魚店（秋田縣鹿角市）
“雪犬節”會場上，討人歡喜的秋田犬（秋田縣湯澤市）
“雪犬節”會場上，討人歡喜的秋田犬（秋田縣湯澤市）
在雪室接待客人的孩子們（秋田縣橫手市）
在雪室接待客人的孩子們（秋田縣橫手市）
河灘上的迷你雪室（秋田縣橫手市）
河灘上的迷你雪室（秋田縣橫手市）
製作迷你雪室的孩子們（秋田縣橫手市）
製作迷你雪室的孩子們（秋田縣橫手市）
雪室的背影（秋田縣橫手市）
雪室的背影（秋田縣橫手市）
以舞姿華美而遠近聞名的“八戶朳”（祈願豐收舞）（青森縣八戶市）
以舞姿華美而遠近聞名的“八戶朳”（祈願豐收舞）（青森縣八戶市）
“八戶朳”上大顯身手後心滿意足的少年（青森縣八戶市）
“八戶朳”上大顯身手後心滿意足的少年（青森縣八戶市）
跳完“八戶朳”舞蹈的小女生們（青森縣八戶市）
跳完“八戶朳”舞蹈的小女生們（青森縣八戶市）
“雪國”的春天（新潟縣南魚沼市）
“雪國”的春天（新潟縣南魚沼市）