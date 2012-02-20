日本大雪地帶被稱為「雪國」。在靜雪積深的一片皚皚白色世界裏，人們往往感到鬱悶惆悵。而一掃人們心頭壓抑的，是冬日的節慶活動。與雪共生的「雪國」人，深知這份美麗和珍貴，讓我們在這裏共享他們那溫暖人心的千般風情、萬種光景。

舒展心靈的冬日節慶活動

日本列島臨日本海一側的北陸（包括富山、石川、福井、新潟四縣）以及東北（包括福島、宮城、岩手、青森、山形、秋田六縣）地區，是世界上為數不多的大雪地帶。

冬季，這裏幾乎天天降雪，平地積雪超過1m，而山區的積雪更是深達2－3m。在這片約占整個日本國土一半的大雪地帶，大約生活居住著2,000萬人口。

雪國的冬天，日復一日的是與雪相戰。清除道路的積雪、剷除屋頂的積雪，寒冬的日日夜夜嚴酷而漫長。但是，在漫漫的冬季裏，各個地區和村落，自古至今沿襲著舉辦節慶活動和集市的習俗，驅散壓抑在人們心頭的沉悶情緒。在這些節慶活動中，擁有上百年歷史傳統的不在少數。這裏向大家介紹的齋藤亮一作品，捕捉的就是雪國人那「平常難得一見」的精神煥發、生氣勃勃的表情。

「雪國的冬季，連日不斷的降雪，會給人們的心情帶來一抹惆悵。而冬季的節慶活動，卻洋溢著令人舒展心靈、歡欣喜悅的氣氛」齋藤這樣說。

「每當節慶活動臨近，大人們也重返童心，回憶起當年與雪為友時那種喜不自禁的心情，心中即刻充滿了力量，為迎接春天的到來，增添了生活的勇氣。用照片傳遞『雪國』人的這種情懷——我就是懷著這樣的心願，對鏡調焦、按動快門的。」

組圖中的節慶活動和定期集市 □放紙氣球（孔明燈）

這是冬季的一個活動，把描繪成武士或美人圖案的巨大紙氣球放飛上夜空。每年2月10日，在秋田縣仙北市西木町上檜內舉行。傳說是江戶時代博物學者平賀源內來此指導銅礦採掘技術時，利用熱氣球原理發明了這個遊戲，並流傳至今。 □梵天渡川

每年2月11日，在秋田縣大仙市的雄物川河畔舉行的活動。把五顏六色、獨具創意的梵天（四面佛）安在小船上，渡過雄物川，前往對岸供奉梵天的伊豆山神社。 □雪犬節

秋田縣湯澤地區的民俗活動，每年2月的第二個星期六及翌日舉行，已有大約400年的歷史，如今深受市民喜愛、成為健康地度過漫漫長冬的一項傳統活動。節慶活動期間，在小鎮的廣場和中央公園，各處都有用雪建造了祭狗佛堂和秋田犬雕像。 □橫手雪室節

每年2月15－16日舉辦的小年活動，已有約400年的歷史。挖鑿雪山建造的雪室中，祭祀著水神，孩子們為捐獻了香資的遊客們分發甜米酒和年糕。 □八戶朳

每年2月17－20日舉行。所謂「朳」是為祈願一年豐產豐收的舞蹈，表現了播種、插秧等種植水稻時的一系列動作。每當完成了在長者山新羅神社的供奉之後，市民們湧上市中心街道，「大家一起跳舞」的場面熱鬧非凡。 □花輪早市

在秋田縣鹿角市，每當日期尾數逢3、逢8之日開集，據稱已有約400年的歷史。集市上約有50家店鋪，出售在近郊收穫的新鮮蔬菜以及魚類、水果、手工自製的副食熟菜、服裝、稻草工藝品等各種物品。

☆小提琴演奏家竹澤健先生是法國國立洛林管弦樂團的第一小提琴手，活躍於舞臺已近20個年頭。此次他為這組「雪國」攝影圖片，深情地演奏了童謠曲《雪》。請您在小提琴清澈悅耳的美妙旋律中，欣賞「雪國」的「溫馨一刻」。（請點圖片下方的播放鍵欣賞BGM）

小提琴：竹澤健