在日本的建筑工地，你可以看到身着污渍斑驳、宽大松垮的灯笼裤的人们，那是建筑工人的标志之一。请看摄像家松田忠雄镜头下的这些与众不同的劳动者们以及他们鲜明的个性。

“在城市中生活的人看着高耸入云的大厦，总会认为是机械的力量造就了这些庞然大物。然而没有人的力量，建筑物就无从谈起。所以对于那些能让万丈高楼平地起的建筑工人，我一直都觉得很帅气，也非常尊敬，总想找个机会把他们留在我的镜头里。”

擅长人物摄影的松田忠雄如是说。这个夙愿终于在2014年得以实现。一位当小酒馆老板的朋友给他引见了建筑公司的客户，然后通过这条线，他终于找到了愿意出镜的工人，并开始了拍摄工作。

油漆工们

日本特色的灯笼裤

日本建筑工人的工作服被称为“鸢服”、“Goto着”，样式非常特别。首先最吸引眼球的是工装裤“灯笼裤”，裤裆松松垮垮地拖到膝盖以下、裤脚收紧。这种灯笼裤的原型，是早期居住在纽约的荷兰裔移民中流行的中长灯笼裤。裤腿宽松便于走动，裤脚也不会妨碍行动，所以人们常在骑马、骑车、登山、打高尔夫等体育运动时着用。

“工人们简称其为‘NIKKA’（源自英文名Knickerbockers），早先以七分裤为主，所以也叫‘七分’。”（松田忠雄）

在建筑工地劳动，常常需要站起蹲下，所以宽松的裤子比较方便舒适；而且，工地上堆满了建材和道具，相对狭窄拥挤，所以裤脚很容易被勾住或绊倒，造成事故，为此灯笼裤便是最佳选择。尤其是在脚手架上高空作业的工人“鸢”，需要不停地抬腿或下蹲爬上爬下，因此便出现了一种更宽大的样式，裤脚管不仅超级宽松，裤腿还从七分裤延长至脚踝。

“对‘鸢’而言，最大的敌人就是风。宽大的裤腿能确保他们及时注意到强风袭来，据说还能把握风向。而且也有人觉得在狭窄的落脚之处，如果遭遇危险的突起物，宽大的裤腿还能代替触觉发现和规避风险。另外有人半开玩笑说就算失足掉下来，也会像飞鼠那样张开翼膜增大风阻，起到很好的缓冲作用。反正，我觉得是真正的原因，是由于建筑工人多喜欢热闹花哨，一心想引人注目，这才使得他们的工装裤越来越宽，越来越长（笑）。” （松田忠雄）

受到角色扮演者青睐的“鸢服”

建筑工人多穿 “胶底布袜”以代替鞋子，这也是日本的一大特色。这种布袜的大脚趾和其他脚趾是分开的，因此脚下移动时可以更好地抓住地面，尤其受到高空作业人员的喜爱。

“在大型建筑公司的工地，鞋头装有铁板的安全鞋是主流。但高空作业的架子工非常重视脚底的触感，所以至今仍对。‘胶底布袜’情有独钟。”（松田忠雄）

据说，近来除了建筑工人以外，其他购买灯笼裤和胶底布袜的人也在增加。动漫角色扮演的爱好者就是代表之一。外形夸张的灯笼裤非常符合动漫风格，胶底布袜也是扮演忍者的必要装备。外国人非常喜欢扮演忍者，网购也很方便，所以胶底布袜的销量一路攀升。听说他们中间有人最初购买只是为了扮演动漫角色，但被它意想不到的性能所吸引，用过之后便欲罢不能，在日常生活中也穿了起来。

给“脏乱累暗臭”的工地加上“帅”元素

“兼备高性能和高‘颜值’的‘鸢服’，充分体现了建筑工人的个性。所以我拍摄时大胆使用了黑色背景。我希望大家能从细微的差别中，去感受每一位工人的喜好追求及个性。”（松田忠雄）

松田忠雄并不想把作品拍成“鸢服”画册，所以他弃用工作室，特意选择在工地现场进行拍摄。为了如实捕捉工人们满身的汗水和尘埃，他在空地和停车场搭建了简易摄影棚。这种意识贯彻整个摄影的始终，在拍摄时间上，他有意识地选择了夏季，来更好地表现出汗流浃背的效果。他让工人们手拿常用的道具，以更好地凸显每个人的特性。

“工地的一位员工很高兴地说：‘建筑工人被人认为是3K（脏、乱、累），甚至5K(暗、臭)，不过有了您拍的照片，我觉得还能再加个‘帅气’的K（日语里脏、乱、累、暗、臭、帅的发音都是以“K”打头——译注）’。为了让更多人看到他们帅气的一面，我今后还将继续拍下去。”（松田忠雄）

摄影：松田忠雄

采访、撰文：日本网 编辑部

油漆工 16岁

油漆工 27岁

高空作业工 18岁

架子工 31岁

油漆工 39岁

架子工 27岁

高空作业工 19岁

水泥工 25岁

架子工 22岁

架子工 41岁

油漆工 35岁

油漆工 35岁

水泥工 29岁

水泥工 35岁

油漆工 47岁