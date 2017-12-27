在日本的建築工地，你可以看到身著汙漬斑駁、寬大鬆垮的燈籠褲的人們，那是建築工人的標誌之一。請看攝影師松田忠雄鏡頭下的這些與眾不同的勞動者們以及他們鮮明的個性。

「在城市中生活的人看著高聳入雲的大廈，總會認為是機器的力量造就了這些龐然大物。然而沒有人的力量，建築物就無從談起。所以對於那些能讓萬丈高樓平地起的建築工人，我一直都覺得很帥氣，也非常尊敬，總想找個機會把他們留在我的鏡頭裡。」

擅長人物攝影的松田忠雄如是說。這個夙願終於在2014年得以實現。一位當小酒店老闆的朋友給他引見了建築公司的客戶，然後通過這條線，他終於找到了願意出鏡的工人，並開始了拍攝工作。

油漆工們

日本特色的燈籠褲

日本建築工人的工作服被稱為「鳶服」、「Goto著」，樣式非常特別。首先最吸引注目的是工裝褲「燈籠褲」，褲襠鬆鬆垮垮地拖到膝蓋以下、褲腳收緊。這種燈籠褲的原型，是早期居住在紐約的荷蘭裔移民中流行的中長燈籠褲。褲腿寬鬆便於走動，褲腳也不會妨礙行動，所以人們常在騎馬、騎車、登山、打高爾夫等體育運動時著用。

「工人們簡稱其為『NIKKA』（源自英文名Knickerbockers），早先以七分褲為主，所以也叫『七分』。」（松田忠雄）

在建築工地勞動，常常需要站起蹲下，所以寬鬆的褲子比較方便舒適；而且，工地上堆滿了建材和道具，相對狹窄擁擠，所以褲腳很容易被勾住或絆倒，造成事故，為此燈籠褲便是最佳選擇。尤其是在腳手架上高空作業的工人「鳶」，需要不停地抬腿或下蹲爬上爬下，因此便出現了一種更寬大的樣式，褲腳管不僅超級寬鬆，褲腿還從七分褲延長至腳踝。

「對『鳶』而言，最大的敵人就是風。寬大的褲腿能確保他們及時注意到強風襲來，據說還能把握風向。而且也有人覺得在狹窄的落腳之處，如果遭遇危險的突起物，寬大的褲腿還能代替觸覺發現和規避風險。另外有人半開玩笑說就算失足掉下來，也會像飛鼠那樣張開翼膜增大風阻，起到很好的緩衝作用。反正，我覺得是真正的原因，是由於建築工人多喜歡熱鬧花哨，一心想引人注目，這才使得他們的工裝褲越來越寬，越來越長（笑）。」（松田忠雄）

受到Cosplay愛好者青睞的「鳶服」

建築工人多穿 「膠底布襪」以代替鞋子，這也是日本的一大特色。這種布襪的大腳趾和其他腳趾是分開的，因此腳下移動時可以更好地抓住地面，尤其受到高空作業人員的喜愛。

「在大型建築公司的工地，鞋頭裝有鐵板的安全鞋是主流。但高空作業的架子工非常重視腳底的觸感，所以至今仍對。『膠底布襪』情有獨鍾。」（松田忠雄）

據說，近來除了建築工人以外，其他購買燈籠褲和膠底布襪的人也在增加。Cosplay愛好者就是代表之一。外形誇張的燈籠褲非常符合動漫風格，膠底布襪也是扮演忍者的必要裝備。外國人非常喜歡扮演忍者，網購也很方便，所以膠底布襪的銷量一路攀升。聽說他們中間有人最初購買只是為了扮演動漫角色，但被它意想不到的性能所吸引，用過之後便欲罷不能，在日常生活中也穿了起來。

給「髒亂累暗臭」的工地加上「帥」元素

「兼備高性能和高印象的『鳶服』，充分體現了建築工人的個性。所以我拍攝時大膽使用了黑色背景。我希望大家能從細微的差別中，去感受每一位工人的喜好追求及個性。」（松田忠雄）

松田忠雄並不想把作品拍成「鳶服」畫冊，所以他棄用工作室，特意選擇在工地現場進行拍攝。為了如實捕捉工人們滿身的汗水和塵埃，他在空地和停車場搭建了簡易攝影棚。這種意識貫徹整個攝影的始終，在拍攝時間上，他有意識地選擇了夏季，來更好地表現出汗流浹背的效果。他讓工人們手拿常用的道具，以更好地凸顯每個人的特性。

「工地的一位員工很高興地說：『建築工人被人認為是3K（髒、亂、累），甚至5K（暗、臭），不過有了您拍的照片，我覺得還能再加個『帥氣』的K（日語裡髒、亂、累、暗、臭、帥的發音都是以［K］開頭——譯注）』。為了讓更多人看到他們帥氣的一面，我今後還將繼續拍下去。」（松田忠雄）

攝影：松田忠雄

採訪、撰文：nippon.com編輯部

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