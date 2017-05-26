Японские строители одеваются по-особенному, их рабочая одежда имеет необычный вид. Собранные внизу широкие испачканные штаны – характерная особенность внешнего облика строителя в Японии. В портретах рабочих, сделанных на их рабочих местах, отражаются их предпочтения и сильная индивидуальность.

Фотограф Мацуда Тадао, который специализируется на портретной фотографии, говорит: «Когда живёшь в городе и видишь высотные здания, то невольно думаешь, будто бы они построены машинами. На самом же деле их создание невозможно без труда людей. Поэтому строителей, которые на пустом месте возводят здания и жилые дома, я издавна уважал, считал по-особенному красивыми и хотел когда-нибудь их фотографировать».

Осуществить свою мечту он смог в 2014 году. Знакомый хозяин питейного заведения познакомил его со строителями, которые к нему захаживали, после чего он стал расспрашивать их, искать модели и делал фотографии.

Маляры, которые участвовали в съёмках

Эволюция штанов в Японии

Спецодежда строителей называется «одеждой высотников» или «рабочей одеждой» и имеет особую форму. В первую очередь бросаются в глаза просторные штаны, очень широкие до самого низа и подвязанные на щиколотках. В Японии они называются никкапокка, это слово происходит от никербокеров – коротких штанов, которые были в ходу у голландских поселенцев Нью-Йорка ещё до обретения Америкой независимости. Они очень свободные и не стесняют движения ног, и потому их используют при верховой езде, восхождениях на горы, в гольфе, езде на велосипеде и другой спортивной деятельности.

Мацуда Тадао рассказывает, что среди рабочих такие штаны сокращённо называют никка, есть и другие названия – например, ситибу, «семь частей», поскольку изначально никербокеры были примерно на три десятых короче обычных штанов.

На строительстве приходится двигаться – приседать, вставать, а поэтому штаны должны быть свободными. Кроме того, на стройке могут быть сложены стройматериалы и инструменты, за которые можно зацепиться краем штанины, что-то уронить или упасть самому, а никка прекрасно соответствуют рабочим условиям. Особенно часто приходится поднимать высоко ноги и приседать высотникам тоби, а потому для них и были придуманы ещё более свободные штаны, доходящие до лодыжек.

По словам Мацуды Тадао, высотники тоби рассказывали, что сильной помехой в работе для них является ветер, а просторные штаны позволяют его ощутить и определить направление. Он также слышал, что широкие штанины могут заменять осязание, позволяя ощутить опасные помехи под ногами. Кто-то даже пошутил, что штаны при падении можно использовать в качестве перепонки, как у белки-летяги, чтобы смягчить столкновение с землёй. Сам же фотограф со смехом говорит, что строители любят развлечься и покрасоваться, и, по его мнению, настоящая причина в желании привлечь к себе внимание, для чего они удлинили штаны и сделали такими широкими.

Монтажники, которым приходится забираться на высоту, часто к штанам никка надевают дзика-таби – обувь, напоминающую традиционные носки-таби, снабжённые резиновой подошвой

Рабочая одежда для косплея?

Особенностью японских строителей является и пристрастие многих из них к дзика-таби – рабочей обуви с отдельным большим пальцем, напоминающей традиционные носки таби с резиновой подошвой. Благодаря такой структуре обуви улучшается сцепление с землёй.

Мацуда Тадао говорит, что на стройках крупных компаний в основном используют безопасную обувь, у которой носок защищён стальной вставкой, но для высотников-тоби и других рабочих, работающих на высоте, важна чувствительность ступней, и потому они не собираются отказываться от дзика-таби.

В последнее время штаны никка и обувь дзика-таби покупает всё больше людей, не связанных со строительством, и, в первую очередь, косплееры. Необычный утрированный вид никка подходит для имитации персонажей аниме, а без дзика-таби, говорят, не могут обойтись те, кто изображает ниндзя. Косплей ниндзя распространяется и за рубежом, люди легко могут купить эту обувь в онлайн-магазинах, и продажи дзика-таби растут. Бывает, говорят, что человек покупает эту обувь для косплея, но, оценив её удобство, начинает пользоваться ей и в обычной жизни.

Монтажник, 25 лет. Штаны никка и носки дзика-таби прекрасно сочетаются

Шик рабочей одежды

Мацуда Тадао считает, что в облике рабочих строительных специальностей, одевающихся в высокофункциональную и впечатляющую рабочую одежду, ярко проявляется их индивидуальность, и потому он решил снимать их всех в одинаковых условиях на чёрном фоне. Ему хотелось, чтобы стали заметны небольшие различия между ними, проявляя их предпочтения и индивидуальность.

Чтобы фотографии не напоминали каталог рабочей одежды, Мацуда Тадао снимал рабочих не в студии, а на стройке. Он устраивал простую съёмочную площадку на свободных участках стройки и на парковках, и снимал только жарким летом, когда люди обливаются потом, чтобы уловить реальный облик строителя в поту и в пыли. Для подчеркивания их особенностей во время съёмки он просил их подержать в руках инструменты, которыми они обычно пользуются.

Один человек на стройке сказал, что строительные работы (и рабочих) обычно воспринимают как опасные, грязные, тяжёлые, при этом мрачные и дурно пахнущие, и что его радует работа фотографа, который стремится показать мужественную красоту строителей. Мацуда Тадао собирается продолжать съёмки и передавать зрителям своё восприятие красоты рабочих.

Фотографии: Мацуда Тадао

Сбор материала и текст: редколлегия Nippon.com

(Статья на японском языке опубликована 1 мая 2017 г.)

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