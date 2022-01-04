列车与自然景色共同演绎出的“铁路风景写真”，有股神奇的力量，让人身未动心已远。精选地点、时间和季节，捕捉列车在大自然中出现的瞬间，让作品中的日本四季别具一格地美妙。

日本真是个美丽的国家——这是我走遍日本全国，拍摄“铁路写真”的感想。雄伟的大自然与铁路交织出的绝色美景，分布在全国各地。不仅有山川湖海等自然风光，还有能感受到各地人间烟火气的城镇景色，它们将四季渐变的绝妙美景以精致的“色彩”展现在我们面前。

在四季变迁中等候列车开来的幸福时光

蔚蓝的天空下，盛开的樱花与列车交相辉映，成就了明媚舒爽的“铁路风景写真”。烟雨蒙蒙的日子里，美艳的樱花让人爱不释手，把列车前照灯和车窗透出的光亮也一并摄入镜头，就是一张更为梦幻的照片了。盛开的樱花虽别具一格，但“花吹雪（樱花花瓣如飞雪般在风中飞舞的样子——译注）”和“花筏（樱花花瓣厚厚地积在水面上的样子——译注）”呈现的零落美景也自有风情。在天气、时间带、光线的变化中，樱花与列车联袂入镜，千姿百态的铁路春景由此而生。

樱花匆匆逝去，新绿悄然到来。树木萌芽，浓淡相宜，一派生机，正所谓“春山澹冶而如笑”的季节。在将镜头对准如此恬静的美景等待列车到来的时候，我脑海里不禁浮现出“花鸟风月”一词；而且，还有不知从何处传来的“报春鸟”黄鹂的歌声。对我而言，这简直就是幸福无比的瞬间。

秋天层林尽染，锦绣万丈；冬季白雪茫茫，一望无际。静候列车到来的我，想象着一辆它在或绚烂夺目或静谧单一的色彩中突然呼啸而过的情形，那新的邂逅将是怎样的一幅铁道美景？我总是让自己放松身心，沐浴在季节之风中，拿着相机取景等候。

追寻不曾见过的铁道美景

铁路连接起一个又一个城镇，同时交融了各地的文化。相遇和离别，欢喜和悲伤，对远方的憧憬和对故乡的思念，各种情绪交织在这里。如果给铁路这个角色配上四季多姿多彩的景色，那么呈现在眼前的便是最完美的舞台。

让身体在列车“咯咚咯咚”的舒适节奏中微微摇晃，远眺车窗外飞逝而过的风景，我发现自己的内心深处意外地变得安稳平静。日常生活中，不经意间传入耳中的铁路交叉道口的声响，看不到尽头的铁路站点，那些快要遗忘的怀旧思绪再次涌上心头。或许是“铁路”独有的速度和节奏，让我们在繁琐的生活间隙，获得片刻喘息。

还有无数大自然与铁道交织出的风景，我们不曾见过。为了不错过各种天时地利下雕琢出的奇迹般的瞬间，我将继续追寻这样的场景，珍惜每个“一期一会”的时刻，用自己的五感去感知季节的风、声音和气味，不断挑战更完美的摄影。

图片/撰文：猪井贵志

标题图片：9月。运行于JR室兰本线伊达纹别—北舟冈区间（北海道伊达市）的豪华卧铺特快列车“仙后座”号。它从1999年开始在上野—札幌区间（东京都、北海道）运行，2016年北海道新干线开业后，被E5系新干线取代

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