列車と自然風景が競演する「鉄道風景写真」には、旅心をかき立てる不思議な力がある。場所と時間、季節を選んで、風景の中に列車が登場する瞬間を捉えた作品は、日本の四季折々の美しさを際立たせる。

鉄道写真を撮影するために全国を駆け巡っていて思うのは、日本は実に美しい国だということだ。雄大な自然と鉄道が織りなす絶景が全国各所に点在している。山や川、海などの自然だけでなく、その土地に暮らす人々の営みを感じさせる街並みなど、四季折々の絶妙なグラデーションが創り出すきめ細やかな「彩り」を目の前に見せてくれる。

四季の移ろいを感じながら列車を待つ至福の時間

青空のもと満開に咲き誇る桜と列車のコラボレーションは、晴れやかで気持ちのいい「鉄道風景写真」となる。雨や霧の日に見せる妖美な桜も捨てがたく、列車のヘッドライトや窓明かりを写し込むことでより幻想的な写真になる。満開の桜は格別だが、「花吹雪」や「花筏（はないかだ）」と表される散りゆく姿もいい。天候と時間帯、光線を変えて捉えられた桜と列車を組み合わせることで、さまざまな鉄道春景が生まれる。

桜の季節が終わり新緑のシーズンが訪れると、木々が微妙な色合いのグラデーションで芽吹き始める。まさに「山笑う」季節。そんなのどかな景色にカメラを向けて列車がやってくるのを待っていると、思わず「花鳥風月」という言葉が浮かんでくる。そしてどこからともなく「ホーホケキョ」と、春告げ鳥と呼ばれる鶯（うぐいす）の鳴き声が聴こえてくる。そんなひと時が私にとっては至福の時間だ。

秋には錦繍（きんしゅう）に輝く紅葉に目を奪われ、冬には一面銀世界の中でじっと列車の訪れを待つ。艶(あで)やかな彩りや静謐（せいひつ）なモノトーンの中に飛び込んでくる列車の姿を想像する。今度はどんな鉄道絶景に出会えるだろうか。力まず淡々と、季節の風を感じながら、そんなことを思いながら私はいつもカメラを構えている。

まだ出会えぬ鉄道絶景を求めて

鉄道は街と街を結び、その地方の文化と文化を結ぶ。そこには、出会いと別れ、喜びと悲しみ、憧れと郷愁などが幾重にも重ねられた思いが交差する。そうした鉄道という役者に彩り豊かな四季折々の風景が加われば、最高の舞台が出来上がる。

「ガタンゴトン」と心地よいリズムに身を任せ、移りゆく車窓を眺めていると、不思議と心が和んでくる。日常生活の中で、何気なく耳にする踏切の音や、どこまでも続く鉄路の先にふと忘れかけていた懐かしい思いがよみがえってくる。「鉄道」だけがもつ移動速度と律動が、あわただしい時間の合間にホッとさせてくれる安堵（あんど）を私たちにもたらしてくれるのかもしれない。

まだまだ、出会えたことのない自然が織りなす鉄道絶景は無限にある。さまざまな好条件が重なり合う奇跡的な瞬間を逃さないためにも、出会った光景としっかりと向き合い、その一期一会の瞬間を大切に、季節の風や音、匂いを五感で感じて撮影に挑み続けていきたい。

写真と文＝猪井 貴志

バナー写真＝JR室蘭本線の伊達紋別〜北舟岡間（北海道伊達市）を走る豪華寝台特急「カシオペア」。9月。1999年から上野〜札幌間（東京都・北海道）を走ったが、2016年の北海道新幹線開業によりE5系新幹線に受け継がれた。