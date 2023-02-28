在日本奄美大岛、德之岛上栖息着许多特有的动植物。其中，有着“活化石”之称的琉球兔（又名奄美短耳兔）就是极具代表性的一种。本文中，一名居住在奄美大岛，与琉球兔近距离接触了将近四十个年头的摄影师将为大家展现他在镜头下捕捉到的神秘生态。

改变人生的邂逅

1984年10月，时任世界野生动植物基金会（世界自然基金会的前身——译注）国际主席的爱丁堡公爵菲利普亲王为了一睹琉球兔而莅临奄美大岛。据当时的报道，菲利普亲王在回国前表示：“希望日本今后持续守护这片土地，守护好世界上稀有物种原始兔的栖息环境。”正因为这个契机，我强烈地意识到了琉球兔的存在。也是那个时候，我才知道早在1921年，琉球兔就已经成为被日本指定为国家天然纪念物的第一种动物。



琉球兔真的有这么厉害吗？我一定要亲眼看看。于是，1986年夏天，我开车驶入森林。那是一个夜晚，我与家人同行。在一条沿着山脊纵行的林道上颠簸了将近一个小时，突然看到林道正中央冒出了一团黑色物体，两只眼睛闪着红宝石般的光芒。我下车缓缓走近查看，原来是一只褐色的兔子孤零零地伫立在那里。“是琉球兔！”我不禁大叫出来，起了一身的鸡皮疙瘩。时至今日，我仍然无法忘记那一瞬间，那令人震撼的初遇。

注视镜头的琉球兔

探索琉球兔神秘的生态

当时，我从东京返岛已经六年多了。身为摄影师，我完全找不到拍摄主题，渐渐地对自己在故乡的生活失去了信心，终日闷闷不乐。但是，从那个夏夜起，我仿佛对琉球兔着了魔，开始了与森林为伍的日子。

在那个年代，人们传说奄美的森林里有妖怪“水蝹”，还有毒性凶猛的毒蛇，令人恐惧，晚上进入森林是一件连想都不敢想的事情。正因此，尽管人们知道琉球兔住在岩洞或土穴里，短耳短脚，毛色呈茶褐色，入夜后会出现在林道上，但是几乎没有人去做调査和研究。作为夜行性动物，琉球兔的生态一直都裹在神秘的面纱之下。

对于不谙动物拍摄技巧的我来说，这是一个挑战。我只好一点点去摸索。我告诉自己要把拍摄琉球兔当作毕生的事业。当我开始追寻琉球兔的踪迹，便愈发想解开它们的生态之谜。在初遇琉球兔半年之后，那年12月，我终于发现了它们的巢穴。

经过了反复的试验和失败，1987年1月9日，我第一次成功捕捉到了琉球兔从巢穴里出来的画面。接着，我的脑海里冒出了强烈的念头——我想了解它们是怎样生活的。它们每天做些什么？成年兔是怎么抚育幼兔的？带着这样的疑问，我不断地往森林深处迈进，并且发现了一个前所未见的世界。在那成片苍郁的亚热带密林里，一年四季，各种植物变化多端，各色动物栖息其间。

全球首次成功拍摄到琉球兔的育子画面

日复一日，在森林的洗礼下，我的五感也变得越来越敏锐了。1996年秋天，我在森林里一处斜坡上发现了堆土的痕迹，当即就知道这便是对森林了若指掌的故老口中琉球兔的育子巢穴。

为了揭开琉球兔育子的神秘面纱，我花了两个月的时间蹲守在森林里。最终成功拍摄到了母兔一连串的育子行为，解开了其生态之谜。

一到秋天，母兔会另外挖一个专门用来育子的巢穴。在那里产下幼兔，封住洞口后离开。接下来，母兔每两天就会在夜里回来一趟，打开洞口。等在洞里的幼兔便出来吸吮母兔的乳汁。哺乳时间约两分钟。哺乳结束，母兔会再花上20分钟左右的时间精心地把洞口封上，然后返回自己的巢穴。如此往复，40天之后，母兔才会把长大了的幼兔带回自己的巢穴。

1998年12月，我记录琉球兔育子情形的视频和照片传到了世界各地，这也让奄美大岛一举扬名国际。之后，英国《野生动物》杂志、美国《国家地理》杂志等众多海外媒体争相报道，还作为国际论文被刊登在学会杂志上。

母兔在育子巢穴前查看幼兔的情况

艰难幸存下来的珍贵物种

2021年，“奄美大岛、德之岛、冲绳岛北部及西表岛”被列入世界自然遗产名录。37年前，当我第一次遇见琉球兔时，完全没想过奄美大岛会成为世界自然遗产。我只是一心探寻琉球兔的生态，把它们栖息的这片富饶森林介绍给世人，一直拍到了现在。

过去，奄美的森林被认为一文不值，树木遭到大肆砍伐。当时，人们还曾为了防治毒蛇问题而引入狐獴（俗称猫鼬），导致岛上生态系统陷入危机。以琉球兔为代表的珍贵物种在人类愚昧的行为中幸免，艰难地存活了下来。今后我们能够做的，就是建设一个让它们可以安心居住的未来，不是吗？希望通过我的照片，多少能够把这个想法传递给大家。

在空地上休憩的琉球兔

利用岩石缝隙作巢穴

在空地上吃草的母兔与幼兔

育子巢穴前的母兔与幼兔

琉球兔

生物种 ：兔形目兔科琉球兔属

：兔形目兔科琉球兔属 学名 ： Pentalagus furnessi

： Pentalagus furnessi 英文名 ：Amami rabbit

：Amami rabbit 栖息地 ：奄美大岛、德之岛（日本鹿儿岛县）

：奄美大岛、德之岛（日本鹿儿岛县） 体长 ：41-51厘米

：41-51厘米 体重 ：1.3-2.7千克

：1.3-2.7千克 毛色 ：茶褐色

：茶褐色 日本环境省红色名录类别 ：濒临绝种IB类（野生且灭绝风险高的物种）

：濒临绝种IB类（野生且灭绝风险高的物种） 估计栖息数量：奄美大岛，10024-34427只；德之岛，1525-4735只。均截至2021年。

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标题图片：一只琉球兔前脚搭在树墩上。我使用无人机想拍它跳上树墩的瞬间，结果刚好拍到它看镜头的画面

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