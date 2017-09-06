鼓，原本就是祈愿的道具。人们耳中听着大鼓自然的音色，心中祈祷着安定富足的生活。任凭时代变迁，发自无我之境的大鼓音色永远会给人鼓舞，治愈心灵创伤。

能乐，有着六百多年的悠久历史，是世界最古老的歌舞剧种之一，还因为其深邃的精神特性，对日本人的传统文化产生了深远的影响。大仓正之助作为能乐囃子方（伴奏师）大仓流大鼓小鼓宗家第15代长子，自幼在祖父和父亲的严格指导下学习大鼓，是出身名门的正统地道的能乐师、大鼓演奏家。

同时他也是全球首位大鼓独奏家，曾获得罗马教皇圣若望·保禄二世接见并为其演奏。他活跃在世界大舞台上，不断推出“创新表演”，让观众为之倾倒。

大仓遍访世界各地，通过与不同文化和不同行业人士的交流和合作，一直坚持向人们传达“对自然的敬畏”和“生命的跃动感”。他说：“希望听过、体验过大鼓独奏的人，都能察觉到这世界上还存在着现今世界的理性主义无法解释的某种不可思议的力量和存在。”

人类不是光有生存本能，人类还是一种具有创造欲的动物，总喜欢创造出些新鲜玩意儿，至今为止人类创造出了无数灿烂的文化和艺术。大仓独创的大鼓表演也是其中一个。传统艺术的奥妙与现代的音乐感觉，这两者的邂逅，孕育出了大仓独特的“音感世界”。

请欣赏大仓特为日本网演奏的大鼓独奏。

视频拍摄、剪辑：乙咩海太 视频拍摄：花房辽 图片拍摄：山田慎二 采访、撰文：宫崎幸男 拍摄合作：蓝塔能乐堂