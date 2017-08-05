كان الطبل في الأساس أداةً للصلاة، وكان الناس يستمعون لصوته أملاً بحياةٍ آمنة مزدهرة. فصوت الطبل الذي يُضرب في حالة تركيز ذهنية قصوى يكون مصدر إلهام وسلوى لنا في أي وقت كان.

النّوه هو واحد من أقدم فنون المسارح الغنائية الراقصة في العالم وله تاريخ يُقارب ٦٠٠ سنة. ولِروحانياته العميقة تأثير هائل على الثقافة اليابانية التقليديّة. يُعد الطبال أوكورا شونوسكيه فنان نوه بارع. فهو الابن البكر لِفنان النّوه أوكورى للـ أوتسوزومي وكوتسوزومي (الطبل الياباني الكبير والصغير) منذ ١٥ جيلاً، حيث تعلم النّوه وقرع الطبل منذ نعومة أظافره على يد جدّه ووالده الطبال من خلال تدريبات صارمة.

في الوقت نفسه يُعد أول طبال منفرد في العالم جذب انتباه الجماهير بتفرده وأدائه المبتكر، بما في ذلك تقديمه المنفرد الذي يُعد الأول من نوعه أمام البابا يوحنا بولس الثاني.

وقد زار أوكورا العديد من بلدان العالم، ونقل أفكاراً عن ”تقديس الطبيعة“ و ”دينامية الحياة“ أثناء تفاعله مع ثقافات ومجالات مختلفة. ويقول ”سأكون سعيداً إذا تمكن الناس خلال سماعهم الطبل من معرفة أنّ هناك شيئاً غامض القوة والوجود في هذا العالم لا يمكن تفسيره بالعقل أو المنطق“.

فالبشر ليسوا فقط غرائزاً للبقاء على قيد الحياة، بل هم كائنات ابداعية مستمرة في إنتاج شيء ما، فهم خَلقوا العديد من الثقافات والفنون حتى الآن. والأداء الفريد للطبّال أوكورا هو أحد هذه الفنون. وكان هذا أول ”عالم من الأصوات“ وُلد بالتقاء بين غموض الفنون التقليدية والحسّ الموسيقي المعاصر.

نود أن تتمتعوا بأداء الطبال العظيم أوكورا الذي أعد هذا العرض خصيصاً لـ nippon.com.

تصوير وتحرير الفيديو: أوتوميه كايتا

تصوير الفيديو: هانابوسا ريو

التقاط الصّور: يامادا شينجي

التّغطية والكتابة: ميّازاكي يوكيؤ

معاون التّصوير: مسرح النّوه في برج سيروليان تاور

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية بتاريخ ٢۱ يونيو/ حزيران ٢٠١٧.)