Барабаны в Японии некогда служили для вознесения молитв. Люди просили у божеств благосостояния и покоя, а со временем барабаны ооцудзуми стали одним из любимых музыкальных инструментов.

Театр Но, существующий уже более 600 лет, – одна из древнейших театральных традиций в мире. Его глубокая духовная наполненность оказала огромное влияние на японскую традиционную культуру. Окура Сёносукэ – сын 15-го главы школы Окура, музыканты которой аккомпанируют во время представлений Но на барабанах ооцудзуми и коцудзуми. С детства он напряжённо учился под руководством деда и отца, и сейчас является признанным мастером театра Но и исполнителем.

В то же время он стал первым в мире солистом, играющим на барабане ооцудзуми, он продолжает радовать зрителей своими новаторскими представлениями, благодаря которым он обрёл мировую известность и был удостоен аудиенции у папы римского Иоанна Пава II, для которого он исполнял соло на барабане.

Окура Сёносукэ ездит по всему миру, общается и сотрудничает с людьми разных культур, распространяя свои убеждения о необходимости почтительного отношения к природе и жизненной энергии. Он говорит, что радуется, если его творчество позволяет людям, соприкоснувшимся с этим искусством, ощутить удивительное присутствие или силу, выходящую за рамки привычных современных рационалистических представлений.

Люди живут далеко не только инстинктами – они постоянно творят, рождая что-то новое, и поэтому создали множество различных культур и искусств, одним из которых является оригинальное исполнение Окуры, появившееся из сплава секретов традиционного искусства и современных представлений о музыке.

Мы предлагаем вашему вниманию видео сольного исполнения Окуры, сделанное для nippon.com.

Видеосъёмка и редактирование видео: Отомэ Кайта

Съёмка видео: Ханабуса Рё

Фотосъёмка: Ямада Синдзи

Сбор материала и текст: Миядзаки Юкио

Помощь при проведении съёмок: театр «Ногакудо» в здании «Серулиан Тауэр»

(Статья на японском языке опубликована 21 июня 2017 г.)