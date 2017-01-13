TOKYO——东京这个大都市里，“圣地”无处不在。很多国外游客不远万里赶来“朝拜”。我们在这里为读者推荐其中的三处，并以360度全景图片做一介绍。

卡哇伊（Kawaii）糖果大荟萃

原宿的竹下通，是追寻日本“卡哇伊”文化的世界各地游客们汇集的一大圣地。在350米长的街道两边，数百家店铺鳞次栉比，有专门买爆米花或可丽饼的商店、面向青少年的服饰店、偶像商店等等。

其中，“卡哇伊气场”格外浓烈的是“CANDY A☆GO☆GO”。在这里，有从世界各地进口的可爱糖果、橡皮糖（Gummi糖）、巧克力等，可按量计价，价格一律为100克480日元（未含税）。在售的甜美糖果点心多达130种。

可爱而时尚的店内布置，可说是卡哇伊文化的极致。头戴粉色假发、身穿角色制服和艳丽紧身裤的动漫风格美少女店员出来迎客，让人感觉似乎迷失在了糖果天堂。这里的角色制服随时令而更换，正月是巫女装，万圣节是小猫装，到圣诞季则是圣诞老人装。

该店原创的心形棒棒糖，作为时尚符号在原宿地区人气急升。有很多外国游客拿着这种棒棒糖或自拍、或拍大头贴或和店员合影留念，这里正成为原宿的新名胜。摇滚歌手艾薇儿还在这里拍摄过MTV。

逛店的日本客人和外国客人比例大体相当。自2013年开业以来，每到周末，等待进店的长队排到了店外。现在，CANDY A☆GO☆GO已经在日本国内开了16家分店。该店的理念是“把糖果点心当作时尚的一部分”，这似乎得到了世界各地对卡哇伊文化有共鸣的年轻人的支持。

“御宅族”齐集的杂居楼

中野百老汇是与秋叶原齐名的“御宅族”圣地。虽然同为发烧友出没区域，但秋叶原着力在动漫游戏方面发展，相对地，中野百老汇则将重点放在收藏性模型等的二手货上，强调深度，成了“亚文化的魔窟”。

有近150家面向发烧友的专营店入驻综合大楼的低层（中高层为公寓），比如爱好亚文化的女孩常去的二手书店“TACO che”、手办专营店“Liberty”、赛璐珞片画专营店“Anime shop commit”等。其中的“Mandarake中野店”可以说是它们的“大本营”。

Mandarake，1980年从小小的6.6平米的二手漫画书店起家，如今已发展成为在日本全国开设了11家分店、拥有500名员工的综合商社，经营以漫画书为中心，也包括手办、角色服装、游戏及赛璐珞片画等亚文化领域二手商品等面向发烧友的商品，是日本“御宅”文化的象征。这里所有的店员都是某种爱好物的收藏家，因此深得发烧友们的信任，还吸引了很多外国人光临，据说，包括邮购在内，营业额的3成来自海外。另外，每天在Mandarake网站举办网上拍卖，拍卖品包括动漫原画、赛璐珞片画等通常很难弄到手的物品。Mandarake一年的营业额接近100亿日元。

中野店是全国Mandarake的指挥部，由售卖丽佳娃娃、Blythe娃娃等古董玩偶的“Plastic”、奥特曼和怪兽软塑人偶一应俱全的“Special馆”等面向硬核爱好者的26家专营店组成。这里介绍的只是其中一家专营店“变ya”，专门售卖企业的新奇商品和二手精品玩具。

在花街柳巷大放异彩的机器人秀

新宿的歌舞伎町，是“前卫艺术的圣地”。作为亚洲最大的花街柳巷，这里林立着3000家居酒屋、酒吧、牛郎俱乐部、夜总会、情人旅馆等，可谓是“欲望的迷宫”。其中，还有不靠谱的“敲诈酒吧”，出店门时会被勒索要求支付额外费用。

“机器人餐厅”是这里最受外国游客欢迎的店家之一。高达3.4米的巨大女机器人、恐龙机器人、动物机器人，以及总数20名的女子舞蹈团的舞蹈表演，在海外引为话题。现在以欧美游客为中心，顾客八成是外国人。

秀场的理念是“坚强有力的美少女让世界充满活力”。通过手工制作的机器人所具备的高科技，把对近未来的想象与“美少女战士水冰月”那样的萌系性感结合在一起，酿成一股充满了乡村草台班子的媚俗气息。观众们拿着店方给的荧光棒，用手指吹起口哨，沉浸在激昂兴奋之中……

自2012年开张以来，导演蒂姆·波顿和J·J·艾布拉姆斯等众多名人也曾到访这里。欧美媒体似乎还介绍说，在店里可以体验到《银翼杀手》和《王牌大贱谍》混搭的气氛。原本当初设想秀场是针对上班族的，没想到却吸引了海外的关注。虽然有人提议到拉斯维加斯开分店，但店方回绝了所有的邀约，执着于“歌舞伎町特色的秀场酒吧”，说是今后将坚持办下去。

（标题图片：CANDY A☆GO☆GO原宿竹下通店）

摄影：染濑直人

采访、撰文：nippon.com日本网 编辑部 近藤久嗣

摄影协助：株式会社CANDY A GO GO，株式会社MANDARAKE，ROBOT RESTAURANT

先睹为快，东京三大“圣地”

CANDY A GO GO原宿竹下通店： 邮编150-0001 東京都涩谷区神宫前１丁目７−１ CUTECUBE HARAJUKU１层

Mandarake中野店： 邮编164-0001 东京都中野区中野５−５２−１５

机器人餐厅： 邮编160-0021 东京都新宿区歌舞伎町１−７−１ 新宿Robot大楼 地下2层