Токио – мегаполис, в котором немало «мест паломничества», куда едут посетители со всего мира. Мы сняли круговые панорамы трёх таких мест.

Сладости и культура каваий

Улица Такэсита-дори в квартале Харадзюку привлекает со всего мира людей, которые хотят соприкоснуться с культурой каваий. По обе стороны 350-метровой улицы теснятся сотни лавок с попкорном и блинчиками, магазинов с одеждой для тинэйджеров и сувенирами, связанными с популярными девушками-идолами.

Магазин CANDY A☆GO☆GO выделяется аурой каваий даже среди всего этого великолепия. В нём можно купить на развес конфеты и шоколад из самых разных стран мира. Цена на всё составляет 480 йен (без налога) за 100 г. В нём всегда представлено 130 видов сладостей.

Интерьер – это квинтэссенция культуры каваий и поп-культуры, в нём выставлены розовые парики и костюмы. Там вас встречают молоденькие продавщицы в ярких чулках, напоминающие персонажей аниме, и вы чувствуете, как будто бы ненароком забрели в страну сладостей. Девушки наряжаются по-разному в зависимости от времени года. К Новому году они переодеваются в служительниц святилищ – мико, на Хэллоуин – в котят, а на Рождество – в Санта-Клаусов.

Леденец на палочке в форме сердечка, фирменная сладость магазина, внезапно обрёл популярность на Харадзюку как модный символ. Многие иностранные туристы делают с этими леденцами селфи, фотографии в пурикура, снимаются на память с продавщицами. Этот магазин стал новой достопримечательностью Харадзюку. В нём также снимали музыкальный клип рок-певицы Аврил Лавин.

Среди посетителей примерно половина иностранцев. С самого момента открытия в 2013 году по выходным в магазин можно попасть, только отстояв в очереди у входа. Сейчас у магазина уже 16 филиалов в разных местах Японии. Концепцию магазина, в котором сладости воспринимаются как модный атрибут, поддерживают разделяющие симпатию к культуре каваий юные поклонники во всём мире.

Место паломничества отаку

Здание Nakano Broadway для любителей поп-культуры отаку настолько же культовое место, как и Акихабара. Только Акихабара в ходе своей эволюции стала больше концентрироваться на аниме и играх, в то время как Nakano Broadway остался верен традициям и известен как «притон субкультуры».

Букинистический магазин TACO che, который любят посещать девушки, увлечённые субкультурами, магазин коллекционных фигурок «Рибати», магазин целлулоидных рисунков для анимации «Анимэсёппу Комитто», а всего около 150 магазинов, специализирующихся на тех или иных хобби, занимают нижние этажи многофункционального здания, а на средних и верхних расположены жилые квартиры. Главным местом паломничества является магазин «Мандаракэ Накано», где продаются подержанные видео, комиксы-манга и другие товары, связанные с культурой манга и аниме.

Компания «Мандаракэ» появилась в 1980 году, и представляла собой магазинчик подержанных комиксов-манга площадью менее 7 кв. м, а сейчас у неё 11 магазинов в разных городах страны, и количество работников выросло до 500. В основном она продолжает торговать комиксами, но в её магазинах есть и фигурки, и одежда для косплея, и игры, и целлулоид, и многие другие товары, связанные с субкультурой, так что она привлекает отаку самых разных направлений и в своём роде символизирует всю культуру отаку. Все работники что-нибудь коллекционируют, и потому магазины компании пользуются огромным доверием увлечённых любителей. Из-за рубежа сюда также приезжает много людей, одержимых манией коллекционирования, и около трети покупок, включая отправляемые по почте, уходят в другие страны. Кроме того, «Мандаракэ» проводит ежедневные Интернет-аукционы, на которых выставляет эскизы аниме, целлулоидные картинки и другие товары, которые обычно непросто найти. Ежегодные продажи компании составляют почти 10 млрд йен.

В магазине «Мандаракэ Накано», который является флагманом компании, есть 26 отделов для страстных коллекционеров, в том числе отдел «Пурасутикку», где продаются старые куклы, такие как Ликка-тян или Блайз, «Супэсярукан», в котором продают Ультрамана, монстров-кайдзю и другие куклы, сделанные из мягкого винила, а мы вам покажем отдел «Хэнъя», специализирующийся на забавных сувенирах и старых игрушках.

Знаменитые роботы в квартале развлечений

Квартал Кабукитё в Синдзюку считается столицей андеграунда. Это крупнейший квартал развлечений в Азии, здесь сосредоточены закусочные в японском стиле (идзакая), бары, хост- и хостесс-клубы (хосутокурабу и кябакура), «гостиницы любви» – всего около 3000 различных развлекательных заведений, и квартал представляет собой настоящий лабиринт чувственных наслаждений. Встречаются и мошеннические бары, где с посетителей незаконно берут лишние деньги.

Одно из самых популярных среди иностранных туристов место – «Ресторан роботов». Танцевальное шоу, в котором принимают участие гигантские женщины-андроиды высотой 3,4 м, роботы-динозавры, роботы-животные и танцевальная группа, состоящая из 20 танцовщиц, получило широкую известность за рубежом, и сейчас около 80% посетителей – это иностранцы из Европы и Америки.

Концепция шоу состоит в том, что сильная девушка делает наш мир лучше. Развитие технологий, воплощённое в роботах, созданных для этого шоу, напоминает нам о недалёком будущем, и вместе с юной сексуальностью в стиле «Прекрасной воительницы Сейлор Мун» создаёт китчевую атмосферу захолустного театра. Зрители, освещённые люминесцентным светом химических ламп, которые им здесь выдают, выражают восхищение громким свистом, и во время шоу всех переполняют эмоции.

С момента открытия в 2012 году в ресторане перебывало немало знаменитостей, среди которых были режиссёры Тим Бёртон и Дж. Дж. Абрамс. Западные медиа описывают атмосферу ресторана как смесь «Бегущего по лезвию» и «Остина Пауэрса». Изначально шоу создавалось в расчёте на офисных работников, но оно неожиданно вызвало интерес за рубежом. Предлагали даже открыть филиал ресторана в Лас-Вегасе, но устроители шоу отказываются от всех подобных предложений в своём стремлении держать шоу-паб, который можно сделать только в Кабукитё.

Фотография к заголовку: Магазин CANDY A☆GO☆GO на улице Такэсита-дори в Харадзюку

Фотографии: Сомэсэ Наото

Сбор материала и текст: Кондо Хисаси (редколлегия nippon.com)

Съёмки проводились при содействии компаний CANDY A☆GO☆GO, «Мандаракэ», ROBOT RESTAURANT

Фотографии с выставки TOKYO VIRTUAL REALITY

(Статья на японском языке опубликована 13 июля 2016 г.)