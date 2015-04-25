Во всём мире немного найдётся городских районов, где сосредоточено столько магазинов электроники, как в Акихабаре в Токио. Этот район является также местом паломничества любителей поп-культуры – видеоигр, аниме и т. п. Программное обеспечение для игр, коллекционные фигурки героев аниме, косплей-продавцы, переодетые в персонажей известных игр и анимационных фильмов, – всё это можно видеть в Акихабаре.

Средоточие культуры отаку

Изначально в Акихабаре (http://akiba.or.jp/english/index.html, на англ. яз.) было много магазинов старой техники и лома, а уже потом он стал центром торговли электроникой. В 1990-е годы, когда рухнула экономика «мыльного пузыря» и появились большие торговые центры в пригородах, а компьютеры с операционной системой «Windows» стали обычным явлением, Акихабара превратилась в «компьютерный район». И сейчас здесь продаётся множество компьютерных комплектующих и периферийных устройств. Считается, что на Акихабаре можно найти всё. Увлечённый любитель может собрать компьютер из бывших в употреблении комплектующих за сумму около 7000 йен.

Кроме того, с 1980-х годов, когда получили распространение игровые приставки наподобие «Famicom», многие магазины на Акихабаре стали торговать и игровыми программами. Постепенно этот район стал излюбленным местом посещения отаку (увлечённых любителей игр, компьютеров, аниме, комиксов манга и т. п.), здесь продаются товары, связанные с молодёжной популярной культурой – фигурки персонажей аниме, игры, и здесь впервые появились мэйдо-кафе.

На улицах Акихабары множество магазинов электроники

Косплей, моэ и айдору

От станции JR Токио до Акихабары можно доехать за 5 минут на поездах линий Яманотэ или Кэйхин-Тохоку. С западной стороны станции Акихабара (http://www.jreast.co.jp/e/stations/e41.html, на англ. яз.) проходит улица Тюо-дори, а с восточной – улица Сёва-дори. У моста Мансэйбаси с южной стороны Тюо-дори находятся старейшие в этом районе магазины электроники – «Онодэн» и «ЛАОКС». На Сёва-дори находится «Ёдобаси Акиба» – один из крупнейших магазинов сети «Ёдобаси-камэра».

По выходным квартал электронных магазинов становится пешеходной зоной (©Jiji)

Окрестности улицы Кандамёдзин-дори, отходящей от западной стороны Тюо-дори на восток, – «квартал электроники». Именно здесь находятся лавки с компьютерными комплектующими, аниме, товарами, связанными с играми. Здесь же больше всего мэйдо-кафе и других подобных заведений.

К востоку от Тюо-дори находятся специализирующийся на электротехнике «Акихабара радзиосэнта», «Акихабара радзиокайкан» и другие здания, где издавна арендуют помещения торговые предприятия. Тут расположен «Токио Анимэ-сэнта», концертный зал айдору-группы AKB48.

Таковы некоторые из основных достопримечательностей Акихабары, но помимо них есть множество других мест, притягивающих в Акихабару как увлечённых отаку, так и иностранных туристов.