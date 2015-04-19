Мэйдо-кафе, от английского maid café, или мэйдо-кисса – это кафе или ресторанчики, где официантки, наряженные в костюмы горничных, предоставляют своеобразный «каваий» сервис, мило и заботливо общаясь с посетителями.

2001 год: первые мэйдо-кафе

Постоянно действующие мэйдо-кафе впервые появились на Акихабаре, в токийском районе наибольшей концентрации молодёжной субкультуры, а потом распространились по всей стране. И сейчас там существует множество мэйдо-кафе, являющихся достопримечательностью Акихабары, которую в обиходе называют Акиба.

Наряд официанток-мэйдо напоминает одежду французских горничных и включает в себя мини-юбку, передник, заколку, иногда банты и другие предметы и аксессуары, помогающие девушке выглядеть милой (каваий). Такие кафе сначала устраивали, чтобы привлечь посетителей-отаку (увлечённых любителей игр, аниме, комиксов-манга и т. п.), и потому старались стилизовать образы официанток таким образом, как будто они вышли к нам из двухмерного мира визуальной поп-культуры.

Посетитель – всегда «господин»

Наряды официанток – не единственное отличие мэйдо-кафе. Посетителей они называют госюдзин-сама, «господин», как если бы они были хозяевами дворца, а официантки – слугами. В обычных кафе или ресторанах когда клиент заходит, ему говорят «Ирассяимасэ!» – «Добро пожаловать!», а когда покидает заведение, прощаются словами «Аригато годзаимасита!» – «Большое спасибо!». В мэйдо-кафе гостя приветствуют так: «О-каэри насаимасэ, госюдзин-сама!» – «С возвращением, господин!», а провожают словами «Иттэрассяимасэ, госюдзин-сама!» – «Ступайте и возвращайтесь, господин!».

Среди посетителей есть и женщины, и семейные пары

В меню обычно напитки (чай, кофе), простые блюда и десерты, в этом мэйдо-кафе не очень отличается от обычных кафе, различие в сервисе. Девушки проговаривают над едой «заклинание, чтобы стало вкуснее», рисуют кетчупом картинки или пишут слова на омлете с рисом, украшают сиропом и шоколадным соусом десерты, – есть много вариантов сервиса, присущих именно мэйдо-кафе. Кое-где за дополнительную плату можно сфотографироваться с официанткой, или поиграть в игру и т. п.

Сейчас мэйдо-кафе посещают далеко не только отаку. Среди посетителей – обычные мужчины и женщины, сюда приходят и семейные пары. Мэйдо-кафе часто освещались по ТВ и в журналах, и сейчас они широко распространены в качестве развлекательных заведений. Когда заходят женщины, их приветствуют словами «О-каэри насаимасэ, о-дзё-сама!» – «С возвращением, юная госпожа!». В последнее время появляются и сицудзи-кафе, ориентированные на женщин, где их обслуживают молодые юноши, одетые как дворецкие.

Фотографии предоставлены Jesslee Cuizon