女仆咖啡馆（或女仆茶馆），指的是女服务员装扮成女仆模样接待顾客的角色扮演类餐饮店。

2001年，诞生于东京秋叶原

日本最早的女仆咖啡馆于2001年出现在东京的秋叶原（日本最大的电器街和亚文化圣地），随后在全国遍地开花。现在众多女仆咖啡馆聚集在秋叶原一带，已成为秋叶原的一大特色。

女仆咖啡馆的服装几乎都是法式迷你裙女仆装，通常都有可爱的褶边和丝带，当初是为了吸引喜爱动画和游戏的“御宅族（狂热的亚文化爱好者）”而开设的，因此，犹如动画人物和漫画中的主人公来到现实世界中那样的二维平面世界为顾客所喜好。

顾客就是“老爷大人”

女仆咖啡馆的女服务员不仅仅穿着打扮成女仆，还把顾客当作公馆的“老爷”，象佣人那样尽心伺候，普通的咖啡馆在顾客进店时打招呼说“欢迎光临”，离开时则说“谢谢光临”，而女仆咖啡馆在客人进店时则说“老爷您回来啦”，目送客人离开时则说“老爷请您走好”。

很多女性顾客和情侣光顾女仆咖啡馆

女仆咖啡馆供应红茶、咖啡等饮料以及便餐和甜品，和普通咖啡馆没有什么区别，不同的是店员提供的一些独特的服务。比如，面对客人点的蛋包饭，一边唱着让饭菜变得更加美味的“咒文”，一边在上面用番茄酱画画儿或写字，或者用糖浆或巧克力糖浆装点甜品等。如果客人愿意另外付费，有的店还能用一次成像照相机和女仆服务员合影拍照，或者和女仆服务员一起打游戏。

其实，光顾这里的客人不单是御宅族的男子，普通的男女顾客、情侣也很多。因为电视节目和杂志也经常介绍女仆咖啡馆，所以，如今这里已经成为一个娱乐场所而广为世人接受。女顾客来店时，店员的欢迎辞就变成了“您回来啦，大小姐”。最近这类咖啡馆还出现了男子“版本”，即“管家咖啡馆”，年轻的男服务员打扮成管家模样，象服侍回到家来的“大小姐”那样接待女顾客。

标题图片:Jesslee Cuizon