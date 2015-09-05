女僕咖啡廳（或女僕茶館），指的是女服務生裝扮成女僕模樣接待顧客的Cosplay（角色扮演）類餐飲店。

2001年，誕生於東京秋葉原

日本最早的女僕咖啡廳於2001年出現在東京的秋葉原（日本最大的電器街和次文化聖地），隨後在全國遍地開花。現在眾多女僕咖啡廳聚集在秋葉原一帶，已成為秋葉原的一大特色。

女僕咖啡廳的服裝幾乎都是法式迷你裙女僕裝，通常都有可愛的褶邊和絲帶，當初是為了吸引喜愛動漫和遊戲的「御宅族（狂熱的次文化愛好者）」而開設的，因此，猶如卡通人物和漫畫中的主角來到現實世界中那樣的2D平面世界為顧客所喜好。

顧客就是「主人大人」

女僕咖啡廳的女服務生不僅僅穿著打扮成女僕，還把顧客當作毫宅的「主人」，像傭人那樣盡心伺候，普通的咖啡廳在顧客進店時打招呼說「歡迎光臨」，離開時則說「謝謝光臨」，而女僕咖啡廳在客人進店時則說「主人您回來啦」，目送客人離開時則說「主人請您走好」。

很多女性顧客和情侶光顧女僕咖啡廳

女僕咖啡廳供應紅茶、咖啡等飲料以及簡餐和甜點，和普通咖啡廳沒有什麼區別，不同的是店員提供的一些獨特的服務。比如，面對客人點的蛋包飯，一邊唱著讓飯菜變得更加美味的「咒文」，一邊在上面用番茄醬畫畫或寫字，或者用糖漿或巧克力糖漿裝點甜點等。如果客人願意另外付費，有的店還能用一次成像照相機和女僕服務生合影拍照，或者和女僕服務生一起玩遊戲。

其實，光顧這裏的客人不單是御宅族的男子，普通的男女顧客、情侶也很多。因為電視節目和雜誌也經常介紹女僕咖啡廳，所以，如今這裏已經成為一個娛樂場所而廣為世人接受。女顧客來店時，店員的歡迎辭就變成了「您回來啦，大小姐」。最近這類咖啡廳還出現了男子「版本」，即「管家（執事）咖啡廳」，年輕的男服務生打扮成管家模樣，像服侍回到家來的「大小姐」那樣接待女顧客。