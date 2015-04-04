Akihabara, en Tokio, es uno de los principales barrios dedicados a la electrónica que existen en el mundo, con la diferencia de que también se ha convertido en un verdadero “lugar sagrado de la cultura pop” relacionado con los videojuegos y el anime. Al salir de la estación podemos encontrar tiendas de anime y de figuras, y maid cafés en los que nos reciben unas camareras haciendo cosplay.

Un escaparate de la cultura otaku

Al principio Akihabara (http://akiba.or.jp/english/index.html, en inglés) nació como un barrio en el que se vendían productos de segunda mano y chatarra, y de ahí fue evolucionando hasta convertirse en un barrio en el que predominaron las tiendas de electrodomésticos y electrónica. Pero en la década de 1990, poco después del estallido de la burbuja económica, aparecieron grandes comercios de electrodomésticos semejantes a los que había antes en las afueras de la ciudad, y la venta de computadoras se disparó con la introducción del sistema operativo Windows, provocando que este barrio se reinventara para convertirse en la “ciudad de la informática”. En la actualidad se dice que en cuanto a productos de electrónica “si uno viene a Akiba encontrará de todo”, ya que en el barrio las tiendas reúnen todo tipo de componentes de computadoras y otros artículos. Por apenas 7.000 yenes los más aficionados pueden montar una computadora gracias a los componentes de las tiendas de segunda mano de Akihabara.

En las callejuelas de Akihabara encontramos numerosas tiendas de componentes electrónicos.

Por otra parte, con el éxito de las videoconsolas como la Famicon (NES) en la década de 1980, proliferaron las tiendas de venta de videojuegos en Akihabara. Esto hizo que se concentraran en este barrio comercios relacionados con la cultura otaku, como la venta de productos del anime y los videojuegos, figuras, o maid cafés.

Cosplay, moe e idols cercanas

A Akihabara se puede llegar desde la estación de tren JR de Tokio en la línea Yamanote, o en la Keihin Tōhoku, en apenas 5 minutos (2 estaciones). En la parte oeste de la estación de Akihabara (http://www.jreast.co.jp/e/stations/e41.html en inglés) encontramos la Chūō-dōri (calle principal), y en la parte este la Shōwa-dōri (calle Shōwa), las dos arterias principales del lugar. En la parte sur de la Chūō-dōri, cerca del puente Manseibashi, están los comercios de electrodomésticos Onoden y LAOX, entre otras sedes principales de antiguos comercios de este tipo. En la parte de la Shōwadōri está uno de los mayores comercios de la cadena Yodobashi Camera: Yodobashi Akiba.

Los fines de semana se cierra al tráfico la avenida que cruza el barrio de la electrónica de Akihabara. © Jiji Photo

En la parte oeste de la Chūō-dōri se encuentra también la Kanda Myōjin-dōri, que cruza el barrio de oeste a este, y es donde se concentra principalmente el “barrio de la electrónica” (Electric town) o Denki-gai. Es ahí donde se pueden encontrar principalmente las tiendas de componentes para computadoras, anime y videojuegos, y maid cafés.

Al este de la Chūō-dōri están los mercados especializados en aparatos y componentes electrónicos Akihabara Radio Center, Akihabara Radio Kaikan y otros antiguos edificios arrendados, así como otros comercios como el Tokyo Anime Center o el teatro del grupo de idols AKB48.

Estos son algunos de los principales atractivos de Akihabara, pero hay muchos rincones por descubrir en este popular barrio que se ha consagrado como un lugar de visita obligada para todos los turistas extranjeros aficionados a la electrónica, la tecnología, el anime, el manga o los videojuegos.