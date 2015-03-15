东京的秋叶原既是闻名世界的电器街，又是电子游戏和动漫等“流行文化的圣地”，这里动画软件商店、动漫等人物模型商店以及女仆咖啡店比比皆是。

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御宅族文化一条街

秋叶原早期是以出售各种废旧物品的旧货店以及由此发展起来的家电“量贩店(大量廉价经销某类商品的零售店——译注)”为中心的电器街，但90年代随着泡沫经济的崩溃和城郊型大型家电商场的出现，迎来了Windows电脑广泛普及的时代，秋叶原很快脱胎换骨变成了电脑街，这里出售的各种电子产品部件及计算机零件，至今依然种类齐全，举世无双，甚至可以说“到了秋叶原，没有买不到的东西”。据一些发烧友说，在秋叶原的二手货商店只要花7000日元左右就可以组装一台电脑。

而且，自80年代家用电视游戏机普及后，经销游戏软件的商店在秋叶原也多了起来，渐渐地，诸如动画、游戏、模型、女仆咖啡店这类“御宅族型”的店家开始越聚越多，形成了现在的规模。

角色扮演和“萌”，近在身边的偶像

秋叶原，从JR东京站乘电车山手线或京浜东北线，大约五分钟（两站）就可到达。车站东、西侧的两条大马路，分别是“昭和通”和“中央通”。小野电、Laox等老牌家电“量贩店”集中在中央通南侧的万世桥一带，友都八喜的旗舰店之一有都八喜秋叶原店则在“昭和通”一侧。

以东西横穿“中央通”西侧的大街“神田明神通”为中心，其周围一带就是人们常说的“电器街”，出售电脑相关产品、动画和电子游戏商品的商店以及女仆咖啡店等几乎都集中在这里。

著名的秋叶原收音机中心（各种专营电子仪器、电子零部件等的店家）、秋叶原收音机会馆等老牌出租大楼、东京动画中心以及偶像组合AKB48的专用剧场等都在“中央通”的东侧。