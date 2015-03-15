東京的秋葉原既是聞名世界的電器街，又是電子遊戲和動漫等「流行文化的聖地」，這裏動畫軟體商店、動漫等人物模型商店以及女僕咖啡店比比皆是。

御宅族文化一條街

秋葉原早期是以出售各種廢舊物品的舊貨店以及由此發展起來的家電「量販店（大量廉價經銷某類商品的零售店——譯註）」為中心的電器街，但90年代隨著泡沫經濟的崩潰和郊區型大型家電商場的出現，迎來了Windows電腦廣泛普及的時代，秋葉原很快脫胎換骨變成了電腦街，這裏出售的各種電子產品部件及電腦零件，至今依然種類齊全，舉世無雙，甚至可以說「到了秋葉原，沒有買不到的東西」。據一些愛好者說，在秋葉原的二手貨商店只要花7,000日圓左右就可以組裝一臺電腦。

而且，自80年代家用遊戲機普及後，經銷遊戲軟體的商店在秋葉原也多了起來，漸漸地，諸如動畫、遊戲、模型、女僕咖啡這類「御宅族型」的店家開始越聚越多，形成了現在的規模。

Cosplay和「萌」，近在身邊的偶像

秋葉原，從JR東京站乘電車山手線或京濱東北線，大約5分鐘（2站）就可到達。車站東、西側的兩條大馬路，分別是「昭和通」和「中央通」。小野電、Laox等老牌家電「量販店」集中在中央通南側的萬世橋一帶，友都八喜的旗艦店之一友都八喜秋葉原店則在「昭和通」一側。

以東西橫穿「中央通」西側的大街「神田明神通」為中心，其周圍一帶就是人們常說的「電器街」，出售電腦相關產品、動畫和電子遊戲商品的商店以及女僕咖啡等幾乎都集中在這裏。

著名的秋葉原收音機中心（各種專營電子儀器、電子零部件等的店家）、秋葉原收音機會館等老牌出租大樓、東京動畫中心以及AKB48的專用劇場等都在「中央通」的東側。