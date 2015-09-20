От персонажей популярных фильмов, манги и аниме до известных актеров, архитектурных сооружений, транспортных средств и еды: мир коллекционных фигурок, в которых скрупулезно воспроизведены все особенности подлинника, не знает границ – это действительно целая вселенная. Чем же так привлекают эти фигурки? Раз погрузившись в их мир, сложно снова вернуться к реальности – и в этой скрытой опасности заключается их очарование.

От аниме до лапши – точное воспроизведение деталей

Коллекционные фигурки – это трехмерные модели, изображающие персонажей манги, аниме, компьютерных игр и т. д. Идея состоит в том, что нечто двухмерное (плоское) приобретает дополнительное измерение и становится объемным. «Это не два, и не три, а, как я это называю, – 2,8 измерения, это пограничная зона между мангой и реальностью», – объясняет Мияваки Сюити, руководящий директор компании «Кайё-до» (ссылка на японском языке), производящей коллекционные фигурки.

Было время, когда в Японии продавались конфеты, к которым прилагалась непрозрачная упаковка с бесплатной фигуркой. Собственно, эти конфеты и покупали ради бесплатных фигурок. Потом с фигурками стала продаваться кока-кола, затем появились «шоколадные яйца». Сейчас этот рынок стремительно развивается – фигурки детально проработаны, выглядят реалистично, и к тому же выбор действительно огромен. В 2013 году общий объем этой отрасли достиг 30 млрд йен.

Разными производителями облюбованы самые разные жанры и темы: от персонажей популярных фильмов, манги и аниме до известных актеров, архитектурных сооружений, транспортных средств и еды. Иногда прообразами коллекционных фигурок становятся самые неожиданные вещи, и в этом новом качестве продаются как в Японии, так и за ее пределами. Размеры также могут быть самыми разными, от маленьких фигурок в несколько сантиметров, размером с ладонь, до настольных статуэток и особо крупных моделей. Среди многочисленных производителей коллекционных фигурок компании GOOD SMILE COMPANY, MEDICOM TOY, VOLKS, KOTOBUKIYA (ссылки на англ. яз.), ALTER, MegaHouse, Max Factory, Hot Toys (ссылки на яп. яз.) и другие.

Кроме уже готовых фигурок, собранных и покрашенных, продаются также и модели для самостоятельной сборки и покраски – так называемые «гаражные наборы», пользующиеся огромной популярностью у особо увлечённых любителей.

Гигантская статуя Гандама в развлекательном парке «Джойполис» на острове Одайба, Токио

Сначала потрогать, потом купить

Коллекционные фигурки можно приобрести на сайтах компаний-производителей, но многие любители предпочитают сначала посмотреть на товар вживую, и только после этого покупать. В специализированном магазине есть модели, которые выставлены на продажу упакованными, но есть и такие, которые можно свободно потрогать руками, на радость тем, кто хочет поближе приглядеться к филигранному дизайну и все хорошенько проверить перед покупкой.

Вход в здание «Накано Бродвей»

У северного выхода со станции JR Накано, в самом начале оживленной торговой улицы высится многоэтажное здание «Накано-бродвей» (на англ. яз.). Верхние этажи в нем жилые, а в четырех нижних расположен специализированный торговый центр, своеобразный «Дворец субкультуры» – скопление магазинов, посвященных манге и аниме, начиная с культового «Мандаракэ», торгующего подержанной и букинистической мангой. Оказавшись в Японии, не упускает случая зайти сюда американский режиссер Тим Бёртон, а именитый художник, дизайнер и скульптор Мураками Такаси, выставлявший созданные им фигурки в залах Версаля, открыл в «Накано Бродвей» галерею молодых художников и арт-кафе Bar Zingaro (на англ. яз.), пропагандирующие искусство нео-поп.

«Накано Бродвей»: фигурки в витринах (слева) Специализированный магазин фигурок (справа)

В Акихабаре тоже есть магазины, специализирующиеся на коллекционных фигурках. Один из наиболее известных – VOLKS Акихабара, семиэтажное здание, на всех этажах которого (включая и подземный) продаются коллекционные фигурки. Еще одно культовое место – «Кайё-до Хобби Лобби Токио», токийский центр уже упоминавшейся выше компании «Кайё-до» (сама компания базируется в Осаке). И, разумеется, фирменный магазин товаров от ветерана этой отрасли, компании KOTOBUKIYA, которая вот уже 60 лет производит коллекционные фигурки.

Cosmania 2013

Гатягатя – капсульные игрушки как дурная привычка

Автоматы капсульных игрушек гатягатя

В Японии существуют специальные автоматы капсульных игрушек, которые из-за характерного звука при повороте рычага называют в просторечии гатягатя. Опускаешь в такой автомат 100 или 200 йен, поворачиваешь рычаг, открываешь выпавшую капсулу, а в ней лежит фигурка какого-нибудь персонажа из популярного аниме. Нельзя угадать заранее, какая фигурка тебе попадется, поэтому некоторые покупают капсулы одна за другой, пока не получат вожделенную фигурку любимого персонажа. Если скопилось несколько одинаковых фигурок, их можно обменять у друзей на другие, а особо ценные продать по интернету.

Фигурки из капсул гатягатя

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