從超熱門電影、人氣卡通中的人物，到藝人、著名建築物、交通工具、食物，足以以假亂真的人物模型創造出了一個波瀾壯闊的宇宙。人們為什麼會覺得人物模型充滿魅力？因為它是一個危險的世界，一旦進入，就會彌足深陷不可自拔。這便是人物模型的魅力所在。

從卡通到拉麵，100%還原實物

根據漫畫卡通、電腦遊戲等人物的形象製作而成的立體人偶，叫做「人物模型」。「人物模型」是將二次元（平面）變為三次元（立體）的產物。用人物模型造形製作公司海洋堂宮脇社長的話來說，就是「2.8次元正處於漫畫的世界與現實世界之間，位置正好」。

以前，有種焦糖味的糖果，會附贈一個叫做「食玩」的小玩具。這「食玩」裝在盒子裏，不打開盒子是看不見的。筆者總愛買這種糖，每次都很期待裏面附贈的人偶。到了後來，可口可樂和巧克力蛋也開始附贈人物模型了。而現在，人物模型行業已獲得飛躍性的發展，不僅製作精巧，栩栩如生，而且種類齊全，應有盡有，2013年度市場規模已達到300億日圓。

雖然不同人物模型生產商各自擁有不同的優勢領域，但總體而言，從超熱門電影、人氣卡通的人物，到藝人、著名建築物、交通工具、食物，日本國內外所有的東西都被製作成了人物模型上市銷售。尺寸也很齊全，小到可以放在手心的幾公分大小，大到可以放在桌面上的標準尺寸，甚至還有等身大的人物模型。日本有很多人物模型廠商，如Good Smile Company、Alter、壽屋、Volks、Megahouse、Max Factory、Hot Toys、Medicom Toy等。

除了成品（已完成組裝和塗裝）外，還有未經塗裝的模型套件（GK模型，Garage Kit），可以自己動手組裝塗繪，在骨灰級玩家中頗具人氣。

臺場JOYPOLIS樂園的巨型鋼彈

實物要先玩一下再購買

中野百老匯入口

雖然可以通過廠商網站購買人物模型，但不少粉絲還是喜歡先到店鋪裏看看實物，再決定是否要買。店鋪店的人物模型一般陳列在展示櫃和展示架上，可以實際拿在手中玩一番。對於喜歡近距離欣賞精巧設計的人而言，店鋪是非常棒的地方。

JR中野站北口，商業街口坐落著一棟商業大廈——中野百老匯（Nakano Broadway）。這裏到4樓為止都是購物中心，還聚集了二手漫畫書店「Mandarake」和其他漫畫卡通周邊店，作為「亞文化殿堂」而備受矚目。鬼才導演波頓（Tim Burton）來日時，也在此留下過足跡。曾在凡爾賽宮的展會上展出過人物模型的藝術家村上隆，在這裏開設了融畫廊與咖啡館為一體的「Bar Zingaro」，常年展出青年藝術家的作品，傳揚新普普藝術（Neo Pop Art）。

秋葉原也聚集了很多人物模型專賣店，其中著名的有「Volks秋葉原Hobby天國」，這裏的賣場下至地下1樓，上到7樓，全是琳瑯滿目的人物模型相關商品。還有上文提到的海洋堂（大阪）的直營店「海洋堂Hobby Lobby東京」，以及擁有60多年悠久歷史的老廠商直營店「壽屋秋葉原館」等。

Cosmania 2013

愛不釋手、欲罷不能、讓人上癮的轉蛋

轉蛋

還有一種叫做「轉蛋機」的自動販賣機。投入100日圓或200日圓的硬幣，轉動手柄，就會出來一個轉蛋膠囊，打開一看，裏面是人氣卡通人物的人物模型。因為不知道膠囊裏到底裝的是哪種人物模型，所以很多人不惜砸錢連連投幣，直到抽到喜歡的角色。有人會把重複的人物模型拿去跟朋友交換，也有人把珍貴的人物模型拿到網上去出售。

海洋堂的宮脇社長說：「人物模型是有靈魂、有故事的。沒有欣賞人物模型的能力，肯定是無法從人物模型中得到快樂的。」人物模型的世界有一種真實的觸感，一旦進入，便容易深陷其中難以自拔，人物模型的世界是危險的，但同時又是充滿魅力的。

轉蛋膠囊裏的小模型

標題圖片：Carlos Emmanuel