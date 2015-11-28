从超热门电影、人气动漫中的人物，到艺人、著名建筑物、交通工具、食物，足以以假乱真的手办创造出了一个波澜壮阔的宇宙。人们为什么会觉得手办充满魅力？因为它是一个危险的世界，一旦进入，就会弥足深陷不可自拔。这便是手办的魅力所在。

从动画片到拉面，百分百还原实物

根据动漫、电脑游戏等人物的形象制作而成的立体人偶，叫做“手办”。“手办”是将二次元（平面）变为三次元（立体）的产物。用手办造形制作公司海洋堂宫胁社长的话来说，就是“2.8次元正处于漫画的世界与现实世界之间，位置正好”。

以前，有种焦糖味的糖果，会附赠一个叫做“食玩”的小玩意儿。这“食玩”装在盒子里，不打开盒子是看不见的。笔者总爱买这种糖，每次都很期待里面附赠的人偶。到了后来，可口可乐和巧克力蛋也开始附赠手办了。而现在，手办行业已获得飞跃性的发展，不仅制作精巧，栩栩如生，而且种类齐全，应有尽有，2013年度市场规模已达到300亿日元。

虽然不同手办生产商各自拥有不同的优势领域，但总体而言，从超热门电影、人气动漫的人物，到艺人、著名建筑物、交通工具、食物，日本国内外所有的东西都被制作成了手办上市销售。尺寸也很齐全，小到可以放在手心的几厘米大小，大到可以放在桌面上的标准尺寸，甚至还有等身大的手办。日本有很多手办厂商，如Good Smile Company、Alter、寿屋、Volks、Megahouse、Max Factory、Hot Toys、Medicom Toy等。

除了成品（已完成组装和涂装）外，还有未经涂装的模型套件（GK模型），可以自己动手组装涂绘，在骨灰级玩家中颇具人气。

台场JOYPOLIS乐园的巨型高达

实物要先把玩一下再购买

中野百老汇入口

虽然可以通过厂商官网网购手办，但不少粉丝还是喜欢先到实体店里看看实物，再决定是否要买。实体店的手办一般陈列在展示柜和展示架上，可以实际拿在手中把玩一番。对于喜欢近距离欣赏精巧设计的人而言，实体店是非常给力的存在。

JR中野站北口，商业街口坐落着一栋商业大厦——中野百老汇。这里到四层为止都是购物中心，还聚集了二手漫画书店“Mandarake”和其他动漫周边店，作为“亚文化殿堂”而备受瞩目。鬼才导演蒂姆·伯顿（Tim Burton）来日时，也在此留下过足迹。曾在凡尔赛宫的展会上展出过手办的艺术家村上隆，在这里开设了融画廊与咖啡馆为一体的“Bar Zingaro”，常年展出青年艺术家的作品，传扬新波普艺术（Neo Pop Art）。

秋叶原也聚集了很多手办专卖店，其中著名的有“Volks秋叶原Hobby天国”，这里的卖场下至地下一层，上到七层，全是琳琅满目的手办相关商品。还有上文提到的海洋堂（大阪）的直营店“海洋堂Hobby Lobby东京”，以及拥有60多年悠久历史的老字号厂商直营店“寿屋秋叶原馆”等。

Cosmania 2013

爱不释手、欲罢不能、让人上瘾的扭蛋

扭蛋

还有一种叫做“扭蛋机”的自动贩卖机。投入100日元或200日元的硬币，转动手柄，就会出来一个扭蛋胶囊，打开一看，里面是人气动漫角色的手办。因为不知道胶囊里到底装的是哪种手办，所以很多人不惜砸钱连连投币，直到抽到喜欢的角色。有人会把重复的人物手办拿去跟朋友交换，也有人把珍贵的手办拿到网上去出售。

海洋堂的宫胁社长说：“手办是有灵魂、有故事的。没有欣赏手办的能力，肯定是没法从手办中得到快乐的。”手办的世界有一种真实的触感，一旦进入，便容易深陷其中难以自拔，手办的世界是危险的，但同时又是充满魅力的。

扭蛋胶囊里的乾坤

标题图片：Carlos Emmanuel