Empezando por las de personajes de películas, manga y anime famosos, y siguiendo con las de celebridades, edificios emblemáticos, transportes y comida, las figuras creadas a semejanza del original componen un vasto universo. ¿Qué nos atrae de esas figuras? Es el “peligro” de adentrarnos en su mundo y quedarnos atrapados en él.

Figuras idénticas a los originales: del anime al ramen

En Japón los muñecos tridimensionales que imitan el aspecto de personajes de manga, anime, videojuegos, etc., se llaman figyua (figuras). Estas figuras son representaciones en tres dimensiones (con relieve) de personajes originalmente bidimensionales (planos). “El punto justo son 2,8 dimensiones, entre el manga y la realidad”, comenta Miyawaki Shūichi, director de la empresa fabricante de figuras Kaiyodo.

Hace años había unos caramelos en caja llamados shokugan que la gente compraba por las figuras de regalo que incluían. Más tarde se empezaron a regalar figuras con otros productos como la Coca-Cola y los huevos de chocolate. Hoy en día el mundo de las figuras, que abarca una amplia variedad de muñecos infinitamente más detallados y realistas que los de antaño, mueve un mercado de 30.000 millones de yenes (datos del año fiscal 2013).

Cada fabricante destaca en distintos géneros, pero el mercado ofrece figuras de prácticamente todo lo existente tanto en Japón como en el resto del mundo, desde personajes de película, manga y anime famosos, hasta celebridades, edificios emblemáticos, transportes y comida. El tamaño también es muy variado: lo normal son las pequeñas de varios centímetros y las medianas para poner encima de la mesa, pero también las hay de tamaño humano. Hay muchos fabricantes de figuras; algunos de los más famosos son Good Smile Company, ALTER, Kotobukiya, Volks, MegaHouse, Max Factory, Hot Toys y Medicom Toy.

Además de las figuras acabadas (montadas y pintadas), también existe una gran afición por las figuras sin color que se venden con un juego de pinturas.

Gundam gigante del parque de atracciones Joypolis, en Odaiba (Tokio)

Tocar el género antes de comprarlo

Las figuras pueden adquirirse por internet desde los sitios web de los fabricantes y otros distribuidores, pero no son pocos los aficionados que prefieren ver el producto en la tienda antes de comprarlo. Las tiendas exponen las figuras en vitrinas y estanterías, y algunas pueden tocarse; es un servicio muy atractivo para los que desean comprobar los detalles del diseño de cerca.

Entrada a Nakano Broadway

Nakano Broadway es un edificio situado en la galería comercial que se encuentra a la salida norte de la estación de JR Nakano. Con cuatro plantas llenas de tiendas relacionadas con el anime y el manga —como la tienda de manga de segunda mano Mandarake—, este edificio se ha convertido en todo un “santuario de la subcultura”. Incluso el director cinematográfico Tim Burton lo visita cuando pasa por Japón. El artista Murakami Takashi, que ha expuesto sus figuras en el Palacio de Versalles, ha abierto establecimientos como galerías para exponer la obra de artistas jóvenes y la cafetería Bar Zingaro en Nakano Broadway, su base para la difusión del arte neopop.

(Izquierda) Examinando la calidad del producto en una vitrina de Nakano Broadway (Derecha) Figuras a la venta en una tienda especializada

Akihabara es otra zona de Tokio que concentra un buen número de tiendas especializadas en figuras. Algunas de las más famosas son Volks Akihabara Hobby Tengoku, un establecimiento de ocho plantas repleto de productos relacionados con el mundo de las figuras; Kaiyodo Hobby Lobby Tokyo, la tienda del fabricante Kaiyodo (Osaka), y Kotobukiya Akihabara-kan, una tienda con más de sesenta años de historia del establecido fabricante Kotobukiya.

Cosmania 2013

Las máquinas gacha-gacha, todo un vicio

Máquinas gacha-gacha

En Japón hay un tipo de máquinas expendedoras llamadas gacha-gacha. Son máquinas en las que se introducen 100 o 200 yenes, se hace girar una manecilla y sale una bola de plástico que contiene una figura de algún personaje de anime o popular. Como no se sabe qué hay dentro de las bolas hasta que se abren, hay mucha gente que prueba suerte hasta que le sale el personaje que quiere. Hay quien intercambia las figuras que le salen repetidas con amigos, y también quien vende los personajes más cotizados por internet.

“Las figuras tienen una cierta esencia para engendrar historias. No pueden disfrutarse a menos que se disponga de la capacidad necesaria para ello”, declara Miyawaki Shūichi, director de Kaiyodo. El peligro que entraña adentrarse en el mundo de las figuras y quedar atrapado en él es uno de sus grandes atractivos.

Bolas de una máquina gacha-gacha

Fotografía del encabezado: Carlos Emmanuel

Otras fotografías:

Cosmania 2013: Carlos Emmanuel

Bolas de una máquina gacha-gacha: ★Kumiko★