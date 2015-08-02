المجسمات الصغيرة لها شعبية كبيرة لأنها تمثل نسخ صغيرة لطيفة من شخصيات أبطال الأنيمي الشهير، المانغا الشعبية، الفنانين، المباني الشهيرة، المركبات، وحتى المأكولات. وهي بذلك تخلق عالما مذهلا بين الحقيقة والخيال. فلماذا ينجذب الناس لتلك المجسمات الصغيرة؟ إنه عالم ساحر إذا خطوت بداخله ربما يجذبك إليه ولا تسطيع الخروج منه.

من الأنيمي إلى الرامن صورة طبق الأصل

تطلق كلمة ”مجسم“ على الدمى ثلاثية الأبعاد التي تمثل شخصيات المانغا والأنيمي وأبطال ألعاب الكمبيوتر والفيديو جيم. ويتم صناعة هذه المجسمات ثلاثية الأبعاد من الأعمال الفنية ثنائية الأبعاد على هيئة جسم صلب. ويتحدث السيد مياواكي رئيس شركة كايّودو لصناعة المجسمات عن ”البعد ٢.٨ هو البعد الأمثل بين رسوم المانغا والحقيقة“.

في الماضي، كانت هناك حلوى كراميل يكون مخبأ معها دمية هدية تسمى ”شوكغان“. وكان شراء الحلوى الملحق بها دمية هدية له متعة خاصة. وبعد ذلك أصبحت مثل تلك المجسمات اللعبة مع الكوكاكولا وفي بيضة الشوكولاتة. أما الآن، فقد نمت صناعة المجسمات التي تتعدد أنواعها وأشكالها وأصبحت أقرب للأشكال الحقيقة وتطورت بشكل هائل ليصل حجم سوق المجسمات إلى ٣٠ مليار ين (لعام ٢٠١٣).

تختلف وتتعدد أقسام أنواع المجسمات وتتخصص كل شركة في القسم الذي تتميز فيه. فهناك مجسمات لشخصيات الأنيمي والمانغا ذات الشعبية لدى الجميع أو مجسمات الفنانين والمشاهير، كذلك مجسمات المباني الشهيرة والمركبات وحتى مجسمات الأطعمة والمأكولات وغيرها من الأشياء والمعالم المتنوعة من داخل البلاد وخارجها يتم تصنيعها على هيئة مجسمات وبيعها في الأسواق. كما تتنوع أحجام المجسمات، فمنها يكون بضعة سنتيمترات حجم راحة اليد وأخرى كبيرة الحجم توضع على الطاولة وهناك المجسمات التي تكون بالحجم الواقعي أو الحقيقي للشئ. ومن أشهر الشركات المصنعة للمجسمات هناك شركة ”غود سمايل كامبني“ و”ألترا“ و”كوتوبوكيا“ و”بوكس“ و”ميغا هاوس“ و”ماكس فاكتوري“ و”هوت تويز“ و”ميدي كوم توي“ وغيرها الكثير.

وبجانب منتجات المجسمات التي تكون أشكالها وألوانها نهائية التصميم هناك أيضا مجموعات المجسمات الغير مكتملة وهي أطقم تضم القطع المختلفة التي تقوم بتجمعيها وتلوينها لاستكمال الشكل النهائي للمجسم بنفسك مثل ”مجموعة الجراج“ ولها شعبية كبيرة لدى المهوسين.

مجسم غاندام العملاق ”جوي بوليس“ في أودايبا

المعاينة على الطبيعة قبل الشراء

يمكن شراء المجسمات عن طريق المواقع التجارية الخاصة بالشركات المصنعة على الإنترنت ولكن كثير من الهواة يفضلون رؤية المجسم ومعاينته في الواقع المتجر قبل عملية الشراء. ففي المتاجر يتم عرض المجسمات في فاترينة العرض وعلى الأرفف ليستطيع المشتري رؤية المجسم مباشرة والإمساك به بيده والتحقق منه. وهو ما يعد إحدى متع من يحب رؤية التصميم بكل تفاصيلة الدقيقة عن قرب والتحقق منه.

مدخل مركز ”ناكانو برودواي“ التجاري

عند المخرج الشمالي لمحطة ناكانو التابعة لخطوط السكة الحديد (JR) وفي مقدمة المنطقة التجارية تجد مبنى ”ناكانو برودواي“ بارزا. وهو مركز تجاري من أربعة أدوار يضم مجموعة من المتاجر المتعلقة بكل ما يخص المانغا والأنيمي وعلى رأسهم متجر ”مان داراكيه“ المتخصص في بيع المانغا القديمة، فهو عبارة عن ”صرح ضخم للثقافة الفرعية“ تتجه إليه كل الأنظار المتوقّدة. يقال إن المخرج الأمريكي ”تيم برتون“ يزوره عند زيارته لليابان أيضا. وقد فتح الفنان موراكامي تاكاشي، والذي عرضت أعماله في معرض ”قصر فيرساي“ في باريس، صالة العرض لتشجيع الفنانين الشباب مقهى ”Bar Zingaro“ والذي يعمل على بث ونقل ثقافة البوب اليابانية.

(في اليمين) منتجات المجسمات المختلفة، (في اليسار) فاترينة لعرض منتجات المجسمات. مركز ”ناكانو برودواي“ التجاري

كذلك تتجمع العديد من المتاجر المتخصصة في بيع المجسمات في أكيهابارا ومن أشهر هذه المتاجر تجد مركز ”بوكس أكيهابارا هوبي تينغوكو“ (بوكس أكيهابارا جنة الهوايات) وهو عبارة عن مبنى يمتلئ كليا من الدور الأول تحت الأرض إلى الدور السابع بمنافذ بيع العديد من المنتجات التي لها علاقة بالمجسمات، وهناك متجر ”كايودو هوبي لوبي طوكيو“ وهو يدار مباشرة من شركة كايودو (في أوساكا) لصناعة المجسمات السابق ذكرها، ومتجر ”كوتوبوكيا أكيهابارا كن“ الخاص بالشركة صانعة المجسمات العريقة ”كوتوبوكيا“ والتي يزيد تاريخها عن الـ٦٠ عام.

Cosmania 2013

”غاتشا غاتشا“، إدمان لا ينتهي

توجد آلة للبيع الذاتي يطلق عليها ”غاتشا غاتشا“ وفيها يتم إدخال ١٠٠ أو ٢٠٠ ين ثم يدار الصمام لتخرج كبسولة صغيرة تكون بداخلها إحدى مجسمات شخصيات الأنيمي المحبوبة. ولأنه لا يكون ظاهرا أي من المجسمات سيكون موجودا داخل الكبسولة التي ستخرج لك، يقوم العديد بتكرار الشراء أكثر من مرة حتى يحصل على المجسم الذي يريده. وهناك من يقوم بتبديل المجسمات المكررة التي اشتراها مع الأصدقاء أو بيع ذات القيمة العالية منها على الإنترنت.

غاتشا غاتشا، آلة البيع الذاتي للمجسمات

الألعاب والمجسمات داخل كبسولات الغاتشا غاتشا

ويقول السيد مياواكي رئيس شركة كايودو إنه ”توجد روح في المجسمات توحي لك بقصصها الخاصة وإذا لم تكن لديك القدرة على الإحساس بها فلن تستطيع الاستمتاع بالمجسمات“. إنك إذا دخلت وسُحبت إلى عالم المجسمات ولو قليلا ستصبح داخل حالة جذب خاصة لن تتمكن من الخروج منها مرة أخرى وسر سحر المجسمات يكمن في خطورة هذه الحالة !

الصور مقدمة من:

صورة العنوان: Carlos Emmanuel

Cosmania 2013 :Carlos Emmanuel

الألعاب والمجسمات داخل كبسولات الغاتشا غاتشا: ★Kumiko★