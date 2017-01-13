TOKYO——東京這個大都市裏，「聖地」無處不在。很多國外遊客不遠萬里趕來「朝拜」。我們在這裏為讀者推薦其中的3處，並以360度全景圖片做一介紹。

Kawaii糖果大薈萃

原宿的竹下通，是追尋日本「Kawaii」文化的世界各地遊客們匯集的一大聖地。在350m長的街道兩邊，數百家店鋪鱗次櫛比，有專門買爆米花或鬆餅的商店、面向青少年的服飾店、偶像商店等等。

其中，「Kawaii氣場」格外濃烈的是「CANDY A☆GO☆GO」。在這裏，從世界各地進口的可愛糖果、軟糖、巧克力等，可按量計價，價格一律為100g480日圓（未含稅）。在售的甜美糖果點心多達130種。

可愛而時尚的店內布置，可說是Kawaii文化的極致。頭戴粉紅色假髮、身穿角色制服和艷麗緊身褲的動漫風格美少女店員出來迎客，讓人感覺似乎迷失在了糖果天堂。這裏的角色制服隨時令而更換，正月是巫女裝，萬聖節是小貓裝，到聖誕季則是聖誕老人裝。

該店原創的心形棒棒糖，作為時尚符號在原宿地區人氣急升。有很多外國遊客拿著這種棒棒糖或自拍、或拍大頭貼或和店員合影留念，這裏正成為原宿的新名勝。搖滾歌手Avril Lavigne還在這裏拍攝過MTV。

逛店的日本客人和外國客人比例大體相當。自2013年開業以來，每到週末，等待進店的長隊排到了店外。現在，CANDY A☆GO☆GO已經在日本國內開了16家分店。該店的理念是「把糖果點心當作時尚的一部分」，這似乎得到了世界各地對Kawaii文化有共鳴的年輕人的支持。

「御宅族」齊集的雜居樓

中野百老匯是與秋葉原齊名的「御宅族」聖地。雖然同為愛好者出沒區域，但秋葉原著力在動漫遊戲方面發展，相對地，中野百老匯則將重點放在收藏性模型等的二手貨上，強調深度，成了「次文化的魔窟」。

有近150家面向愛好者的專營店入駐綜合大樓的低層（中高層為公寓），比如愛好次文化的女孩常去的二手書店「TACO che」、手辦專營店「Liberty」、賽璐珞片畫專營店「Anime shop commit」等。其中的「Mandarake中野店」可以說是它們的「大本營」。

Mandarake，1980年從小小的6.6m2的二手漫畫書店起家，如今已發展成為在日本全國開設了11家分店、擁有500名員工的綜合商社，經營以漫畫書為中心，也包括GK模型、角色服裝、遊戲及賽璐珞片畫等次文化領域二手商品等面向愛好者的商品，是日本「御宅」文化的象徵。這裏所有的店員都是某種愛好物的收藏家，因此深得愛好者們的信任，還吸引了很多外國人光臨，據說，包括郵購在內，營業額的3成來自海外。另外，每天在Mandarake網站舉辦網上拍賣，拍賣品包括動漫原畫、賽璐珞片畫等通常很難入手的物品。Mandarake一年的營業額接近100億日圓。

中野店是全國Mandarake的指揮部，由售賣麗佳娃娃、Blythe娃娃等古董玩偶的「Plastic」、超人力霸王和怪獸玩偶一應俱全的「Special館」等面向硬核愛好者的26家專營店組成。這裏介紹的只是其中一家專營店「變ya」，專門售賣企業的新奇商品和二手精品玩具。

在花街柳巷大放異彩的機器人秀

新宿的歌舞伎町，是「前衛藝術的聖地」。作為亞洲最大的花街柳巷，這裏林立著3,000家居酒屋、酒吧、牛郎俱樂部、夜總會、情人旅館等，可謂是「慾望的迷宮」。其中，還有非法的「敲詐酒吧」，出店門時會被勒索要求支付額外費用。

「機器人餐廳」是這裏最受外國遊客歡迎的店家之一。高達3.4m的巨大女機器人、恐龍機器人、動物機器人，以及總數20名的女子舞蹈團的舞蹈表演，在海外引為話題。現在以歐美遊客為中心，顧客8成是外國人。

秀場的理念是「堅強有力的美少女讓世界充滿活力」。通過手工製作的機器人所具備的高科技，把對近未來的想像與「美少女戰士」那樣的萌系性感結合在一起，釀成一股充滿了鄉村流動戲班的媚俗氣息。觀眾們拿著店方給的螢光棒，用手指吹起口哨，沉浸在激昂興奮之中……。

自2012年開張以來，導演Tim Burton和J.J. Abrams等眾多名人也曾到訪這裏。歐美媒體似乎還介紹說，在店裏可以體驗到融合《銀翼殺手（Blade Runner）》和《王牌大賤諜（Austin Powers）》的氣氛。原本當初設想秀場是針對上班族的，沒想到卻吸引了海外的關注。雖然有人提議到拉斯維加斯（Las Vegas）開分店，但店方回絕了所有的邀約，執著於「歌舞伎町特色的秀場酒吧」，說是今後將堅持辦下去。

（標題圖片：CANDY A☆GO☆GO原宿竹下通店）

攝影：染瀨直人採訪、撰文：nippon.com編輯部 近藤久嗣攝影協助：株式會社CANDY A GO GO，株式會社MANDARAKE，ROBOT RESTAURANT