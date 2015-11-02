В Японии без счёта различных ежегодных праздников и обычаев, но поскольку здесь любят весёлые мацури, то всегда найдётся место для новых – позаимствованных в других культурах дня святого Валентина или Хэллоуина. Вначале этот жутковатый осенний праздник отмечали лишь в определённых местах, где жило много иностранцев – вблизи военных баз, или в тех токийских районах, где высока концентрация иностранных граждан, – но теперь это общенациональное мероприятие. В каждом комбини лежат конфеты и закуски в упаковках с рисунками на тему Хэллоуина, и по всей стране проходят костюмированные парады.

Согласно Японской ассоциации годовщин, ожидаемый рынок товаров и мероприятий по случаю Хэллоуина в этом году составляет 122 млрд йен, и это более чем вдвое превышает аналогичный показатель 2011 года, всего лишь четыре года назад, когда он составил 56 млрд йен. Это на 11% больше, чем в прошлом году, когда он впервые в истории превысил показатели дня святого Валентина – здесь, впрочем, сказалась необычно холодная погода, снизившая потребление в феврале 2014 года.

Пока ещё в Японии группы детей не охотятся за конфетами вечером 31 октября, но в предпраздничные недели проводится множество костюмированных мероприятий, в которых и взрослые, и дети проникаются духом этого праздника. В городе Тиба проходит спортивный забег в костюмах, а в г. Хиросаки (преф. Аомори) празднуют сбор урожая яблок, и темой праздника также является Хэллоуин. В Китаяме в г. Киото отмечают этот праздник выставкой фонарей, вырезанных из тыкв.

Старейшим из мероприятий такого рода является парад на Хэллоуин в токийском районе Омотэсандо, и в этом году он будет проходить уже в 33-й раз. Тысячи зрителей привлекают и другие парады – в Роппонги (Токио), в г. Китакюсю (преф. Фукуока) и в г. Кавасаки (преф. Канагава).