在日本人的生活里，一年中有着大大小小各种仪式和节日，由于对各种节庆活动“祭”的热爱，日本人对于外来的节日也总是抱着开放的态度，其中一个典型的例子就是万圣节。虽然它起源于欧洲，是个与灵异鬼怪有关的秋季节日，最初只在军事基地附近、东京的外国居民社区等特定的外国人聚集区庆祝，但是现在已经成为盛行日本全国的节日。每年万圣节期间，日本的便利店都会出售万圣节主题的糖果和零食，各地也会举行盛装巡游。

日本纪念日协会的数据显示，今年万圣节相关商品和活动的市场总值预计达1220亿日元，与2011年的560亿日元相比，四年里增加了一倍还多，同比增长11%，涨幅首次超过了垄断多年的情人节期间的消费年增长率，不过这也与2014年2月的寒冬有关，瑟瑟寒风使情人节期间的消费额持续下降。

虽然“不给糖就捣乱”并未成为在10月31日晚上的普遍活动，但在万圣节来临的前几周，不管是儿童还是成人，都已在各种万圣节相关活动中蠢蠢欲动了，他们用五花八门的万圣节装扮提前营造出节日的气氛。千叶县千叶市为万圣节装扮的跑步者举办了专门的公路赛；青森县弘前市举办了万圣节主题的苹果丰收节；京都的北山地区在入夜后点起各式南瓜灯……人们用各种各样的方式来庆祝万圣节。

这些活动里历史最悠久的要算是在东京表参道举行的万圣节游行，今年已经是第33届。此外，日本各地举行的其它巡游，如在东京六本木地区、福冈县的北九州市和神奈川县的川崎市的游行，也吸引了各地成千上万的参加者，盛况空前，热闹非凡。

2015年川崎万圣节游行视频