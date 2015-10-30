Japón cuenta con un buen número de celebraciones anuales y festivales, pero como país que adora un buen matsuri, siempre está abierto a la idea de importar novedades. Es el caso de Halloween. Aunque este espeluznante festival con raíces europeas comenzó tímidamente en áreas concretas de Japón donde se concentraban comunidades de extranjeros, como las zonas cercanas a las bases militares estadounidenses o los barrios con una gran presencia extranjera en Tokio, hoy se ha convertido en una fiesta a nivel nacional, con caramelos de Halloween, dulces disponibles en cada tienda de 24 horas y desfiles de personas disfrazadas por todo el país.

La Asociación de Aniversarios de Japón asegura que el mercado de productos y eventos relacionados con Halloween este año puede alcanzar los 122.000 millones de yenes, más del doble del récord de 56.000 millones que alcanzó en 2011. Esto también significa un aumento en un 11 % respecto al año anterior, cuando el mercado de Halloween superó a la fiebre de San Valentín por primera vez en la historia, ayudado en parte por el duro clima invernal que afectó al consumo en febrero de 2014.

Todavía no es común ver a niños disfrazados yendo de puerta en puerta durante la tarde del 31 de octubre gritando “truco o trato”. Las semanas previas a esta festividad, no obstante, están cargadas de grandes eventos que animan a niños y adultos a disfrazarse y envolverse en el espíritu de Halloween. En la prefectura de Chiba se celebra una carrera en la que los participantes corren disfrazados por las calles de la ciudad, mientras que en Hirosaki, Aomori, se celebra un festival de la cosecha de las manzanas ambientado en Halloween, y el barrio de Kitayama en Kioto es decorado con las tradicionales lámparas hechas con calabazas propias de esta fiesta.

El más antiguo de todos los eventos es el desfile de Halloween del distrito de Omotesandō en Tokio, que celebra su edición número 33 en 2015. Otros desfiles atraen a miles de participantes a áreas como Roppongi en Tokio, Kitakyūshū en la prefectura de Fukuoka y Kawasaki en la prefectura de Kanagawa.