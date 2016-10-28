Halloween : une fête étrangère devenue « nationale »

Un grand nombre de festivals et d’événements sont célébrés tous les ans au Japon. Les Japonais chérissent leurs propres traditions, mais sont aussi ouverts à l’idée d’importer de nouvelles fêtes depuis l’étranger. Un exemple typique est Halloween. Ce festival d’automne aux racines européennes était autrefois seulement célébré dans certains endroits au Japon où il y avait de fortes concentrations de résidents étrangers, comme les zones proches des bases militaires et les quartiers d’expatriés dans le centre de Tokyo. Cependant, Halloween est aujourd’hui devenu une fête à l’échelle nationale. Les konbini proposent des sucreries et des snacks sur le thème d’Halloween et des défilés costumés ont lieu à travers tout le pays. C’est l’un des nombreux moyens de profiter de l’automne sur l’Archipel.

On ne voit pas encore beaucoup d’enfants partant à la chasse aux bonbons (Trick or treat en anglais) le soir du 31 octobre au Japon. Mais, pendant cette période, de plus en plus de grands événements proposent aussi bien aux enfants qu’aux adultes d’apprécier l’esprit festif d’Halloween : une course à pied déguisée au Parc de la plage Inage (préfecture de Chiba), un festival de récolte de pommes à Hirosaki (préfecture d’Aomori), une illumination de plusieurs centaines de citrouilles-lanternes fabriquées par les habitants dans le quartier de Kitayama à Kyoto, et des soirées spéciales un peu partout dans l'Archipel notamment dans des salles de concert et des parcs d'attractions comme Tokyo Disneyland, Sanrio Puroland (Hello Kitty), Nagashima Spa Land (préfecture de Mie) ou Asakusa Hanayashiki.

La parade organisée dans le quartier de Harajuku-Omotesandô à Tokyo est le plus ancien des événements d’Halloween. D’autres parades attirent des milliers de participants dans les quartiers de Roppongi et Ikebukuro à Tokyo, Nagoya (préfecture d'Aichi), Kitakyûshû (préfecture de Fukuoka) et Kawasaki (préfecture de Kanagawa).

En 2015, la parade d’Halloween de Kawasaki avait pour thème Star Wars, afin de célébrer la sortie en décembre 2015 du septième film de la série. Des chars Nebuta sur le thème de Star Wars, provenant du festival des Nebuta d’Aomori tenu en août, étaient présents pour animer la soirée, et environ 2 500 participants en cosplay Star Wars étaient présents dans les rues de Kawasaki. Pour un aperçu de cette nouvelle forme de matsuri fusionnant les traditions japonaise et occidentale, visionnez notre vidéo ci-dessous.

Vidéo : la parade d’Halloween de Kawasaki 2015

(Vidéo réalisée par Ôtani Kiyohide, de Nippon.com.)