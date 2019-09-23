Pour les Japonais, l’automne n’est pas uniquement lié à la contemplation des feuillages aux couleurs rutilantes, mais également à diverses activités et festivités caractéristiques de cette saison. Pour ne rien manquer, nous vous les présentons ici.

L’image la plus connue : les feuillages dorés

Quand vient l’automne, la chaleur suffocante de l’été commence à décliner, une brise légère se met à souffler et l’on voit apparaître les premières libellules rouges. Les grillons remplacent les cigales et font entendre leur chant matin et soir. Le ciel se remplit de nuages appelés cirro-cumulus, tout en hauteur, lui donnant un aspect pommelé.

À gauche : une libellule rouge (aka tonbo) posée sur une branche. À droite : avec l’arrivée des nuages appelés cirro-cumulus (uroko gumo), caractéristiques de l’automne, le ciel de l’Archipel prend un aspect moutonné.

Mais la transition entre l’été et l’automne ne se fait pas pour autant en douceur. Chaque année à partir du printemps, quelque 25 typhons se forment à proximité du Japon. Heureusement, seule une petite partie d’entre eux touche terre sur l’Archipel. Mais s’ils sont plus fréquents au mois d’août, c’est en septembre que les dégâts sont les plus conséquents.

Mais un autre phénomène naturel est particulièrement apprécié par les Japonais, celui des couleurs brillantes dont se parent les frondaisons dans tout l’Archipel. Les feuilles d’érables rougies (momiji) inspirent depuis toujours, notamment les poètes. Marcher le long d’une avenue bordée de ginkgos couleur d’or en écoutant les feuilles mortes crisser sous ses pas fait partie des grands plaisirs de l’automne. Dans tout le Japon, des arbres éclatants de couleurs illuminent les paysages naturels ainsi que les abords des châteaux, les parcs, les sanctuaires shintô et les temples bouddhiques.

Des feuilles d’érable rougies (momiji) sur un fond d’or. Une image haute en couleurs, on ne peut plus emblématique de l’automne japonais.

Un moment privilégié pour la lecture, le sport et les arts

Au Japon, l’automne est également associé à un certain nombre de loisirs, et notamment celui qui consiste à se plonger dans un bon livre. Cette tradition aurait pour origine un poème chinois cité par le grand Natsume Sôseki (1867-1916) dans son roman Sanshirô, publié en 1908. « L’automne est là, lisons à la lumière de la lampe ». Chaque année, des manifestations sur le thème des « semaines de lecture de l’automne » sont organisées du 27 octobre au 9 novembre.

Le deuxième lundi du mois d’octobre, les Japonais ont par ailleurs droit à un jour férié appelé « jour du sport et de la santé » (taiiku no hi). Cette journée commémore l’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, le 10 octobre 1964, une première pour une ville d’Asie. À partir de 2020, il a pris le nom de « journée des sports ».

Beaucoup d’écoles en profitent pour organiser une fête du Sport (undô-kai) comportant diverses épreuves très animées. Les enfants jouent notamment au tama-ire (littéralement « faire rentrer les balles »). Répartis par groupes de six autour d’un panier central (rappelant celui du basket), ils doivent y faire entrer le plus rapidement possible un certain nombre de petites balles. L’équipe gagnante est celle qui finit la première. Au cours d’un autre jeu appelé ôdama korogashi (littéralement « faire rouler la grosse boule »), les écoliers s’affrontent à la course en poussant une énorme boule. Ils sont encouragés par une foule de spectateurs composée entre autres de membres des familles des jeunes participants.

Une équipe de six enfants en train de jouer au tama-ire, qui consiste à faire entrer le plus vite possible une grande quantité de petites balles dans un panier placé au milieu d’eux.

L’automne est également associé aux arts en raison, semble-t-il, du grand nombre des expositions dotées de prix qui ont lieu à ce moment-là, notamment celles appelées Nikaten et Nitten. Les galeries d’art encouragent souvent le public à suivre cette tradition et à leur rendre visite. Et de leur côté, les universités organisent des manifestations culturelles et musicales.