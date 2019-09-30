В Японии осень – пора, когда можно не только насладиться красками листвы, но и порадовать себя разнообразными сезонными видами отдыха.

По мере приближения осени летняя жара в Японии спадает, дуют прохладные бризы, и появляются первые красные стрекозы. Утром и вечером стрекотание цикад сменяют жалобные песни сверчков, а величественные грозовые тучи уступают место барашкам мелких облаков.

Красная стрекоза (слева) и ряды облаков, известные как урокогумо, являются традиционными признаками наступления осени

Однако смена сезона не всегда проходит мирно. Ежегодно около 25 тайфунов зарождаются в окрестностях Японии начиная с весны, хотя на самом деле лишь немногие из них достигают суши. Несмотря на то, что месяцем наиболее интенсивных штормов считается август.

Более приятным проявлением осени является осенняя листва, в которую, кажется, одевается вся территория Японии. Сияющие красные и желтые листья японского клена момидзи с древних времен вдохновляли поэтов. Прогулка по аллее, усаженной золотыми , в то время как под ногами шуршат опавшие листья, является еще одним изысканным осенним удовольствием. Природные ландшафты, а также территории замков, парков, святынь и храмов по всей стране одеваются в красочные цвета осенней листвы.

Цвета осени

Время для чтения, спорта и искусства

Осенью в Японии наступает время особых сезонных развлечений. Говорят, что современная ассоциация осени с погружением в хорошую книгу появилась благодаря писателю , процитировавшему в своем романе 1908 года «Сансиро» китайское стихотворение, где упоминается чтение при свете лампы. Каждый год с 27 октября по 9 ноября в Японии проводятся мероприятия, посвященные «осенним неделям чтения».

Второй понедельник октября – День здоровья и спорта, национальный праздник, посвящённый Токио. В 1964 году столица Японии стала первым городом в Азии, где прошли летние Олимпийские игры. С 2020 года этот день будет называться просто День спорта, и только в 2020 году праздник, чтобы совпасть с церемонией открытия второй по счёту Олимпиады в Токио.

Осенью во многих школах проводятся спортивные мероприятия с разнообразными программами. В командной игре тамаирэ дети соревнуются, одновременно забрасывая маленькие цветные шарики в корзину, в то время как во время одама корогаси они мчатся к огромному мячу, столь же высокому, как они сами. Среди прочих коллективных игр – перетягивание каната и народные танцы. Толпы членов семей спортсменов и другие зрители поддерживают участников.

Дети играют в тамаирэ на спортивном мероприятии

Осень – пора искусства. Считается, что это связано с огромным количеством выставок, таких как Никатэн и Ниттэн, проводящихся в этот период. Поддерживают традицию и художественные галереи, приглашающие посетителей совершить осенний визит, а в университетах проводятся культурные и музыкальные фестивали.

расную осеннюю тыкву художника Кусамы Яёи можно увидеть в порту Мияноура на острове Наосима неподалеку от Сикоку. (Фото Аоти Дайсукэ; любезно предоставлено фестивалем Триеннале Сэтоути)

С октября по ноябрь по всей Японии проводятся фестивали хризантем. Хотя хризантема не является официальным национальным цветком, её изображение есть на императорской печати, которая встречается на некоторых монетах и на обложках паспортов.

Расположение цветов хризантемы, разветвляющихся от одного стебля, известное как сэнрин-дзаки (© Мива Нориаки)

Осень – это также период, когда можно насладиться вкусной едой. Пик сезона для тихоокеанской сайры, которая, как говорят, очень полезна для здоровья, приходится как раз на октябрь. Идеальный способ подачи этой вкусной рыбы – на гриле с солью, сбрызнутой соком цитруса судати, посыпанной тёртым дайконом и приправленной соевым соусом.

Проверенный временем способ насладиться сайрой

Однако ключевым компонентом изысканной кухни в это время года остаются грибы мацутакэ. Мацутакэ – удовольствие не из дешёвых! Три-четыре высококачественных экземпляра японского происхождения могут стоить около 60 000 йен; эпикурейцы с ограниченным бюджетом могут выбрать более доступные импортные образцы. Длительное замачивание помогает выявить богатый вкус и аромат грибов. Мацутакэ можно приготовить просто с рисом или объединить в более сложное блюдо, такое как мацутакэ добин муси, которое готовится с бульоном, орехами гинкго и курицей в глиняном чайнике.

Грибы мацутакэ и цитрус судати

В сезон сбора урожая полки магазинов заполняют каштаны, азиатские груши, виноград и хурма, а в специальных садах урожай можно даже собирать самостоятельно. Среди других вкусных осенних продуктов можно вспомнить тыкву, сладкий картофель, рис нового урожая и свежую лапшу соба.

По часовой стрелке: виноград, ассорти грибов, сладкий картофель, азиатская груша, тыква, тихоокеанская сайра, каштаны, судати и хурма

Фестивали и обряды

Осень долгое время считалась лучшим временем для цукими, или наблюдения за луной. Идеальным моментом считается пятнадцатая ночь восьмого месяца по старому календарю; в 2019 году это 13 сентября. В этот период по всей Японии проводятся мероприятия, посвященные луне.

Полная луна над замком Мацумото в префектуре Нагано

Дважды в год, в течение недель, посвященных весеннему и осеннему равноденствиям, японцы вспоминают своих предков и посещают могилы по буддийскому обычаю хиган. Осенью расцветает хигамбана – разновидность лилии, известная под научным названием ликорис лучистый. Свыше 5 миллионов этих цветов украшают город Хидака в префектуре Сайтама, ежегодно привлекая туристов.

Знаменитые красные паучьи лилии Хидаки

В Японии также набирает популярность празднование Хэллоуина. В 1970-х годах магазин игрушек «Харадзюку Кидди Лэнд» начал продавать товары для Хэллоуина, а в 1983 году провел первый парад, посвященный фестивалю в Омотэсандо. В наши дни поклонники косплея не упускают возможность примерить забавные костюмы, и перекресток Сибуя стал известен огромными толпами отмечающих Хэллоуин.

Костюмы не являются чем-то необычным на станции Сибуя в Хэллоуин. Фото сделано 31 октября 2018 г. (© Jiji)

В ноябре на Сити-Го-Сан отмечается здоровый рост детей младшего возраста, а в середине месяца семьи часто посещают святыни.

Трёхлетняя девочка, принимающая участие в празднике Сити-Го-Сан

Поэт Ямануэ-но Окура (ок. 660 – ок. 733) перечислил семь осенних цветов в стихотворении, включенном в знаменитый сборник Маньёсю. К осенним растениям относятся хаги (японский клевер), колокольчик, надэсико (розовая гвоздика), эвпаторий, патриния, кудзу и сусуки (пампасная трава).

Осенние цветы, начиная с левого верхнего снимка: хаги (японский клевер), колокольчик, надэсико (розовая гвоздика), эвпаторий, патриния, кудзу и сусуки (пампасная трава)

Фотография к заголовку: цвета осени на переднем плане и ранний снег на вершине горы Фудзи