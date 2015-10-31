В Японии с давних пор существует традиция – в середине ноября мамы и папы берут своих пятилетних сыновей, а также трехлетних и семилетних дочерей, и отправляются в храмы и святилища, чтобы отметить эти три важных вехи в процессе роста и развития ребенка и попросить для него долгой жизни и здоровья. Так как речь идет о детях трёх, пяти и семи лет, то праздник получил название Сити-го-сан, что по-японски означает: «семь-пять-три».

Детский день в храмах: как японцы отмечают «праздник взросления»

Осенью в Японии отмечается праздник Сити-го-сан – праздник взросления для детей трех, пяти и семи лет. В день праздника родители вместе с нарядно одетыми детьми идут в храмы и святилища произнести молитву о благополучном росте и взрослении своего чада. Сити-го-сан – это давняя японская традиция.

Раньше в этом празднике принимали участие и мальчики в возрасте трех лет, но в наши дни Сити-го-сан отмечают, как правило, только пятилетние мальчики и девочки трех и семи лет.

Днем посещения храма или святилища традиционно было 15 ноября, но сейчас это тоже изменилось – многие семьи предпочитают отмечать этот праздник во второй половине ноября – в субботу, в воскресенье, или в государственный выходной.

В прошлом медицина была неразвита, и те болезни, которые сейчас легко вылечиваются, в те времена могли оказаться для ребенка смертельными. Детская смертность была очень высокой, многие дети умирали почти сразу после рождения. Бытовало мнение, что до семи лет ребенок не вполне человек, а некое божественное создание (яп. ками-но-ко), которое всецело находится под покровительством богов. По достижении семилетнего возраста ребенок совершал окончательный переход в мир людей и становился членом родовой общины (яп. удзико). В определенном смысле это понималось как второе рождение – крайне важный, поворотный момент в жизни ребенка.

Существует несколько версий, объясняющих происхождение праздника. Некоторые из них диаметрально противоположны. Так, например, одна из версий говорит о необходимости ритуального очищения для защиты от «несчастливых лет», которыми считались третий, пятый и седьмой годы жизни ребенка; в то время как другая версия объясняет, что числа три, пять и семь – нечетные, и согласно японской традиции приносят счастье.

Основная суть праздника Сити-го-сан – поблагодарить богов, даровавших ребенку жизнь и здоровье.

Сити-го-сан – семейный праздник

Где папа? – трехлетняя девочка нарядном кимоно и праздничном жилете хифу

В эпоху Хэйан (794-1192) новорожденных младенцев, как мальчиков, так и девочек, стригли наголо на седьмой день после рождения. В соответствии с тогдашним обычаем, дети должны были ходить с гладко выбритой головой вплоть до трех лет. В пять лет мальчикам впервые позволялось надеть штаны хакама, а семилетним девочкам вместо обычной веревки-пояска наконец-то повязывали на кимоно пояс оби. Праздник Сити-го-сан объединил в себе все эти обычаи и обряды.

В наше время праздничный обычай видоизменился: дети наряжаются в нарядные кимоно и вместе с родителями идут в близлежащий храм или синтоистское святилище и покупают традиционную конфету титосэ-амэ, символизирующую здоровую и долгую жизнь. Также в этот день принято заказывать памятную фотосессию у профессионального фотографа. Посещение храма может включать чтение молитвословия норито и ритуал очищения о-харай у священника, но можно ограничиться и просто внесением денежного пожертвования для храма и молитвой о здоровье и развитии ребенка, форма которой не регламентируется.

На Сити-го-сан принято надевать специальную праздничную одежду: трехлетние девочки надевают кимоно особого кроя катаагэ (приподнятые плечи), поверх которого надевается жилет кифу цвета киновари, выполняющий роль пояса оби. Пятилетние мальчики надевают жакет хаори с фамильным гербом мон и штаны хакама. Семилетние девочки одеты в кимоно с поясом оби. Эти наряды можно взять напрокат в фотоателье; кроме того, что ребенку помогут нарядиться, ему также сделают специальную праздничную прическу и, по желанию, макияж.

Фотоателье: Мальчик пяти лет в хаори и хакама, девочка семи лет в кимоно и оби.

В последнее время количество разнообразных услуг, которые призваны «облечь взросление ребенка в привлекательную форму», заметно увеличилось. В модных фотоателье от заказов отбоя нет – к началу ноября график работы на конец месяца уже давно расписан. Наряды напрокат можно взять не только для трех-, пяти- и семилетних, но и для их старших братьев и сестер, а также для мамы и для папы. Если нужно, в фотостудии подготовят не только фотографии на память для семьи, но и специальный памятный альбом для бабушек и дедушек. Выбор услуг поистине безграничен. Недавно даже стали появляться фирмы, предлагающие «семейные туры Сити-го-сан» с одной ночевкой. В пакет такого тура, как правило, входит подготовочный день, посещение храма, семейная фотосессия и создание альбома.

Сейчас становится все больше семей, которые не посещают храм и ограничиваются лишь памятной фотосессией. А в префектурах Сайтама, Тиба и в южном районе префектуры Ибараки наметилась новая тенденция – снимать банкетный зал в гостинице для пышного празднования, аналогично свадебным торжествам.

Показ детских нарядов для ноябрьской фотосессии Сити-го-сан ©Jiji

Без титосэ-амэ и праздник – не праздник

Вид нарядных, симпатичных малышей, сжимающих в руках пакетики с длинными леденцами титосэ-амэ (леденец на тысячу лет), не может не вызвать улыбку. Эти леденцы бывают двух цветов: белого и красного. Длинная тонкая форма символизирует долголетие и здоровый рост. Титосэ-амэ – это своего рода сладкий талисман, который очень популярен у детей. Другое название этой сладости – сэннэн-амэ.

Леденцы, как правило, вложены в бумажный пакет-обертку, на котором изображены цурукамэ (журавль и черепаха) и сётикубай (сосна, бамбук и слива) – все это символы, приносящие удачу и сулящие долголетие. Длина леденцов достигает пятнадцати сантиметров, диаметр – около полутора сантиметров. В одном пакетике может быть от трех до пяти леденцов. Несмотря на любовь к этой сладости, детям редко удается съесть за раз всю порцию титосэ-амэ.

За сотни лет существования Сити-го-сан обряды и обычаи праздника не раз менялись, но одно остается неизменным – искреннее желание родителей обезопасить своих детей, сделать все, чтобы их жизнь была долгой и счастливой.